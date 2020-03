LIVE: Kopgroep met De Gendt en Alaphilippe in laatste etappe Parijs-Nice

11:25 11 uur 25. In het peloton kijkt men nu naar leider Schachmann en zijn knechten. De voorbije dagen is hij met Ackermann en Drucker al twee makkers kwijtgespeeld. Wellicht zal het Sunweb van Benoot Bora-Hansgrohe proberen uit te melken, waardoor een geïsoleerde leider het in de finale lastig kan krijgen. Door de aanval van Alaphilippe moet de Duitse formatie alvast vroeger dan verwacht stevig van jetje geven. . In het peloton kijkt men nu naar leider Schachmann en zijn knechten. De voorbije dagen is hij met Ackermann en Drucker al twee makkers kwijtgespeeld. Wellicht zal het Sunweb van Benoot Bora-Hansgrohe proberen uit te melken, waardoor een geïsoleerde leider het in de finale lastig kan krijgen. Door de aanval van Alaphilippe moet de Duitse formatie alvast vroeger dan verwacht stevig van jetje geven.

11:22 11 uur 22. Ik heb de slotklim verkend: lang en lastig. Tegen echte klimmers als Higuita en Quintana zal ik het moeilijk krijgen. Ik wil me gewoon amuseren: fietsen, aanvallen, niet te veel nadenken. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step).

11:21 Edet is goed op weg om zijn eindzege in het bergklassement veilig te stellen. 11 uur 21. Edet is goed op weg om zijn eindzege in het bergklassement veilig te stellen

11:17 11 uur 17. Op de top is de achterstand van het peloton toch al fors opgelopen. 3'05", zo leert ons de chronometer. In het eerste uur hebben we overigens 35,2 kilometer afgelegd. Op de top is de achterstand van het peloton toch al fors opgelopen. 3'05", zo leert ons de chronometer. In het eerste uur hebben we overigens 35,2 kilometer afgelegd.

11:14 Col de Vence. De kopgroep is verlost van de Col de Vence, een bult van 1e categorie. Bolletjestrui Edet plant er zijn vlag. 11 uur 14. Col de Vence De kopgroep is verlost van de Col de Vence, een bult van 1e categorie. Bolletjestrui Edet plant er zijn vlag

11:10 11 uur 10. We zijn bijna aan de top van de eerste klim. Bergkoning Edet gaat hier een flinke zaak doen, Alaphilippe rijdt virtueel in het geel rond. We zijn bijna aan de top van de eerste klim. Bergkoning Edet gaat hier een flinke zaak doen, Alaphilippe rijdt virtueel in het geel rond.

11:07 11 uur 07. Julian Alaphilippe begon gisteren boven water te komen in Parijs-Nice. Die zat perfect op het schema dat we hadden uitgetekend: top van de Ronde van Vlaanderen tot de Waalse klassiekers. . Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step) beseft in zijn column in Het Nieuwsblad dat alles wellicht een maat voor niets is geweest. Julian Alaphilippe begon gisteren boven water te komen in Parijs-Nice. Die zat perfect op het schema dat we hadden uitgetekend: top van de Ronde van Vlaanderen tot de Waalse klassiekers. Patrick Lefevere (Deceuninck-Quick Step) beseft in zijn column in Het Nieuwsblad dat alles wellicht een maat voor niets is geweest

11:02 11 uur 02. Bora-Hansgrohe dicteert het tempo in het peloton, dat nu op 1'40" wordt geklokt. In de stand staat Alaphilippe 10e op 2'04". Bora-Hansgrohe dicteert het tempo in het peloton, dat nu op 1'40" wordt geklokt. In de stand staat Alaphilippe 10e op 2'04".

11:01 De Gendt is vastberaden om er vandaag nog iets van te maken. 11 uur 01. De Gendt is vastberaden om er vandaag nog iets van te maken

10:57 Tijdsverschil. Hoe zit het met de verschillen? De Gendt (Lotto-Soudal), Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Perez en Edet (Cofidis), Bettiol (EF Pro Cycling) en Paret-Peintre (AG2R) zetten het peloton op 1 minuut. Net voor de grote groep zwemt het trosje met Bardet. 10 uur 57. Tijdsverschil Hoe zit het met de verschillen? De Gendt (Lotto-Soudal), Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Perez en Edet (Cofidis), Bettiol (EF Pro Cycling) en Paret-Peintre (AG2R) zetten het peloton op 1 minuut. Net voor de grote groep zwemt het trosje met Bardet.

10:54 10 uur 54. Een groepje Fransen, met onder meer Bardet, Martin en Doubey, wil nog naar de 6 leiders springen, maar dat is vergeefse moeite. . Een groepje Fransen, met onder meer Bardet, Martin en Doubey, wil nog naar de 6 leiders springen, maar dat is vergeefse moeite.

10:49 10 uur 49. De Gendt zit voorin. We naderen de voet van de eerste col van de dag. De klassementsmannen zwijgen even. Daardoor krijgen we een kopgroep van 6 renners: De Gendt, Alaphilippe, Perez, Edet, Bettiol en Paret-Peintre. De Gendt zit voorin We naderen de voet van de eerste col van de dag. De klassementsmannen zwijgen even. Daardoor krijgen we een kopgroep van 6 renners: De Gendt, Alaphilippe, Perez, Edet, Bettiol en Paret-Peintre.

10:47 10 uur 47. Iedereen wil de verspreiding van het virus tegengaan, maar wij blijven gewoon koersen. Dat snap ik niet. Er is ook geen eenheid: sommigen zijn al naar huis, anderen willen absoluut koersen. Wat is onze boodschap eigenlijk? We doen precies alsof er niets aan de hand is. Romain Bardet (AG2R) liet zich gisteren even gaan, maar fietst ook vandaag gewoon mee. Iedereen wil de verspreiding van het virus tegengaan, maar wij blijven gewoon koersen. Dat snap ik niet. Er is ook geen eenheid: sommigen zijn al naar huis, anderen willen absoluut koersen. Wat is onze boodschap eigenlijk? We doen precies alsof er niets aan de hand is. Romain Bardet (AG2R) liet zich gisteren even gaan, maar fietst ook vandaag gewoon mee

10:43 10 uur 43. Het is met horten en stoten, maar de grote kanonnen rijden nu al min of meer weg van de mindere goden. We tellen zo'n 15 à 20 kopjes in het eerste trosje, met onder meer Schachmann, Benoot, Higuita, Konrad, Matthews, Nibali, Alaphilippe, Pinot, Quintana, Matthews en De Gendt. Het is met horten en stoten, maar de grote kanonnen rijden nu al min of meer weg van de mindere goden. We tellen zo'n 15 à 20 kopjes in het eerste trosje, met onder meer Schachmann, Benoot, Higuita, Konrad, Matthews, Nibali, Alaphilippe, Pinot, Quintana, Matthews en De Gendt.

10:42 Zien we deze mannen straks op het podium? 10 uur 42. Zien we deze mannen straks op het podium?

10:39 10 uur 39. Er wordt stevig met de kaarten geschud. Schachmann, Alaphilippe en De Gendt sluiten aan bij de leiders Perez en Cosnefroy. Benoot is voorlopig een opvallende afwezige in de debatten. . Er wordt stevig met de kaarten geschud. Schachmann, Alaphilippe en De Gendt sluiten aan bij de leiders Perez en Cosnefroy. Benoot is voorlopig een opvallende afwezige in de debatten.

10:36 10 uur 36. We kunnen wel stellen dat deze rit erg snel aan het ontploffen is. Schachmann, Higuita en Nibali zien de ernst van deze situatie in en lichten ook al hun achterwerk van hun zadel. . We kunnen wel stellen dat deze rit erg snel aan het ontploffen is. Schachmann, Higuita en Nibali zien de ernst van deze situatie in en lichten ook al hun achterwerk van hun zadel.

10:35 10 uur 35. Lekker groepje! Er schuift veel volk mee met Alaphilippe in de jacht op leiders Perez en Cosnefroy. We herkennen ook Quintana, Bardet, Edet, De Gendt en Doubey. Lekker groepje! Er schuift veel volk mee met Alaphilippe in de jacht op leiders Perez en Cosnefroy. We herkennen ook Quintana, Bardet, Edet, De Gendt en Doubey.

10:33 10 uur 33. Het wordt niet eenvoudig voor de ploegmakkers van leider Schachmann om de grote groep rustig te houden. Zeker nu ook Alaphilippe, opgeklommen naar de 10e plaats in de stand, zich al begint te mengen in een offensiefje. . Het wordt niet eenvoudig voor de ploegmakkers van leider Schachmann om de grote groep rustig te houden. Zeker nu ook Alaphilippe, opgeklommen naar de 10e plaats in de stand, zich al begint te mengen in een offensiefje.

10:30 Hebben Benoot en Sunweb weer zo'n meesterplan als gisteren? 10 uur 30. Hebben Benoot en Sunweb weer zo'n meesterplan als gisteren?

10:27 10 uur 27. Het duo sluipt verder weg. Niet omdat het tempo zakt in het peloton, wel omdat de tegenaanvallen losse flodders zijn. . Het duo sluipt verder weg. Niet omdat het tempo zakt in het peloton, wel omdat de tegenaanvallen losse flodders zijn.

10:21 10 uur 21. Op de eerste col van de dag moeten we nog even wachten. Het Franse duo zet de rest op een 15-tal seconden, maar vooral Total Direct Energie laat de boel niet stilvallen. Met Hivert en Turgis azen zij wellicht nog op de bollentrui van Edet. . Op de eerste col van de dag moeten we nog even wachten. Het Franse duo zet de rest op een 15-tal seconden, maar vooral Total Direct Energie laat de boel niet stilvallen. Met Hivert en Turgis azen zij wellicht nog op de bollentrui van Edet.

10:18 10 uur 18. De eerste aanvalsgolf komt van de Franse ploegen. Perez (Cofidis) en Cosnefroy (AG2R) springen weg uit het peloton, dat nog 92 soldaten telt. De eerste aanvalsgolf komt van de Franse ploegen. Perez (Cofidis) en Cosnefroy (AG2R) springen weg uit het peloton, dat nog 92 soldaten telt.

10:15 Opgave. Wie is er niet aan de start verschenen? Naast het trio van Israel Start-Up Nation (Politt, Biermans en Van Asbroeck) en wereldkampioen Pedersen (Trek-Segafredo) gaat het om Kluge (Lotto-Soudal) en O'Connor (NTT). . 10 uur 15. Opgave Wie is er niet aan de start verschenen? Naast het trio van Israel Start-Up Nation (Politt, Biermans en Van Asbroeck) en wereldkampioen Pedersen (Trek-Segafredo) gaat het om Kluge (Lotto-Soudal) en O'Connor (NTT).

10:15 10 uur 15. De eindzege is nog lang niet binnen, maar ik voel me nog altijd goed. Leider Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). De eindzege is nog lang niet binnen, maar ik voel me nog altijd goed. Leider Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

10:13 10 uur 13. Kilometerpaal 0. En nu zijn we ook echt weg. Over 166 kilometer zullen de wapens voor een tijdje zwijgen. Wie in dit voorjaar nog iets wil betekenen, moet vandaag bij de les zijn. . Kilometerpaal 0 En nu zijn we ook echt weg. Over 166 kilometer zullen de wapens voor een tijdje zwijgen. Wie in dit voorjaar nog iets wil betekenen, moet vandaag bij de les zijn.

10:04 10 uur 04. Benoot in het groen. Vergis u straks niet: Tiesj Benoot heeft het rood van Sunweb ingeruild voor het groen van de puntenstand. Onze landgenoot staat tweede in dat nevenklassement, maar leider Schachmann kan uiteraard alleen maar zijn gele trui dragen. . Benoot in het groen Vergis u straks niet: Tiesj Benoot heeft het rood van Sunweb ingeruild voor het groen van de puntenstand. Onze landgenoot staat tweede in dat nevenklassement, maar leider Schachmann kan uiteraard alleen maar zijn gele trui dragen.

10:00 10 uur . De renners krijgen zo'n 10 kilometer om de benen te strekken. Dan zakt de vlag van de koerscommissaris. Over de weersomstandigheden hoor je niemand klagen: 14 graden en amper wolken. . De renners krijgen zo'n 10 kilometer om de benen te strekken. Dan zakt de vlag van de koerscommissaris. Over de weersomstandigheden hoor je niemand klagen: 14 graden en amper wolken.

09:57 Peter Van Petegem, voorlopig de laatste Belg op het podium van Parijs-Nice, hier in 2001 na Dario Frigo en Raimondas Rumsas. 09 uur 57. Peter Van Petegem, voorlopig de laatste Belg op het podium van Parijs-Nice, hier in 2001 na Dario Frigo en Raimondas Rumsas

09:52 09 uur 52. Klassement: Benoot op 36 seconden. Tiesj Benoot is de nummer 2 in de stand, op 36 seconden van leider Maximilian Schachmann. Benoot werd gisteren aanvankelijk op 16 seconden geplaatst, maar de jury toonde clementie voor de Duitse leider. Schachmann viel in de slotkilometer, maar werd in dezelfde tijd gezet als het elitegroepje waar hij op het moment van zijn val in zat. . Klassement: Benoot op 36 seconden Tiesj Benoot is de nummer 2 in de stand, op 36 seconden van leider Maximilian Schachmann. Benoot werd gisteren aanvankelijk op 16 seconden geplaatst, maar de jury toonde clementie voor de Duitse leider. Schachmann viel in de slotkilometer, maar werd in dezelfde tijd gezet als het elitegroepje waar hij op het moment van zijn val in zat.

09:52 09 uur 52. We horen het geluid van renners die zich vastklikken in hun pedalen. De départ fictif is gegeven. We horen het geluid van renners die zich vastklikken in hun pedalen. De départ fictif is gegeven.

09:49 09 uur 49 match begonnen Start

09 uur 48. De bondscoach geniet nog na van de ritzege van Tiesj Benoot.

09:36 09 uur 36. Het is een ritje voor de vroege vogels. We vertrekken over enkele minuten al in Nice en we finishen voor de klok van 15u. Michel Wuyts en José De Cauwer beginnen er rond 13.40u op Eén aan. Het is een ritje voor de vroege vogels. We vertrekken over enkele minuten al in Nice en we finishen voor de klok van 15u. Michel Wuyts en José De Cauwer beginnen er rond 13.40u op Eén aan.

09:12 09 uur 12. Ik wist dat mijn benen echt goed waren. Ik hoop dat ik me ook in de slotrit nog goed voel. Ik heb er zin in. Tiesj Benoot (Sunweb). Ik wist dat mijn benen echt goed waren. Ik hoop dat ik me ook in de slotrit nog goed voel. Ik heb er zin in. Tiesj Benoot (Sunweb)

08:58 08 uur 58. Peloton? Belangrijke vraag: wie verschijnt over minder dan een uur aan de start? Gisteren bereikten amper 98 renners de finish. Israel Start-Up Nation kondigde vrijdagavond al aan dat het zijn 3 resterende coureurs niet meer zou laten vertrekken en de coronacrisis dwingt ook onder meer Mads Pedersen (klik hieronder op het artikel) tot een vroegtijdige exit. . Peloton? Belangrijke vraag: wie verschijnt over minder dan een uur aan de start? Gisteren bereikten amper 98 renners de finish. Israel Start-Up Nation kondigde vrijdagavond al aan dat het zijn 3 resterende coureurs niet meer zou laten vertrekken en de coronacrisis dwingt ook onder meer Mads Pedersen (klik hieronder op het artikel) tot een vroegtijdige exit.

08:55 08 uur 55. Aankomst boven . Hoe ziet deze koninginnenrit eruit? We trekken snel naar de Col de Vence, een col van 1e categorie. In het middenrif van deze etappe zorgen 2 bergen van 2e categorie voor extra afmatting, maar winst en verlies wordt bepaald op de klim naar Valdeblore La Colmiane, een hindernis van 16 kilometer aan 6,3 procent. Aankomst boven Hoe ziet deze koninginnenrit eruit? We trekken snel naar de Col de Vence, een col van 1e categorie. In het middenrif van deze etappe zorgen 2 bergen van 2e categorie voor extra afmatting, maar winst en verlies wordt bepaald op de klim naar Valdeblore La Colmiane, een hindernis van 16 kilometer aan 6,3 procent.

08 uur 55. De Koers naar de Zon krijgt Nice toch te zien. Nice is vandaag startplaats.