Primoz Roglic deelt uppercut uit aan punchers en is zo steviger leider

De vluchters hadden hun hartje nog niet kunnen ophalen in deze Parijs-Nice, ook al omdat ze daar zelf blijkbaar niet veel goesting in hadden. De felle rugwind nodigde wel uit tot aan te vallen. We kregen dan ook een spervuur in het openingsuur.

Victor Campenaerts geraakte na veel dobbelen uiteindelijk weg met 5 gezellen, met daarbij bolletjestrui Perez, die op alle beklimmingen als eerste bovenkwam en zo een gouden zaak deed in de bergstand.

De vluchters moesten in de finale een voor een overboord, in het geval van Loetsenko door een lekke band. Elissonde kon nog aanklampen toen Rutsch voorbijgeroetsjt kwam. Maar ook dat duo was ten dode opgeschreven. Het amper uitgedunde peloton was hongerig voor een sprint.

Bij Deceuninck-Quick Step zagen ze hoe Sam Bennett al het klimwerk had overleefd. Het vertrouwen in een 3e zege was groot, tot Bennett in de laatste kilometer toch de man met de hamer tegenkwam. Muurklimmers als Matthews, Teuns en Laporte leken over goeie kaarten te beschikken. Maar tegen het kanonschot van Roglic viel niet veel te doen.

In het klassement heeft Roglic nu 41 seconden voorsprong op titelverdediger Schachmann. Witte trui Brandon McNulty was de pechvogel van de dag. Hij kwam ten val en moest opgeven.