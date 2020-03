Parijs-Nice lijkt niet te plooien, ploeg van Teuns stapt uit de race

Fase per fase

11:25 11 uur 25. Parijs-Nice zou weleens de laatste koers in een hele periode kunnen zijn. Ook de GP Denain zal sneuvelen: de Franse eendagskoers van volgende donderdag bleef voorlopig buiten schot, maar ook dat is intussen achterhaald.

11:10 Aangezien we gewoon lijken te koersen: hier het menu van de dag. 11 uur 10. Aangezien we gewoon lijken te koersen: hier het menu van de dag.

10:44 Bij Bora-Hansgrohe vreesden ze dat een van hun stafleden besmet was met het coronavirus, maar het bleek vals alarm. De medewerker wordt wel afgezonderd en zijn gezondheidssituatie wordt opgevolgd. 10 uur 44. Bij Bora-Hansgrohe vreesden ze dat een van hun stafleden besmet was met het coronavirus, maar het bleek vals alarm. De medewerker wordt wel afgezonderd en zijn gezondheidssituatie wordt opgevolgd.

10:35 Dus gewoon koers straks? 10 uur 35. Dus gewoon koers straks?

10:32 10 uur 32. 6e in de stand. Dylan Teuns stond 6e in het algemene klassement, op 1'09" van leider Maximilian Schachmann. Gisteren sprokkelde onze landgenoot nog een secondje bij een tussensprint, waarmee hij zijn ambities niet wegstak. Teuns sprintte vorige zondag in de openingsrit naar de 2e plaats, zijn ploegmaat Ivan Garcia Cortina won de 3e rit. 6e in de stand Dylan Teuns stond 6e in het algemene klassement, op 1'09" van leider Maximilian Schachmann. Gisteren sprokkelde onze landgenoot nog een secondje bij een tussensprint, waarmee hij zijn ambities niet wegstak. Teuns sprintte vorige zondag in de openingsrit naar de 2e plaats, zijn ploegmaat Ivan Garcia Cortina won de 3e rit.

10:32 Dylan Teuns en zijn maats zullen het startblad niet meer tekenen. 10 uur 32. Dylan Teuns en zijn maats zullen het startblad niet meer tekenen

10:25 10 uur 25. Na overleg met de renners en de medische staf en gezien de escalatie van het coronavirus, hebben we beslist om al onze ploegleden zo snel mogelijk te repatriëren. Deze voorzorgsmaatregel is nu onze prioriteit door de gezondheid van onze ploeg en door de beperkte bewegingsvrijheid in Europa. . Bahrein-McLaren. Na overleg met de renners en de medische staf en gezien de escalatie van het coronavirus, hebben we beslist om al onze ploegleden zo snel mogelijk te repatriëren. Deze voorzorgsmaatregel is nu onze prioriteit door de gezondheid van onze ploeg en door de beperkte bewegingsvrijheid in Europa. Bahrein-McLaren

10:22 Al één ploeg minder aan de start: Bahrein-McLaren houdt het voor bekeken. 10 uur 22. Al één ploeg minder aan de start: Bahrein-McLaren houdt het voor bekeken.

10:04 10 uur 04. Akkoord? "Parijs-Nice eindigt zaterdag". Is er een compromis in de maak? De eerdere berichten zouden kloppen: er wordt gekoerst (al dan niet met een voltallig peloton), maar zaterdagavond kennen we de eindwinnaar al. De slotetappe in Nice wordt geschrapt. . Akkoord? "Parijs-Nice eindigt zaterdag" Is er een compromis in de maak? De eerdere berichten zouden kloppen: er wordt gekoerst (al dan niet met een voltallig peloton), maar zaterdagavond kennen we de eindwinnaar al. De slotetappe in Nice wordt geschrapt.