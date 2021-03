Potentiële waaierrit wordt wandelrit, Bol rolt iedereen op in de sprint

16:20 16 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1368945046528069636

16:18 16 uur 18. Matthews nieuwe leider. Matthews wordt op 3 gezet, Coquard zelfs nog op 4. De Australiër mag dus morgen in het geel aan de tijdrit beginnen.

16:17 16 uur 17. Bol juicht. Bol zet als eerste aan en maakte het onbedreigd af. Een knappe zege voor de Nederlander. Pedersen wordt tweede, de derde plaats is voor Matthews of Bennett. Belangrijk voor de gele trui.

16:17 16 uur 17. Ook Bol en Coquard zitten goed, Bennett komt wat van verder.

16:16 16 uur 16. Pedersen wordt nu op 600 meter van het einde gepiloteerd door een ploegmaat. Philipsen zit goed geplaatst.

16:16 Laatste km. Bij het ingaan van de laatste kilometer wordt er toch weer gevallen. DSM neemt nu vooraan over. 16 uur 16.

16:16 16 uur 16. Philipsen is daar aan het vechten! Wat is dat allemaal! José De Cauwer.

16:15 16 uur 15. Het bochtenspel zorgt ervoor dat het peloton op een lint wordt getrokken. Nu zitten we op die oplopende strook, waar Bora-Hansgrohe de dans leidt.

16:14 16 uur 14. Bij Groupama-FDJ maken ze niet de fout om opnieuw als eerste aan de bak te gaan. Michel Wuyts.

16:13 16 uur 13. Trek-Segafredo zit nu al goed voorin. Maar het is nog 3 kilometer. En iedereen heeft nog frisse benen. Het kan snel gaan. Vergeet ook niet dat er straks nog een klein knikje bergop is in de finale.

Vergeet ook niet dat er straks nog een klein knikje bergop is in de finale.

16:13 16 uur 13. Tim Declercq schiet naar voren en dan weet je dat het nu toch menens wordt.

16:11 16 uur 11. Aan de gedragingen van het peloton zou je niet zeggen dat we al op 5 kilometer van de finish zitten. Normaal gezien zou het nu al wriemelen en krioelen van de sprinttreinen. Nu nog altijd het grote niets.

16:05 Val. Opnieuw een valpartij achteraan in het peloton. Mühlberger en Arroyave rollen over het asfalt. Lichaam en fiets worden nog even getest, maar uiteindelijk lijken ze toch beiden weer te zullen starten. 16 uur 05.

16:04 16 uur 04. Stilaan is er nu toch wat nervositeit. Het tempo wordt een beetje opgetrokken. Michel Wuyts.

16:01 16 uur 01. Waaierrit -> wandelrit. We hadden hoge verwachtingen van deze etappe. In onze dromen zou het een wervelende waaierrit worden. Maar het is uiteindelijk een wandelrit geworden, niet meer dan een trainingstochtje met 160 renners. Misschien maakt een spetterende finale nog wat goed? We naderen de laatste 10 kilometer.

Misschien maakt een spetterende finale nog wat goed? We naderen de laatste 10 kilometer.

15:59 15 uur 59. Er zit geen spoor van agressie in dit peloton. Michel Wuyts.

15:53 15 uur 53. George Bennett is weer komen aansluiten na zijn eerdere val. Hij is gediend door het wandeltempo in het peloton. Ook Senne Leysen neemt zijn postje in het peloton weer in.

15:50 Opgave Vuillermoz. Zoals gevreesd stapt Vuillermoz eruit. Na Richie Porte is hij de tweede opgever. 3 jaar geleden haalde de Fransman nog de top 10 in het eindklassement van Parijs-Nice. 15 uur 50.