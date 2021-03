LIVE: Legt iemand Roglic het vuur aan de schenen in verkorte koninginnenrit?

De eerste klim van de dag is gerond. Thomas De Gendt kwam als 3e boven en graait daarmee 2 puntjes weg. Anthony Perez was als eerste boven op de Cote de Gilette (5 ptn), Julien Bernard tweede (3 ptn).

Het peloton is vertrokken in Le Broc. Wie kan Roglic nog van de eindoverwinning houden?

Aleksander Vlasov is de leider in het jongerenklassement. De Rus heeft 17 seconden voorsprong op Matteo Jorgenson en 25 seconden op Lucas Hamilton.

Niet enkel in het algemene klassement, maar ook in het punten- en bergklassement kan vandaag veel gebeuren. Met 3 klimmen van tweede categorie en een aankomst van eerste categorie, kunnen de klimmers hun hart ophalen. Op de Tournefort en La Roche staan sprints op de planning.

La Colmiane. Valdeblore La Colmiane is geen onbekend terrein voor het peloton. Vorig jaar was de klim het einde van Parijs-Nice, toen de coronapandemie vroegtijdig een einde maakte aan de koers naar de zon. In augustus van vorig jaar was La Colmiane ook het decor van de de 2e rit in de Tour, waar Julian Alaphilippe triomfeerde. . 10 uur 43.