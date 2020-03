LIVE: Een vuurgevecht om in de goeie vlucht in Parijs-Nice te geraken

13:47 13 uur 47. De samenstelling van de kopgroep: Küng (Groupama-FDJ), Pedersen (Trek-Segafredo), Gougeard en Bardet (AG2R), Anacona (Arkéa-Samsic), Perez en Edet (Cofidis). Met z'n zevenen zijn ze, maar ook nu gaat het peloton nog niet helemaal akkoord. . De samenstelling van de kopgroep: Küng (Groupama-FDJ), Pedersen (Trek-Segafredo), Gougeard en Bardet (AG2R), Anacona (Arkéa-Samsic), Perez en Edet (Cofidis). Met z'n zevenen zijn ze, maar ook nu gaat het peloton nog niet helemaal akkoord.

13:46 Col de Murs. Op de top van de 2e helling van de dag: Edet, Perez, Pedersen, Gougeard en Anacona. . 13 uur 46. Col de Murs Op de top van de 2e helling van de dag: Edet, Perez, Pedersen, Gougeard en Anacona.

13:45 Tortelduifjes Alaphilippe en Rousse bij de start. 13 uur 45. Tortelduifjes Alaphilippe en Rousse bij de start

13:41 13 uur 41. We naderen de top van de 2e beklimming en dat zullen we wellicht doen met een kopgroep van 6 renners. Wereldkampioen Pedersen is vooraan komen postvatten. . We naderen de top van de 2e beklimming en dat zullen we wellicht doen met een kopgroep van 6 renners. Wereldkampioen Pedersen is vooraan komen postvatten.

13:39 Gemiddelde snelheid. We klokken na één uur af op een gemiddelde van 42,4 km/u. Aangezien we toch een op een golvend parcours aan het trappen zijn, is dat best snel! 13 uur 39. Gemiddelde snelheid We klokken na één uur af op een gemiddelde van 42,4 km/u. Aangezien we toch een op een golvend parcours aan het trappen zijn, is dat best snel!

13:33 13 uur 33. Alsof het de laatste koersdag van het voorjaar is (en dat is misschien wel het geval): het peloton koerst erg onstuimig. Sunweb en Total Direct Energie blijven aanvallen, ook Pedersen, Peters en Anacona worden bij de avonturiers geciteerd. . Alsof het de laatste koersdag van het voorjaar is (en dat is misschien wel het geval): het peloton koerst erg onstuimig. Sunweb en Total Direct Energie blijven aanvallen, ook Pedersen, Peters en Anacona worden bij de avonturiers geciteerd.

13:28 13 uur 28. Bonifazio speelt op de klim jojo met zijn medevluchters. De Italiaan zou wel eens overspoeld kunnen worden door een nieuwe golf aanvallers. En zelfs het peloton hijgt in de nek. . Bonifazio speelt op de klim jojo met zijn medevluchters. De Italiaan zou wel eens overspoeld kunnen worden door een nieuwe golf aanvallers. En zelfs het peloton hijgt in de nek.

13:24 13 uur 24. De ritwinnaar van gisteren is op dreef. Bonifazio slaat de handen in elkaar met Perez, Coquard en Küng. Met z'n vieren verkennen ze de tweede helling van vandaag. . De ritwinnaar van gisteren is op dreef. Bonifazio slaat de handen in elkaar met Perez, Coquard en Küng. Met z'n vieren verkennen ze de tweede helling van vandaag.

13:21 13 uur 21. Bekijk nog eens de spannende ontknoping van gisteren. Bekijk nog eens de spannende ontknoping van gisteren

13:20 13 uur 20. Dit was er eentje voor het Italiaanse volk. Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) na zijn ritzege gisteren. Dit was er eentje voor het Italiaanse volk. Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) na zijn ritzege gisteren

13:14 Côte de Saumane-de-Vaucluse. De passage op de helling van 2e categorie: Edet, Latour, Hivert, Gogl en Asgreen. Het kopduo is intussen al gegrepen bij kilometerpaal 31. 13 uur 14. Côte de Saumane-de-Vaucluse De passage op de helling van 2e categorie: Edet, Latour, Hivert, Gogl en Asgreen. Het kopduo is intussen al gegrepen bij kilometerpaal 31.

13:12 13 uur 12. Op het eerste bergje spotten we een kopduo. Latour (AG2R) en Edet (Cofidis) spreken dezelfde taal, maar het peloton wil meepraten en laat hen niet zomaar gaan. . Op het eerste bergje spotten we een kopduo. Latour (AG2R) en Edet (Cofidis) spreken dezelfde taal, maar het peloton wil meepraten en laat hen niet zomaar gaan.

13:08 13 uur 08. Ook de leider toont zich. Het is een razendsnel begin. Ook leider Schachmann heeft zijn benen al eens laten spreken. De Duitser zag blijkbaar brood in een groepje met De Gendt, maar de angel is ook al uit die aanval gehaald. . Ook de leider toont zich Het is een razendsnel begin. Ook leider Schachmann heeft zijn benen al eens laten spreken. De Duitser zag blijkbaar brood in een groepje met De Gendt, maar de angel is ook al uit die aanval gehaald.

13:07 Vanmiddag bij de start... 13 uur 07. Vanmiddag bij de start...

12:59 12 uur 59. De wind stuwt het peloton richting het eerste bergje. Ook een entente van Calmejane en Pedersen blijkt vruchteloos. . De wind stuwt het peloton richting het eerste bergje. Ook een entente van Calmejane en Pedersen blijkt vruchteloos.

12:51 12 uur 51. Total Direct Energie. Een aanval van een duo wordt geneutraliseerd door Total Direct Energie. De Franse ploeg bezet met Jonathan Hivert en Anthony Turgis de eerste twee plaatsen in het bergklassement. Met 6 beklimmingen op het programma kunnen zij hier vandaag zaakjes doen. . Total Direct Energie Een aanval van een duo wordt geneutraliseerd door Total Direct Energie. De Franse ploeg bezet met Jonathan Hivert en Anthony Turgis de eerste twee plaatsen in het bergklassement. Met 6 beklimmingen op het programma kunnen zij hier vandaag zaakjes doen.

12:46 12 uur 46. Op de smalle wegen van de Vaucluse zitten ze niet stil. De prik van Deceuninck-Quick Step is niet uitgedraaid op een coup, maar er zijn wel aanvallen bij de vleet. . Op de smalle wegen van de Vaucluse zitten ze niet stil. De prik van Deceuninck-Quick Step is niet uitgedraaid op een coup, maar er zijn wel aanvallen bij de vleet.

12:42 12 uur 42. Mijn aandacht gaat vooral uit naar Sergio Higuita. Er zijn nog goeie klimmers, maar hij staat dicht in het klassement (5e op 1'06"). Leider Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). Mijn aandacht gaat vooral uit naar Sergio Higuita. Er zijn nog goeie klimmers, maar hij staat dicht in het klassement (5e op 1'06"). Leider Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

12:41 12 uur 41. Porte in de problemen. Neen, dit is niet de Parijs-Nice van Richie Porte en dat zal het ook niet worden. De Australiër hangt meteen aan de staart en verliest zelfs daar de voeling. . Porte in de problemen Neen, dit is niet de Parijs-Nice van Richie Porte en dat zal het ook niet worden. De Australiër hangt meteen aan de staart en verliest zelfs daar de voeling.

12:37 12 uur 37. Bij Deceuninck-Quick Step lijkt de honger groot. Zij geven er meteen een stevige lel op. De blauwe brigade staat nog droog en dat gebeurt niet te vaak in een rittenkoers. . Bij Deceuninck-Quick Step lijkt de honger groot. Zij geven er meteen een stevige lel op. De blauwe brigade staat nog droog en dat gebeurt niet te vaak in een rittenkoers.

12:35 12 uur 35. We zijn intussen begonnen aan de etappe. Dat doen we zonder deze 13 namen: Jasper De Buyst, Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Elia Viviani (Cofidis), Dylan Teuns, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Ivan Garcia Cortina, Heinrich Haussler, Domen Novak, Hermann Pernsteiner, Jan Tratnik (Bahrein-McLaren), Rudy Barbier, Krists Neilands (Israel Start Up Nation). We zijn intussen begonnen aan de etappe. Dat doen we zonder deze 13 namen: Jasper De Buyst, Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Elia Viviani (Cofidis), Dylan Teuns, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Ivan Garcia Cortina, Heinrich Haussler, Domen Novak, Hermann Pernsteiner, Jan Tratnik (Bahrein-McLaren), Rudy Barbier, Krists Neilands (Israel Start Up Nation).

12:18 12 uur 18. We zijn, in het gezelschap van een aangenaam zonnetje, vertrokken voor deze 6e rit. De renners kunnen hun benen een tiental minuten opwarmen voor de officiële start. We zijn, in het gezelschap van een aangenaam zonnetje, vertrokken voor deze 6e rit. De renners kunnen hun benen een tiental minuten opwarmen voor de officiële start.

12:17 12 uur 17 match begonnen Start

11:46 11 uur 46. Waar valt de beslissing? Vandaag lijkt spek naar de bek van types als Thomas De Gendt, aanvallers die al op een ruime achterstand staan in het klassement. De tenoren die bikkelen om de gele trui zullen vooral morgen aan de bak moeten. Dan finishen we op Valdeblore La Colmiane, een col van 1e categorie van 16 kilometer. Waar valt de beslissing? Vandaag lijkt spek naar de bek van types als Thomas De Gendt, aanvallers die al op een ruime achterstand staan in het klassement. De tenoren die bikkelen om de gele trui zullen vooral morgen aan de bak moeten. Dan finishen we op Valdeblore La Colmiane, een col van 1e categorie van 16 kilometer.

11:39 11 uur 39. Officieel: laatste etappe wordt geschrapt. Daar is nu ook de officiële mededeling: we koersen tot zaterdag, de slotrit in Nice gaat niet door. Officieel: laatste etappe wordt geschrapt Daar is nu ook de officiële mededeling: we koersen tot zaterdag, de slotrit in Nice gaat niet door.

11:25 11 uur 25. Parijs-Nice zou weleens de laatste koers in een hele periode kunnen zijn. Ook de GP Denain zal sneuvelen: de Franse eendagskoers van volgende donderdag bleef voorlopig buiten schot, maar ook dat is intussen achterhaald. Parijs-Nice zou weleens de laatste koers in een hele periode kunnen zijn. Ook de GP Denain zal sneuvelen: de Franse eendagskoers van volgende donderdag bleef voorlopig buiten schot, maar ook dat is intussen achterhaald.

10:32 10 uur 32. 6e in de stand. Dylan Teuns stond 6e in het algemene klassement, op 1'09" van leider Maximilian Schachmann. Gisteren sprokkelde onze landgenoot nog een secondje bij een tussensprint, waarmee hij zijn ambities niet wegstak. Teuns sprintte vorige zondag in de openingsrit naar de 2e plaats, zijn ploegmaat Ivan Garcia Cortina won de 3e rit. 6e in de stand Dylan Teuns stond 6e in het algemene klassement, op 1'09" van leider Maximilian Schachmann. Gisteren sprokkelde onze landgenoot nog een secondje bij een tussensprint, waarmee hij zijn ambities niet wegstak. Teuns sprintte vorige zondag in de openingsrit naar de 2e plaats, zijn ploegmaat Ivan Garcia Cortina won de 3e rit.

10:32 Dylan Teuns en zijn maats zullen het startblad niet meer tekenen. 10 uur 32. Dylan Teuns en zijn maats zullen het startblad niet meer tekenen

10:25 10 uur 25. Na overleg met de renners en de medische staf en gezien de escalatie van het coronavirus, hebben we beslist om al onze ploegleden zo snel mogelijk te repatriëren. Deze voorzorgsmaatregel is nu onze prioriteit door de gezondheid van onze ploeg en door de beperkte bewegingsvrijheid in Europa. . Bahrein-McLaren. Na overleg met de renners en de medische staf en gezien de escalatie van het coronavirus, hebben we beslist om al onze ploegleden zo snel mogelijk te repatriëren. Deze voorzorgsmaatregel is nu onze prioriteit door de gezondheid van onze ploeg en door de beperkte bewegingsvrijheid in Europa. Bahrein-McLaren

10:04 10 uur 04. Akkoord? "Parijs-Nice eindigt zaterdag". Is er een compromis in de maak? De eerdere berichten zouden kloppen: er wordt gekoerst (al dan niet met een voltallig peloton), maar zaterdagavond kennen we de eindwinnaar al. De slotetappe in Nice wordt geschrapt. . Akkoord? "Parijs-Nice eindigt zaterdag" Is er een compromis in de maak? De eerdere berichten zouden kloppen: er wordt gekoerst (al dan niet met een voltallig peloton), maar zaterdagavond kennen we de eindwinnaar al. De slotetappe in Nice wordt geschrapt.

09:51 09 uur 51. Naar het voorbeeld van Van Garderen? Tejay van Garderen (EF Pro Cycling) verscheen gisteren niet meer aan de start. L'Equipe weet dat de Amerikaan in snelheid werd gepakt door de beslissing van Donald Trump om een inreisverbod vanuit Europa in te stellen. Hij koos eieren voor zijn geld en trok pijlsnel richting zijn vaderland. Ook bij veel andere renners in dit internationale peloton zouden de potentiële problemen bij een terugreis een belangrijk argument vormen om vanaf vandaag niet meer te koersen. . Naar het voorbeeld van Van Garderen? Tejay van Garderen (EF Pro Cycling) verscheen gisteren niet meer aan de start. L'Equipe weet dat de Amerikaan in snelheid werd gepakt door de beslissing van Donald Trump om een inreisverbod vanuit Europa in te stellen. Hij koos eieren voor zijn geld en trok pijlsnel richting zijn vaderland. Ook bij veel andere renners in dit internationale peloton zouden de potentiële problemen bij een terugreis een belangrijk argument vormen om vanaf vandaag niet meer te koersen.

09:47 09 uur 47. Laatste stand van zaken. Wat leren ons de laatste nieuwtjes uit de karavaan? Onder meer Groupama-FDJ en Bahrein-McLaren zouden al hebben aangegeven dat ze niet meer van start gaan. Lokale Franse media beweren dan weer dat de slotrit van zondag in Nice hoe dan ook geschrapt zal worden. Als we al zouden blijven koersen, dan eindigt Parijs-Nice zaterdagavond. Voor alle duidelijkheid: deze geruchten zijn nog niet officieel bevestigd. Laatste stand van zaken Wat leren ons de laatste nieuwtjes uit de karavaan? Onder meer Groupama-FDJ en Bahrein-McLaren zouden al hebben aangegeven dat ze niet meer van start gaan. Lokale Franse media beweren dan weer dat de slotrit van zondag in Nice hoe dan ook geschrapt zal worden. Als we al zouden blijven koersen, dan eindigt Parijs-Nice zaterdagavond. Voor alle duidelijkheid: deze geruchten zijn nog niet officieel bevestigd.

