Strijd tegen de tijd in Parijs-Nice: "Ik verwacht een gedrum van Belgen in de top 10"

13:10 13 uur 10. Indelen wordt cruciaal, stelt Julian Alaphilippe, die hier op zijn (oude) trainingswegen koerst. De neuzen van de renners gaan meteen omhoog met een eerste helling, maar de tweede bobbel is een stukje lastiger. Ook in de afdaling moet flink bijgetrapt worden. Met zijn kennis van het parcours kan de Franse chouchou ook het verschil maken in het bochtenwerk.

12:42 Deze doorsnede maakt nog eens duidelijk dat de route glooiend is. 12 uur 42.

12:40 Bolletjestrui Jonathan Hivert bijt straks de spits af. 12 uur 40.

12:37 12 uur 37. Of we tot zondag in Nice koersen? Ik weet het niet. Het is koffiedik kijken voor iedereen. We gaan ervan uit dat we koersen tot het einde, maar de situatie kan van vandaag op morgen totaal anders zijn. Dat wij hier wel koersen? Ik begrijp de keuze van ploegen om niet te rijden, maar ik begrijp ook perfect waarom wij hier wel zijn. Na deze koers gaan we naar huis en ook daar kun je het virus oplopen. Niemand weet waar dit eindigt. . Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step).

11:49 11 uur 49. "Het voorexamen". Ook Michel Wuyts kijkt reikhalzend uit naar de tijdrit van straks. "José De Cauwer heeft vandaag bestempeld als voorexamen voor een plaats in de olympische selectie", zegt onze commentator. "Campenaerts heeft de bondscoach ook getriggerd. Hij zegt: "Je kunt toch niet de kans laten liggen om met twee medailles in dezelfde discipline naar huis te komen?"".

11:49 11 uur 49. Ik verwacht een gedrum van Belgen in de top 10 van de rituitslag. . Michel Wuyts .

11:45 11 uur 45. "Campenaerts heeft zich niet gespaard". Hoe liggen de Belgische kaarten dan? Michel Wuyts: "Dylan Teuns heeft de tijdrit van de Ruta del Sol al gewonnen en denkt vooral aan het heden en zijn klassement in deze Parijs-Nice. Yves Lampaert klaagt over pijn na zijn val in Kuurne en Thomas De Gendt zal eens testen, als hij er met zijn hoofd bij is. Het parcours moet deze mannen liggen, want ze kunnen deze 2 hellingen verteren. En het valt me ook op dat Victor Campenaerts zich niet gespaard heeft en uitstekend gewerkt heeft voor ploegmaat Giacomo Nizzolo. Dat Wout van Aert zal vloeken? Ik begrijp de beslissing van de afwezige teams, maar ik wil niet in de plaats staan van al die voorjaarsrenners die hier niet konden of mochten starten. Zij zitten met hun tanden te knarsen: hoe komen ze straks voor de dag tegen de mannen die hier gerodeerd geraken?"