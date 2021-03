LIVE Parijs-Nice: De Bondt en Armée in de aanval, straks waaiers?

13:29 13 uur 29. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1368900559714009098

13:22 13 uur 22. Belgische kampioen wint in Parijs-Nice? Parijs-Nice zag de voorbije jaren al heel wat Belgische zeges, maar toch is het al van 1999 geleden, toen Tom Steels in Nice won, dat een Belg in de tricolore het zegegebaar mocht maken. Uitgerekend die Steels lijkt de kansen van De Bondt nu te fnuiken, want hij heeft zijn jongens van Deceuninck-Quick Step aangemaand de voorsprong in te dijken.

Uitgerekend die Steels lijkt de kansen van De Bondt nu te fnuiken, want hij heeft zijn jongens van Deceuninck-Quick Step aangemaand de voorsprong in te dijken.

13:11 Tijdsverschil. Over iets minder dan 20 kilometer komen we aan de verwachte windstroken en dat zorgt er blijkbaar voor dat de nervositeit in het peloton nu al toeneemt. De Bondt en Armée mogen prompt meer dan een minuut van hun voorsprong inleveren: 3'15".

12:58 12 uur 58. Dries De Bondt. Dries De Bondt is in zijn mooie Belgische kampioenentrui goed herkenbaar. Hij jaagt op een eerste overwinning in die tricolore. Mocht dat hier in Parijs-Nice lukken, dan is dat meteen ook zijn eerste zege op WorldTour-niveau. Zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft alvast de wind in de zeilen, met afgelopen week een dubbele zege voor Tim Merlier en uiteraard de triomf van Van der Poel in de Strade Bianche.

12:53 Gemiddelde snelheid. Het eerste uur werd afgewerkt tegen een matig gemiddelde van 37,3 km/u. In het peloton ligt dat nog wat lager, want De Bondt en Armée hebben al meer dan 4 minuten voorsprong.

12:39 12 uur 39. Sander Armée. Sander Armée kwam gisteren nog even ten val, maar blijkbaar ondervindt hij daar niet al te veel hinder meer van. Zoek hem niet meer in zijn vertrouwde Lotto-rood, Armée maakte na 7 jaar de overstap naar Qhubeka. Hét hoogtepunt uit de carrière van de 35-jarige Armée blijft zijn overwinning in de Vuelta, een van e 2 profzeges die hij boekte.

Hét hoogtepunt uit de carrière van de 35-jarige Armée blijft zijn overwinning in de Vuelta, een van e 2 profzeges die hij boekte.

12:39 12 uur 39. Retro 2017: Armée wint in de Vuelta. Retro 2017: Armée wint in de Vuelta

12:31 12 uur 31. Démare: "Gevaar voor waaiers en finale nog lastiger dan gisteren". Démare: "Gevaar voor waaiers en finale nog lastiger dan gisteren"

12:30 Tijdsverschil. Het peloton laat betijen en dus snuffelen De Bondt en Armée al vrij snel aan een voorsprong van 2 minuten.

12:21 12 uur 21. Twee Belgen. Bij twee landgenoten is het dan toch gaan kriebelen: Sander Armée en Belgisch kampioen Dries De Bondt trekken samen op avontuur.

12:17 12 uur 17. Gegroepeerd peloton. Na 12 kilometer rijdt het peloton nog altijd in gespreide slagorde rond. Er zijn schijnbaar geen kandidaten voor een vroege vlucht.

12:08 12 uur 08. De wind blaast niet zo fel, maar wel schuin in de rug. De kans is toch groot dat het zal scheuren. Vanaf kilometer 75 gaan we uit de bossen en komen we in de open vlakte. Dan is het cruciaal om vooraan te zitten. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal).

12:07 12 uur 07. Vermeersch: "De vorm is zeer goed". Vermeersch: "De vorm is zeer goed"

12:05 12 uur 05. We hopen op wat wind en spektakel vanaf halfweg koers. Dat zou mooi zijn voor iedereen. Oliver Naesen (AG2R-Citroën).

12:05 12 uur 05. Naesen: "Waaiers zouden mooi zijn voor iedereen". Naesen: "Waaiers zouden mooi zijn voor iedereen"

12:04 12 uur 04. Stilte voor de storm? Na 8 kilometer is er nog altijd niemand weggesprongen. Het tempo ligt nochtans niet al te hoog. Willen ze hun kruit sparen voor een waaieroorlog later op de dag?

11:55 Lotto-Soudal reed gisteren een aanvallende wedstrijd. Krijgen we vandaag meer vuurwerk van hen? 11 uur 55.

11:50 11 uur 50. Amilly. Amilly was de laatste jaren vaker een pleisterplaats in Parijs-Nice. De laatste keer dat de finish er lag, in 2017, kregen we een rit om duimen en vingers bij af te likken, met regen, wind en waaiers. Sonny Colbrelli mocht na het einde van en slopende dag zijn armen de lucht ingooien. De andere winnaars in Amilly luisteren naar de namen Thor Hushovd (2008), Alberto Contador (2009) en Greg Henderson (2011).

De andere winnaars in Amilly luisteren naar de namen Thor Hushovd (2008), Alberto Contador (2009) en Greg Henderson (2011).