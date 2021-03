LIVESTREAM Parijs-Nice: houdt vluchter Campenaerts het vol?

15:08 15 uur 08. In het peloton hebben nu ook Cofidis en Deceuninck-Quick Step zich gemeld. Dat lijkt een te grote overmacht voor de vluchters om stand te houden. Het verschil is nog nauwelijks een minuut. . In het peloton hebben nu ook Cofidis en Deceuninck-Quick Step zich gemeld. Dat lijkt een te grote overmacht voor de vluchters om stand te houden. Het verschil is nog nauwelijks een minuut.

15:06 15 uur 06. Voorin blijven nu nog Campenaerts, Hivert en Elissonde over. Echt wachten doen ze niet op Loetsenko, maar de Kazakse kampioen neemt alle risico's om toch weer aan te komen sluiten. . Voorin blijven nu nog Campenaerts, Hivert en Elissonde over. Echt wachten doen ze niet op Loetsenko, maar de Kazakse kampioen neemt alle risico's om toch weer aan te komen sluiten.

15:05 15 uur 05. Ik denk dat dit wel eens de inspanning te veel zou kunnen worden voor Loetsenko. José De Cauwer. Ik denk dat dit wel eens de inspanning te veel zou kunnen worden voor Loetsenko. José De Cauwer

15:02 Loetsenko lek. Net wanneer ze aan het jakkeren zijn, rijdt Loetsenko lek achteraan. Hij blijft er Kazaks kalm onder, terwijl hij een nieuwe fiets krijgt van niemand minder dan Vinokoerov. . 15 uur 02. Loetsenko lek Net wanneer ze aan het jakkeren zijn, rijdt Loetsenko lek achteraan. Hij blijft er Kazaks kalm onder, terwijl hij een nieuwe fiets krijgt van niemand minder dan Vinokoerov.

15:00 Tijdsverschil. In het peloton gaan ze nu kop over kop in de afdaling. De vaart zit er serieus in. Het verschil daalt zo onder de 2 minuten. . 15 uur . Tijdsverschil In het peloton gaan ze nu kop over kop in de afdaling. De vaart zit er serieus in. Het verschil daalt zo onder de 2 minuten.

14:58 14 uur 58. Schachmann. Schachmann moet in de afdaling een bres dichten tussen de auto's. Het is niet helemaal duidelijk waarom de nummer 2 in het klassement op achterstand was gereden. Het peloton is nog erg groot, zeker meer dan 100 renners sterk. . Schachmann Schachmann moet in de afdaling een bres dichten tussen de auto's. Het is niet helemaal duidelijk waarom de nummer 2 in het klassement op achterstand was gereden. Het peloton is nog erg groot, zeker meer dan 100 renners sterk.

14:55 Nog een Belgische uitvaller in deze Parijs-Nice. Na Jens Keukeleire, Kobe Goossens en Louis Vervaeke is hij de 4e landgenoot die opgeeft. 14 uur 55. Nog een Belgische uitvaller in deze Parijs-Nice. Na Jens Keukeleire, Kobe Goossens en Louis Vervaeke is hij de 4e landgenoot die opgeeft.

14:53 14 uur 53. Loetsenko heeft er een handje van weg om dit soort ondernemingen tot een goed einde te brengen. Vraag is: wanneer gaat hij weg? Michel Wuyts. Loetsenko heeft er een handje van weg om dit soort ondernemingen tot een goed einde te brengen. Vraag is: wanneer gaat hij weg? Michel Wuyts

14:50 Côte de Gourdon. Elissonde steekt de laatste bergpunten van de dag in zijn tas. Het peloton heeft op de top van de Côte de Gourdon ongeveer 2'30" achterstand. . 14 uur 50. Côte de Gourdon Elissonde steekt de laatste bergpunten van de dag in zijn tas. Het peloton heeft op de top van de Côte de Gourdon ongeveer 2'30" achterstand.

14:44 14 uur 44. Teuns? Naast Jumbo-Visma en BikeExchange zien we ook Bahrain-Victorious een mannetje bijsteken in de achtervolging. Dylan Teuns maakte in de eerste bergrit geen geweldige indruk, maar deze finish moet hem wel perfect liggen. Of is het voor Jack Haig vandaag? . Teuns? Naast Jumbo-Visma en BikeExchange zien we ook Bahrain-Victorious een mannetje bijsteken in de achtervolging. Dylan Teuns maakte in de eerste bergrit geen geweldige indruk, maar deze finish moet hem wel perfect liggen. Of is het voor Jack Haig vandaag?

14:41 Ook Julien El Farès laat het lopen. Nog 4 vluchters. 14 uur 41. Ook Julien El Farès laat het lopen. Nog 4 vluchters.

14:32 14 uur 32. Anthony Perez lost. Bolletjestrui Anthony Perez kan of wil het tempo van de vluchters niet meer volgen. Er is nochtans nog één klimmetje over om punten te sprokkelen. Maar met 52 punten kan die bergtrui hem sowieso nauwelijks nog ontsnappen. Blijven nu nog over: Campenaerts, Hivert, El Fares, Elissonde en Loetsenko. . Anthony Perez lost Bolletjestrui Anthony Perez kan of wil het tempo van de vluchters niet meer volgen. Er is nochtans nog één klimmetje over om punten te sprokkelen. Maar met 52 punten kan die bergtrui hem sowieso nauwelijks nog ontsnappen.

14:29 14 uur 29. Ik krijg veel vertrouwen van mijn nieuwe ploeg Cofidis. Ze zijn heel dankbaar en dat maakt mij gelukkig. Zelf ben ik iemand van de verrassing. Ofwel win ik, ofwel rijd ik helemaal geen uitslag. Jelle Wallays (Cofidis). Ik krijg veel vertrouwen van mijn nieuwe ploeg Cofidis. Ze zijn heel dankbaar en dat maakt mij gelukkig. Zelf ben ik iemand van de verrassing. Ofwel win ik, ofwel rijd ik helemaal geen uitslag. Jelle Wallays (Cofidis)

14:28 14 uur 28. Wallays: "Ze zijn heel dankbaar bij Cofidis". Wallays: "Ze zijn heel dankbaar bij Cofidis"

14:23 14 uur 23. Biot 3e keer finishplaats. Het is de derde keer dat we Biot aandoen in Parijs-Nice. In 2011 boekte Rémy Di Grégorio er de mooiste zege uit zijn carrière, 3 jaar later bekroonde Tom-Jelte Slagter zijn wonderweek er met een 2e ritzege in die editie van Parijs-Nice. . Biot 3e keer finishplaats Het is de derde keer dat we Biot aandoen in Parijs-Nice. In 2011 boekte Rémy Di Grégorio er de mooiste zege uit zijn carrière, 3 jaar later bekroonde Tom-Jelte Slagter zijn wonderweek er met een 2e ritzege in die editie van Parijs-Nice.

14:21 14 uur 21. Wat volgt er nog? Het zwaarste klimwerk hebben we achter de rug. Straks is er met de Côte de Gourdon nog een klimmetje van 3e categorie, maar vanaf dan gaat het voornamelijk in dalende lijn naar Biot, waar een pukkeltje van 2 kilometer de renners naar de finish brengt. . Wat volgt er nog? Het zwaarste klimwerk hebben we achter de rug. Straks is er met de Côte de Gourdon nog een klimmetje van 3e categorie, maar vanaf dan gaat het voornamelijk in dalende lijn naar Biot, waar een pukkeltje van 2 kilometer de renners naar de finish brengt.

14:18 14 uur 18. 2 ex-winnaars. Twee renners uit de kopgroep hebben al een ritzege in Parijs-Nice op hun palmares staan blinken. Jonathan Hivert kon in 2018 een vlucht naar Châtel-Guyon afronden, Aleksej Loetsenko bleef in 2016 een jagend peloton voor in Salon-de-Provence. . 2 ex-winnaars Twee renners uit de kopgroep hebben al een ritzege in Parijs-Nice op hun palmares staan blinken. Jonathan Hivert kon in 2018 een vlucht naar Châtel-Guyon afronden, Aleksej Loetsenko bleef in 2016 een jagend peloton voor in Salon-de-Provence.

14:18 14 uur 18. Retro 2016: Jonathan Hivert wint in Parijs-Nice. Retro 2016: Jonathan Hivert wint in Parijs-Nice

14:03 14 uur 03. BikeExchange. In het peloton heeft Jumbo-Visma hulp gekregen van BikeExchange. De Australiërs hebben met Michael Matthews een kanshebber op de dagzege en hebben bovendien met Lucas Hamilton een man die nog hoog staat in het klassement. . BikeExchange In het peloton heeft Jumbo-Visma hulp gekregen van BikeExchange. De Australiërs hebben met Michael Matthews een kanshebber op de dagzege en hebben bovendien met Lucas Hamilton een man die nog hoog staat in het klassement.