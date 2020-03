Benoot triomfeert dankzij machtige aanval in Parijs-Nice

Bekijk de ontknoping:

Sunweb doet het in verschillende schuifjes

Leider Schachmann kwam in de slotkilometer ook nog eens ten val, al dan niet door kettingproblemen. Hoe de jury die slipper en eventueel tijdsverlies inschat, is nog maar de vraag. Met deze wonderbenen kan Benoot morgen nog iets moois realiseren op de slotdag, hoe gek dat ook mag klinken.

Benoot zorgde voor een lichtpuntje in donkere tijden en wipt naar de 2e plaats in het klassement.

Op zo’n 14 kilometer van de finish reageerde onze landgenoot op een impuls van Vincenzo Nibali en niet veel later stond Benoot voor een eenzame missie. Die rondde hij in stijl af, want het peloton kwam geen meter dichter.

Soren Kragh Andersen was de eerste schakel van de coup de force. De nummer 2 in de stand zette leider Maximilian Schachmann onder druk, maar de Duitser mocht een kaars branden voor de zegehonger van Deceuninck-Quick Step.

Coronavirus of niet, de kudde - zonder het opgestapte Bahrein-McLaren - koerste bijzonder agressief in wat de voorlaatste dag van deze Parijs-Nice zou worden. Op 40 kilometer van de aankomst ontvouwde Sunweb zijn plan, wat later een meesterwerkje zou blijken.

"Het is prettig dat ik mijn vorm toch heb kunnen laten zien"

Het is in deze tijden een beetje hinken op twee gedachten, maar Tiesj Benoot genoot zichtbaar van zijn ritzege: "Het is fijn om met zulke benen te kunnen winnen", vertelde de Gentenaar in het flashinterview.

"Het is een beetje jammer dat deze koers niet tot in Nice gaat. Maar het is prettig dat ik mijn vorm toch heb kunnen laten zien. Ik heb alvast zin in de slotdag van morgen."

"Het was een stevig dagje, met Deceuninck-Quick Step dat er een harde koers van maakte. Maar zo heb ik het graag, zo'n dagje waarop je echt moet doortrappen. En in het slot, met die aanval van Nibali, voelde ik dat er nog iets in mijn tank zat."

De ploeg Sunweb deed het voortreffelijk. "Alle ploegmaats hebben hun bijdrage in deze zege. We hebben geweldige stages gehad. Helaas volgen er geen klassiekers, maar in de toekomst zullen we samen nog mooie prestaties realiseren."

Benoot nadert fors op leider Maximilian Schachmann, die ten val kwam in de slotkilometer. "Het ging erg snel. Ik moest een gaatje dichten en ik maakte een foutje", vertelde de Duitser open en bloot, die misschien niet op clementie van de jury kan rekenen. Als er al gekoerst wordt morgen.