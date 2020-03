LIVESTREAM: Deceuninck-Quick Step jaagt op kopgroep met Bardet

Koers?

Parijs-Nice staat voor zijn 6e dag, of dat lijkt toch het plan. Wedstrijdorganisator ASO heeft nog niets gecommuniceerd over een eventuele stopzetting, al wordt er vanuit het peloton gefluisterd dat heel wat ploegen er zelf de stekker uittrekken. Beginnen we om 12.15u aan de rit? We volgen het in dit artikel.