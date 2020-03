Net geen "Parijs-Tiesj": Benoot grijpt nipt naast eindzege, Quintana pakt slotrit

Bekijk de ontknoping van deze Parijs-Nice:

De Belgen kleuren de koers

De marge bedroeg aan de finish 18 seconden, maar de wereld had er ook anders kunnen uitzien. Gisteren verspeelde Schachmann veel seconden bij een val in de slotkilometer, maar de jury toonde clementie. Wat als dat niet was gebeurd? Al heeft de Duitser de eindzege allerminst gestolen.

Op de power kroop Benoot meter per meter weg, maar Schachmann had uiteindelijk nog genoeg jus in de benen om zijn eindzege te redden.

Leider Schachmann maakte zich geen zorgen in de Colombiaan, die de voorbije dagen al te veel tijd verloren had. De Duitser overleefde, maar kwam toch in ademnood toen Tiesj Benoot in de laatste 2 kilometer nog eens alles of niets speelde.

Alaphilippe begreep vrij vroeg dat de eindzege uitgesloten was, maar ook door ritwinst mocht hij een stevige streep trekken. De Gendt schonk hem alvast de balpen om dat te doen, want op 15 kilometer van de finish - bij het begin van de slotklim - kraakte onze landgenoot de Franse springveer van in het zadel.

Dat deed een zestal met Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) en Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) niet. Alaphilippe, een tijdje virtueel in het geel, dwong de ploeg van leider Maximilian Schachmann tot een strakke achtervolging in een snelle etappe.

Schachmann van "de hel naar de hemel": "Belangrijke stap in carrière"

"Ik zet hier een heel belangrijke stap in mijn carrière. Er werd altijd getwijfeld of ik een klassementsman zou kunnen worden, terwijl dat toch mijn grote droom is. En kijk: nu heb ik een van de meest prestigieuze rittenkoersen gewonnen."

"Op de slotklim heb ik zelf heel hard afgezien. In de laatste 3 kilometer leek ik door de hel te fietsen en voelde ik alleen maar pijn, maar nu bevind ik me in de hemel."

Quintana: "Hopelijk snel naar Colombia nu"

Voor ritwinnaar Nairo Quintana was het al zijn 5e overwinning van het seizoen. "Ik heb alles gegeven wat ik in me had. Misschien nog net wel dat tikkeltje meer omdat het er naar uitziet dat we lange tijd niet zullen koersen. Ik was enorm gemotiveerd om hier goed voor de dag te komen. Mijn ploegmaten hebben hard gewerkt om de vlucht terug te halen en mij te helpen winnen", zegt de Colombiaan.

"Ik hoop nu zo snel mogelijk naar Colombia te kunnen reizen, naar mijn familie. Ik hoop dat de situatie in de hele wereld gaat verbeteren rond corona en dat we weer aan aan fietsen kunnen denken, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven."