LIVE Parijs-Nice: Wie haalt grootste onderscheiding op tijdritexamen?

Er zijn al 3 renners gepasseerd bij het eerste en enige tussenpunt. Maxime Bouet is daar de snelste, voor Lawless en Groves. Intussen is ook Dennis van start gegaan. Wanneer hij passeert zullen we meer weten.

Tussentijd. Er zijn al 3 renners gepasseerd bij het eerste en enige tussenpunt. Maxime Bouet is daar de snelste, voor Lawless en Groves. Intussen is ook Dennis van start gegaan. Wanneer hij passeert zullen we meer weten. . 13 uur 19.

Maxime Bouet is aan zijn onderneming van 14,4 kilometer begonnen. Over een tiental minuten gaat Rohan Dennis al van start, een van de grote favorieten op de dagzege.

12:34

12 uur 34. Verrassende winnaars. De laatste jaren kiest Parijs-Nice er niet langer voor om te beginnen met een proloog of te eindigen met een (klim)tijdrit op de Col d'Eze, maar wel voor een glooiende chrono in het midden van de week. En die leverde telkens een verrassende winnaar op. Wie had immers gedacht dat Søren Kragh Andersen vorig jaar zou winnen in Saint-Amand-Montrond? Een jaar eerder ging de zege naar Simon Yates, in 2018 was het zowaar Wout Poels die zegevierde en 2017 was het jaar van Julian Alaphilippe, die er zijn allereerste tijdrit uit zijn carrière wist te winnen. .