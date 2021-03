LIVESTREAM Parijs-Nice: wie raakt nog aan Dennis in de tijdrit?

15:11 Toptijd voor Kragh Andersen. Søren Kragh Andersen heeft de trend in het tweede deel voortgezet. Hij houdt uiteindelijk een kleine 3 seconden over op Dennis. Is dat genoeg voor een nieuwe zege? . 15 uur 11. Toptijd voor Kragh Andersen Søren Kragh Andersen heeft de trend in het tweede deel voortgezet. Hij houdt uiteindelijk een kleine 3 seconden over op Dennis. Is dat genoeg voor een nieuwe zege?

15:06 Powless. Het halve oog dat we op Powless gericht hadden, zegt ons dat de Amerikaan in het tweede deel veel tijd heeft verloren: 18'06". . 15 uur 06. Powless Het halve oog dat we op Powless gericht hadden, zegt ons dat de Amerikaan in het tweede deel veel tijd heeft verloren: 18'06".

15:05 15 uur 05. Campenaerts en dan Roglic. Over 2 minuten gaat Victor Campenaerts van start, naar eigen zeggen met gedempte ambities. 2 minuten na hem is het de beurt aan Primoz Roglic. Guillaume Martin zit als een stukje beleg tussen de sandwich van deze twee tijdritkanonnen. . Campenaerts en dan Roglic Over 2 minuten gaat Victor Campenaerts van start, naar eigen zeggen met gedempte ambities. 2 minuten na hem is het de beurt aan Primoz Roglic. Guillaume Martin zit als een stukje beleg tussen de sandwich van deze twee tijdritkanonnen.

15:03 15 uur 03. Veel allure bij Kragh Andersen! Michel Wuyts. Veel allure bij Kragh Andersen! Michel Wuyts

15:02 15 uur 02. Kragh Andersen top bij tussenpunt. Søren Kragh Andersen is bij het tussenpunt 2 seconden sneller dan Rohan Dennis. Kan de Deen het opnieuw flikken? Met een half oog houden we ook de prestatie van Neilson Powless in de gaten, op 7 seconden van Kragh Andersen bij de meting onderweg. . Kragh Andersen top bij tussenpunt Søren Kragh Andersen is bij het tussenpunt 2 seconden sneller dan Rohan Dennis. Kan de Deen het opnieuw flikken?



Met een half oog houden we ook de prestatie van Neilson Powless in de gaten, op 7 seconden van Kragh Andersen bij de meting onderweg.

14:58 De Plus. Laurens De Plus zal zich, nu hij voor Ineos rijdt, nog meer op de tijdrit moeten toeleggen. Met zijn 18'09" kan hij thuiskomen. De Gendt is met 18'05" nog altijd de beste Belg. . 14 uur 58. De Plus Laurens De Plus zal zich, nu hij voor Ineos rijdt, nog meer op de tijdrit moeten toeleggen. Met zijn 18'09" kan hij thuiskomen. De Gendt is met 18'05" nog altijd de beste Belg.

14:58 14 uur 58. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1369286181125492738

14:57 De "titelverdediger" in de tijdrit van Parijs-Nice is ook ondereg. 14 uur 57. De "titelverdediger" in de tijdrit van Parijs-Nice is ook ondereg. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1369285959599222784

14:55 Teuns op 11 seconden. Dylan Teuns kreeg met die slothelling nog een finale op zijn maat. Mogelijk heeft hij hier nog wat tijd goedgemaakt op Dennis. 11 seconden is het eindverdict. . 14 uur 55. Teuns op 11 seconden Dylan Teuns kreeg met die slothelling nog een finale op zijn maat. Mogelijk heeft hij hier nog wat tijd goedgemaakt op Dennis. 11 seconden is het eindverdict.

14:54 Jungels. Het is een beetje vis noch vlees bij Jungels. Hij zet voorlopig de 13e plaats neer. Wellicht had hij toch iets beter verwacht. . 14 uur 54. Jungels Het is een beetje vis noch vlees bij Jungels. Hij zet voorlopig de 13e plaats neer. Wellicht had hij toch iets beter verwacht.

14:53 Geoghegan Hart. Tao Geoghegan Hart geeft aan de finish 31 seconden prijs op Dennis. . 14 uur 53. Geoghegan Hart Tao Geoghegan Hart geeft aan de finish 31 seconden prijs op Dennis.

14:50 14 uur 50. Er zijn er weinig bij die in het tweede deel sneller gereden hebben dan Dennis. Een van die uitzonderingen is Van Baarle. José De Cauwer. Er zijn er weinig bij die in het tweede deel sneller gereden hebben dan Dennis. Een van die uitzonderingen is Van Baarle. José De Cauwer

14:48 14 uur 48. Teuns. Dylan Teuns nestelt zich bij het tussenpunt in de grote groep op 7 seconden van Dennis. . Teuns Dylan Teuns nestelt zich bij het tussenpunt in de grote groep op 7 seconden van Dennis.

14:45 Kruijswijk in subtop. Ook Kruijswijk bijt zijn tanden stuk op de tijd van Dennis. 7 seconden is het verschil aan de finish. De Nederlander bewijst wel dat zijn conditie tiptop is. . 14 uur 45. Kruijswijk in subtop Ook Kruijswijk bijt zijn tanden stuk op de tijd van Dennis. 7 seconden is het verschil aan de finish. De Nederlander bewijst wel dat zijn conditie tiptop is.

14:41 14 uur 41. Kruijswijk sterk onderweg. Steven Kruijswijk is bij het tussenpunt maar 4 seconden trager dan Rohan Dennis. Dat belooft voor een mooie eindtijd. . Kruijswijk sterk onderweg Steven Kruijswijk is bij het tussenpunt maar 4 seconden trager dan Rohan Dennis. Dat belooft voor een mooie eindtijd.

14:39 Ondanks dit slippertje reed Aleksej Loetsenko nog een behoorlijke tijd. Hij staat voorlopig 10e. 14 uur 39. Ondanks dit slippertje reed Aleksej Loetsenko nog een behoorlijke tijd. Hij staat voorlopig 10e. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1369281177912291328

14:38 14 uur 38. Jungels en Teuns. Bob Jungels stond jarenlang bekend als een van de beste tijdrijders in het peloton, tot hij zich wat meer omschoolde naar het klassieke werk. Nu maakt de Luxemburger opnieuw de omgekeerde beweging. Afwachten of we daar al meteen iets van merken. Ook Dylan Teuns is inmiddels van start gegaan. Teuns won vorig jaar de tijdrit in de Ruta del Sol, op een parcours dat niet zo veel verschilt van dat van vandaag. . Jungels en Teuns Bob Jungels stond jarenlang bekend als een van de beste tijdrijders in het peloton, tot hij zich wat meer omschoolde naar het klassieke werk. Nu maakt de Luxemburger opnieuw de omgekeerde beweging. Afwachten of we daar al meteen iets van merken.

Ook Dylan Teuns is inmiddels van start gegaan. Teuns won vorig jaar de tijdrit in de Ruta del Sol, op een parcours dat niet zo veel verschilt van dat van vandaag.

14:34 14 uur 34. Tao Geoghegan Hart. Zo meteen gaat Tao Geoghegan Hart van start, niet de beste tijdrijder ter wereld, maar misschien heeft de Giro-winnaar in dat werk weer een stapje vooruit gezet. Bij Ineos presteren ze doorgaans allemaal goed tegen de klok. Dat blijkt niet alleen uit de voorlopige uitslag, met Dennis en Van Baarle op 1 en 2, maar zagen we ook in de Ster van Bessèges, toen Ineos met 4 renners in de top 8 eindigde van de tijdrit. . Tao Geoghegan Hart Zo meteen gaat Tao Geoghegan Hart van start, niet de beste tijdrijder ter wereld, maar misschien heeft de Giro-winnaar in dat werk weer een stapje vooruit gezet.

Bij Ineos presteren ze doorgaans allemaal goed tegen de klok. Dat blijkt niet alleen uit de voorlopige uitslag, met Dennis en Van Baarle op 1 en 2, maar zagen we ook in de Ster van Bessèges, toen Ineos met 4 renners in de top 8 eindigde van de tijdrit.

14:31 14 uur 31. Het is een technisch, maar ook loodzwaar parcours. Ik heb alles gegeven. Ik denk dat ik het goed gedaan heb, ik trapte 20 watt meer dan verwacht. Hopelijk doen de anderen het niet zo goed. Rohan Dennis. Het is een technisch, maar ook loodzwaar parcours. Ik heb alles gegeven. Ik denk dat ik het goed gedaan heb, ik trapte 20 watt meer dan verwacht. Hopelijk doen de anderen het niet zo goed. Rohan Dennis