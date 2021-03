Roglic deelt meteen tik uit in eerste bergrit van Parijs-Nice, Benoot is 4e

Indrukwekkende Roglic laat iedereen achter op 3km van het einde

Niemand kan Roglic volgen op de slotklim

De eerste drie dagen van Parijs-Nice waren kinderspel in vergelijking met de rit naar Chiroubles, waar 6 klimmetjes van 2e categorie het kaf van het koren moesten scheiden om vervolgens te ontaarden in een spetterende finale op de slotklim.

Oliver Naesen raakte geïnspireerd door het ritprofiel voor een doorgedreven training. De 3 Fransen die mee waren, Perez, Bernard en Doubey, waren vooral geïnteresseerd in de bolletjestrui. Die hing om de schouders van Doubey, maar die moest op elke klim lijdzaam toezien hoe Perez hem telkens te snel af was.

Perez neemt zo wat revanche voor de Tour de France, waar hij virtueel in de bolletjestrui reed tot hij werd aangereden door zijn eigen ploegleider. Nu mag de Fransman wel het podium op voor het begeerde kleinood.

Bernard bleek de vluchter met de langste adem. Hij was uiteindelijk de ideale springplank voor eerst Luis Leon Sanchez en in de laatste 3 kilometer voor Primoz Roglic. De andere klimmers moesten zich snel rechtzetten toen ze probeerden de Sloveen bij te houden.

Omdat er achter de rug van Roglic aan schaduwboksen werd gedaan én omdat Roglic zelf geen seconde stilviel, werd het nog een ruime zege. De kopman van Jumbo-Visma zit dan ook al stevig in het geel. Tiesj Benoot sprintte in het peloton naar de 3e plaats en klimt zo in het klassement.