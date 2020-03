LIVE: Laatste kans voor de sprinters in Parijs-Nice

12:21 12 uur 21. Aangezien de voorsprong van de 4 leiders (Mullen, Turgis, Tratnik en Gougeard) is opgelopen tot 7 minuten, neemt ook Lotto-Soudal zijn verantwoordelijkheid. De ploegmakkers van sprinter Ewan beginnen te mennen. . Aangezien de voorsprong van de 4 leiders (Mullen, Turgis, Tratnik en Gougeard) is opgelopen tot 7 minuten, neemt ook Lotto-Soudal zijn verantwoordelijkheid. De ploegmakkers van sprinter Ewan beginnen te mennen.

12:14 Côte de Cheval Rigon. We schrappen ook de tweede molshoop van de dag. En opnieuw is Anthony Turgis er als de kippen bij om de punten op te rapen. . 12 uur 14. Côte de Cheval Rigon We schrappen ook de tweede molshoop van de dag. En opnieuw is Anthony Turgis er als de kippen bij om de punten op te rapen.

12:13 12 uur 13. Terpstra: "Ik ga gewoon door met mijn normale voorbereiding". Terpstra: "Ik ga gewoon door met mijn normale voorbereiding"

12:13 12 uur 13. Het zou vervelend zijn mochten de koersen niet doorgaan, maar het zou mooi zijn mocht het normale leven gezond kunnen doorgaan. . Niki Terpstra (Total Direct Energie). Het zou vervelend zijn mochten de koersen niet doorgaan, maar het zou mooi zijn mocht het normale leven gezond kunnen doorgaan. Niki Terpstra (Total Direct Energie)

12:10 Gemiddelde snelheid. Het eerste uur is al achter de kiezen. 38,3 km/u spotten we op de meetapparatuur van onze renners. 12 uur 10. Gemiddelde snelheid Het eerste uur is al achter de kiezen. 38,3 km/u spotten we op de meetapparatuur van onze renners.

12:04 12 uur 04. Voorin zitten ze niet stil. In het gezelschap van enkele zonnestralen zien ze hun voorsprong aanwassen tot 7 minuten. Voorin zitten ze niet stil. In het gezelschap van enkele zonnestralen zien ze hun voorsprong aanwassen tot 7 minuten.

11:57 11 uur 57. Van Garderen: angst voor maatregel van Trump? Zoals we al meegegeven hebben, is Tejay van Garderen (EF Pro Cycling) vanochtend niet meer gestart. L'Equipe geeft een verklaring voor de beslissing van de Amerikaan: Van Garderen vreest dat hij door het inreisverbod vanuit Europa naar de VS zou komen vast te zitten in Frankrijk en wil dus nog snel anticiperen. . Van Garderen: angst voor maatregel van Trump? Zoals we al meegegeven hebben, is Tejay van Garderen (EF Pro Cycling) vanochtend niet meer gestart. L'Equipe geeft een verklaring voor de beslissing van de Amerikaan: Van Garderen vreest dat hij door het inreisverbod vanuit Europa naar de VS zou komen vast te zitten in Frankrijk en wil dus nog snel anticiperen.

11:53 11 uur 53. Benoot: "We moeten afwachten en kijken wat er boven ons hoofd beslist wordt". Benoot: "We moeten afwachten en kijken wat er boven ons hoofd beslist wordt"

11:52 11 uur 52. Ik ben blij dat ik hier gewoon kan koersen. Mocht ik elke dag in onwetendheid moeten trainen, dan zou het iets anders zijn. Tiesj Benoot (Sunweb). Ik ben blij dat ik hier gewoon kan koersen. Mocht ik elke dag in onwetendheid moeten trainen, dan zou het iets anders zijn. Tiesj Benoot (Sunweb)

11:51 De toeschouwers werden bij de start op een ruime afstand gehouden. . 11 uur 51. De toeschouwers werden bij de start op een ruime afstand gehouden. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:45 Côte de Busset. De prijzenpot van Total Direct Energie wordt wat meer gevuld. Anthony Turgis, vorig jaar 2e in Dwars door Vlaanderen, is de primus. . 11 uur 45. Côte de Busset De prijzenpot van Total Direct Energie wordt wat meer gevuld. Anthony Turgis, vorig jaar 2e in Dwars door Vlaanderen, is de primus.

11:40 11 uur 40. Juraj Sagan weet intussen al hoe de briefing van de dag klinkt. De Slovaakse kampioen wordt weer als eerste schakel naar de kop van het peloton gestuurd. Hij houdt de kloof met de 4 leiders op 5'55". Juraj Sagan weet intussen al hoe de briefing van de dag klinkt. De Slovaakse kampioen wordt weer als eerste schakel naar de kop van het peloton gestuurd. Hij houdt de kloof met de 4 leiders op 5'55".

11:38 11 uur 38. Naesen: "We denken aan doemscenario's: als de voorjaarskoersen worden afgelast, hebben we echt niets meer". Naesen: "We denken aan doemscenario's: als de voorjaarskoersen worden afgelast, hebben we echt niets meer"

11:36 11 uur 36. Of we deze onzekerheid ook in een bredere context kunnen plaatsen? Je kunt dit wel loskoppelen, maar iedereen leeft in zijn eigen wereld. Dit is mijn wereld. Vanuit een egoïstisch standpunt gaat het dus toch weer minder. Oliver Naesen (AG2R). Of we deze onzekerheid ook in een bredere context kunnen plaatsen? Je kunt dit wel loskoppelen, maar iedereen leeft in zijn eigen wereld. Dit is mijn wereld. Vanuit een egoïstisch standpunt gaat het dus toch weer minder. Oliver Naesen (AG2R)

11:35 11 uur 35. Blijven we koersen tot zondag en halen we Nice? Christian Prudhomme, de grote baas van ASO, heeft gisteren in de Franse pers laten verstaan dat er hoe dan ook gekoerst zal worden tot en met zondag. Oliver Naesen rijdt in Franse loondienst bij AG2R, maar ook hij blijft met vraagtekens zitten. "We weten echt van niets", zegt Naesen. Blijven we koersen tot zondag en halen we Nice? Christian Prudhomme, de grote baas van ASO, heeft gisteren in de Franse pers laten verstaan dat er hoe dan ook gekoerst zal worden tot en met zondag. Oliver Naesen rijdt in Franse loondienst bij AG2R, maar ook hij blijft met vraagtekens zitten. "We weten echt van niets", zegt Naesen.

11:29 Het moment waarop de 4 vluchters wegreden. . 11 uur 29. Het moment waarop de 4 vluchters wegreden. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:24 11 uur 24. De 4 leiders krijgen in geen tijd 3 minuten in de schoot geworpen. Voor het klassement is er alleszins geen gevaar: Tratnik is de best geplaatste. Hij staat op meer dan 18 minuten van leider Schachmann. . De 4 leiders krijgen in geen tijd 3 minuten in de schoot geworpen. Voor het klassement is er alleszins geen gevaar: Tratnik is de best geplaatste. Hij staat op meer dan 18 minuten van leider Schachmann.

11:23 11 uur 23. Declercq: "Onzekerheid is niet altijd even leuk". Declercq: "Onzekerheid is niet altijd even leuk"

11:22 11 uur 22. Leuk is anders, maar iedereen heeft er wel begrip voor. Dit is misschien wel groter dan de koers. We mogen ook niet overslaan in blinde paniek. Het is belangrijk dat de volksgezondheid primeert. . De nuchtere kijk van Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) op het coronavirus. Leuk is anders, maar iedereen heeft er wel begrip voor. Dit is misschien wel groter dan de koers. We mogen ook niet overslaan in blinde paniek. Het is belangrijk dat de volksgezondheid primeert. De nuchtere kijk van Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) op het coronavirus

11:16 11 uur 16. Kwartet. Niet veel later schieten 4 renners dan toch al in de roos. De namen: Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Alexis Gougeard (AG2R), Jan Tratnik (Bahrein-McLaren) en Anthony Turgis (Total Direct Energie). Kwartet Niet veel later schieten 4 renners dan toch al in de roos. De namen: Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Alexis Gougeard (AG2R), Jan Tratnik (Bahrein-McLaren) en Anthony Turgis (Total Direct Energie).

11:10 11 uur 10. De voorbije dagen was het vaak prijs bij de eerste poging, maar dat scenario wordt vandaag al doorprikt. Een groepje met onder meer Mads Pedersen wordt tot de orde geroepen. . De voorbije dagen was het vaak prijs bij de eerste poging, maar dat scenario wordt vandaag al doorprikt. Een groepje met onder meer Mads Pedersen wordt tot de orde geroepen.

11:08 Over de werkomstandigheden in het circus hoor je onze commentator niet klagen. 11 uur 08. Over de werkomstandigheden in het circus hoor je onze commentator niet klagen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:04 Opgave. Terwijl we kilometerpaal 0 bereikt hebben, moeten we ook een naam van onze deelnemerslijst schrappen. Tejay van Garderen (EF Pro Cycling) heeft zijn handtekening niet gezet. . 11 uur 04. Opgave Terwijl we kilometerpaal 0 bereikt hebben, moeten we ook een naam van onze deelnemerslijst schrappen. Tejay van Garderen (EF Pro Cycling) heeft zijn handtekening niet gezet.

11:00 11 uur . Truitjes. Met deze truidragers zijn we aan deze 5e dag begonnen. Maximilian Schachmann is uiteraard nog leider, de Duitser staat zijn groene puntentrui nog een dagje af aan Giacomo Nizzolo, Sergio Higuita is nog steeds de beste jongere en Jonathan Hivert heeft nog altijd een flinke voorsprong in het bergklassement. . Truitjes Met deze truidragers zijn we aan deze 5e dag begonnen. Maximilian Schachmann is uiteraard nog leider, de Duitser staat zijn groene puntentrui nog een dagje af aan Giacomo Nizzolo, Sergio Higuita is nog steeds de beste jongere en Jonathan Hivert heeft nog altijd een flinke voorsprong in het bergklassement.

10:53 10 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:49 10 uur 49. De organisatie heeft overigens gekozen voor een défilé van 8,5 kilometer. Het wordt nog een erg lange dag. Nog een nieuwtje uit de rand: ook de Ronde van Catalonië (23-29 maart) lijkt te (moeten) bezwijken voor het coronavirus. Dat nieuws is nog niet officieel, maar hangt wel nadrukkelijk in de lucht. De organisatie heeft overigens gekozen voor een défilé van 8,5 kilometer. Het wordt nog een erg lange dag. Nog een nieuwtje uit de rand: ook de Ronde van Catalonië (23-29 maart) lijkt te (moeten) bezwijken voor het coronavirus. Dat nieuws is nog niet officieel, maar hangt wel nadrukkelijk in de lucht.

10:46 10 uur 46. Het peloton zet zich schrap voor de langste etappe in deze rittenkoers. 227 kilometer, een stevige training voor wat de komende weken volgt. Tenzij... Het peloton zet zich schrap voor de langste etappe in deze rittenkoers. 227 kilometer, een stevige training voor wat de komende weken volgt. Tenzij...

10:45 10 uur 45 match begonnen Start

10:22 10 uur 22. Sprinten of niet? Voor de sprinters is dit de laatste kans. Aangezien ze nog nauwelijks aan hun trekken gekomen zijn, zullen ze deze mogelijkheid niet door hun vingers willen laten glippen. Al zal veel druk op de schouders van Lotto-Soudal en Caleb Ewan rusten, zeker nu Sam Bennett gisteren niet meer van start gegaan is in de tijdrit. Verandert Deceuninck-Quick Step het geweer van schouder en kiezen zij vandaag al voor de aanval? . Sprinten of niet? Voor de sprinters is dit de laatste kans. Aangezien ze nog nauwelijks aan hun trekken gekomen zijn, zullen ze deze mogelijkheid niet door hun vingers willen laten glippen. Al zal veel druk op de schouders van Lotto-Soudal en Caleb Ewan rusten, zeker nu Sam Bennett gisteren niet meer van start gegaan is in de tijdrit. Verandert Deceuninck-Quick Step het geweer van schouder en kiezen zij vandaag al voor de aanval?

10:21 10 uur 21. Het wordt nog een pittig gevecht. Maar ik heb veel beklimmingen verkend en ik weet dus welk avontuur me nog te wachten staat. . Leider Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). Het wordt nog een pittig gevecht. Maar ik heb veel beklimmingen verkend en ik weet dus welk avontuur me nog te wachten staat. Leider Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

10:20 10 uur 20. De renners verschijnen momenteel op het startpodium in Gannat. Zeggen dat het nu echt om de Koers naar de Zon gaat, is nog wat overdreven. Maar de weergoden lijken ietsje milder dan de voorbije dagen. . De renners verschijnen momenteel op het startpodium in Gannat. Zeggen dat het nu echt om de Koers naar de Zon gaat, is nog wat overdreven. Maar de weergoden lijken ietsje milder dan de voorbije dagen.

09:42 09 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:37 09 uur 37. Beetje klimmen, maar niet te veel. Er staan 4 klimmetjes op het programma vandaag: na 23 kilometer is er met de Côte de Busset een bergje van 2e categorie. Na 39, 167 en 183 kilometer zijn er nog drie colletjes van 3e categorie. Maximilian Schachmann verdedigt zijn leiderstrui. De Duitser heeft een bonus van een kleine minuut op Søren Kragh. . Beetje klimmen, maar niet te veel Er staan 4 klimmetjes op het programma vandaag: na 23 kilometer is er met de Côte de Busset een bergje van 2e categorie. Na 39, 167 en 183 kilometer zijn er nog drie colletjes van 3e categorie. Maximilian Schachmann verdedigt zijn leiderstrui. De Duitser heeft een bonus van een kleine minuut op Søren Kragh.

09:37 09 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten