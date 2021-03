LIVE: Gaan de poppen meteen aan het dansen in opener Parijs-Nice?

13:30 Tijdsverschil. 25 seconden voor de eenzame fietser, Fabien Doubey. . 13 uur 30. Tijdsverschil 25 seconden voor de eenzame fietser, Fabien Doubey.

13:29 Solist. Na 16 kilometer hebben we 1 leider: Fabien Doubey probeert het onmogelijke te doen en in zijn eentje een hele dag weg te blijven.

13:28 Geen wind vandaag? Reclameborden waaien om tijdens interview met Dewulf.

13:27 Als alles meezit, moet ik opnieuw het podium kunnen halen. Maar Parijs-Nice is een koers die je van dag tot dag moet bekijken. De wind valt nu mee, maar als die opsteekt, kan de situatie zo veranderen. Tiesj Benoot (DSM).

13:24 Plaisir. Het peloton raast door het dorpje Plaisir, maar veel plezier viel er nog te beleven voor de mannen van de lange adem. Vluchters worden telkens bij de lurven gevat. Dit kan toch niet blijven duren?

13:17 Hoge snelheid. Er zijn wel ontsnappingspogingen, maar omdat de snelheid in het peloton zo hoog ligt, zijn die voorlopig tot mislukken gedoemd.

13:16 Ik ben nog niet top, maar hoop het goeie gevoel in deze Parijs-Nice te vinden. Vandaag is normaal gezien een mooie kans. De finale is technisch en loopt lichtjes bergop. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

13:15 Philipsen: "Vandaag een mooie kans".

13:10 Nog geen aanvallen. De vlag van de koersdirecteur heeft gewapperd, maar dat inspireert nog niemand om meteen aan te vallen.

13:06

13:00 Start Onder een stralend zonnetje zijn we vertrokken in Saint-Cyr-l'Ecole. Over 166 kilometer ligt hier ook de finish. Wie mag dan de eerste gele trui aantrekken?

12:56 Dé topfavoriet voor deze Parijs-Nice? Zijn Tourrivaal en landgenoot Tadej Pogacar won met de UAE Tour alvast de eerste WorldTour-koers van het jaar.

12:43 26 Belgen. Er zijn maar liefst 26 Belgische renners naar Saint-Cyr afgezakt, slechts 6 minder dan hofleverancier Frankrijk. En er zit voor elk wat wils wat bij.

Jasper Philipsen kan zich straks smijten in het geval van een sprint, al kunnen ook Theuns of Stuyven in dat werk verrassen. Ook Jordi Meeus is snel, maar hij zit met de nog snellere Ackermann in de ploeg.

Voor het klassement is het uitkijken naar Tiesj Benoot (vorig jaar 2e), Harm Vanhoucke en misschien Dylan Teuns of Laurens De Plus. Het aanvallende vuurwerk zal afgeschoten moeten worden door Thomas De Gendt, al kunnen ook jongens als Gilbert, Vanmarcke, De Bondt, Lampaert of Naesen sterk uit die hoek komen.

12:38 Het is de eerste koers van het jaar voor Michael Matthews, die al 3 ritten wist te winnen in Parijs-Nice, waaronder ooit een proloog.

12:36 Het is ooit anders geweest, maar de Koers naar de Zon begint dit jaar alvast in het zonnetje.

11:41 4 ex-winnaars. Het was door corona misschien een zege met een sterretje erachter, maar Maximilian Schachmann komt wel zijn titel verdedigen in Parijs-Nice. Hij start met rugnummer 1.

Twee andere starters weten ook hoe het voelt om Parijs-Nice te winnen. Richie Porte slaagde daar zelfs al 2 keer in. Bij Ineos is hij bovendien omringd door onder meer Giro-winnaar Hart en Laurens De Plus.

De 3e ex-winnaar is Sergio Henao, laureaat in 2017. Sindsdien ging het de Colombiaan niet echt meer voor de wind. Hij behoort dan ook niet meer tot de favorieten, ook al schuift zijn nieuwe team Qhubeka hem naar voren als wisselkopman naast Aru.

Als we nóg wat dieper scrollen op de erelijst van Parijs-Nice komen we ook Tony Martin tegen, al heeft die zich al een tijdje omgeschoold tot meesterknecht.

10:41

10:27 Het profiel van de dag.

07-03-2021