LIVESTREAM: Snelste tijd voor De Gendt, wat doen de andere Belgen in Parijs-Nice?

15:16 15 uur 16. Jungels mogen we al min of meer uitvlakken: 11 seconden aan het tussenpunt na 7,5 km. Nog eens herhalen: De Gendt heeft in de tweede helft - met enkele stukken vals plat en een afdaling - stevig gekacheld. . Jungels mogen we al min of meer uitvlakken: 11 seconden aan het tussenpunt na 7,5 km. Nog eens herhalen: De Gendt heeft in de tweede helft - met enkele stukken vals plat en een afdaling - stevig gekacheld.

15:14 15 uur 14. Het is onze commentatoren ook opgevallen: Campenaerts klimt beter dan gewoonlijk. Dat heeft hij al bewezen in de UAE Tour. Dat moet in deze tijdrit zeker een voordeel zijn. . Het is onze commentatoren ook opgevallen: Campenaerts klimt beter dan gewoonlijk. Dat heeft hij al bewezen in de UAE Tour. Dat moet in deze tijdrit zeker een voordeel zijn.

15:12 15 uur 12. Twee Belgen. Twee Belgen, twee vrienden, twee kandidaten voor Tokio: een minuutje na Campenaerts mag ook Lampaert zijn kuiten pijnigen. Aan de finish klokt Ludvigsson de tweede tijd, op 15 seconden van De Gendt. . Twee Belgen Twee Belgen, twee vrienden, twee kandidaten voor Tokio: een minuutje na Campenaerts mag ook Lampaert zijn kuiten pijnigen. Aan de finish klokt Ludvigsson de tweede tijd, op 15 seconden van De Gendt.

15:10 15 uur 10. Dit is een tijdrit in twee delen. Het eerste deel is nagenoeg een klimtijdrit, veel lastiger dan we dachten na het bekijken van het profiel. Michel Wuyts . Dit is een tijdrit in twee delen. Het eerste deel is nagenoeg een klimtijdrit, veel lastiger dan we dachten na het bekijken van het profiel. Michel Wuyts

15:08 15 uur 08. Over enkele minuten nemen Michel Wuyts en José De Cauwer het woord op Eén en onze livestream. Net op tijd om de missie van Campenaerts en co van dichtbij te volgen. . Over enkele minuten nemen Michel Wuyts en José De Cauwer het woord op Eén en onze livestream. Net op tijd om de missie van Campenaerts en co van dichtbij te volgen.

15:05 15 uur 05. De klimmetjes zijn gebouwd op smalle wegen en ook het wegdek is niet al te verleidelijk. Zo meteen staan de grote kanonnen aan de start. De klimmetjes zijn gebouwd op smalle wegen en ook het wegdek is niet al te verleidelijk. Zo meteen staan de grote kanonnen aan de start.

15:01 15 uur 01. Ik ben 99 procent tevreden. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) na zijn tijdrit. Ik ben 99 procent tevreden. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) na zijn tijdrit

14:58 De finish van Thomas De Gendt. 15 uur 01. De finish van Thomas De Gendt.

14:58 14 uur 58. Ook de tijd van Van Garderen valt tegen. De volgende mannen die we zullen schaduwen: Woods en Jungels. Daarna is het aan Campenaerts en Lampaert, respectievelijk om 15.11u en 15.12u. . Ook de tijd van Van Garderen valt tegen. De volgende mannen die we zullen schaduwen: Woods en Jungels. Daarna is het aan Campenaerts en Lampaert, respectievelijk om 15.11u en 15.12u.

14:54 14 uur 54. Porte redt het (helemaal) niet. Heeft Porte net nog eens geïllustreerd dat De Gendt uitstekend heeft ingedeeld? Van 4 seconden halfweg loopt zijn achterstand op tot 20 seconden aan de finish. Intussen rijdt ook Bettiol meer achteruit dan vooruit. Hij wordt zelfs ingelopen door Caruso. . Porte redt het (helemaal) niet Heeft Porte net nog eens geïllustreerd dat De Gendt uitstekend heeft ingedeeld? Van 4 seconden halfweg loopt zijn achterstand op tot 20 seconden aan de finish. Intussen rijdt ook Bettiol meer achteruit dan vooruit. Hij wordt zelfs ingelopen door Caruso.

14:46 14 uur 46. Bij het tussenpunt halfweg is Porte 4 seconden langzamer dan De Gendt. Wat zegt de klok over 7,5 kilometer? Als we iets mogen afleiden uit de tussentijden van De Gendt en de andere renners, dan heeft onze landgenoot een uitstekend tweede deel gereden. . Bij het tussenpunt halfweg is Porte 4 seconden langzamer dan De Gendt. Wat zegt de klok over 7,5 kilometer? Als we iets mogen afleiden uit de tussentijden van De Gendt en de andere renners, dan heeft onze landgenoot een uitstekend tweede deel gereden.

14:41 14 uur 41. De namen worden zoetjesaan interessanter met EF-tandem Van Garderen en Bettiol. Die laatste verraste dit seizoen al met een tijdritzege in de Ster van Bessèges. . De namen worden zoetjesaan interessanter met EF-tandem Van Garderen en Bettiol. Die laatste verraste dit seizoen al met een tijdritzege in de Ster van Bessèges.

14:39 Toptijd Thomas De Gendt. We hebben een nieuwe nummer 1 aan de finish: Thomas De Gendt is met 19'04" 20 tellen sneller dan Jan Tratnik. . 14 uur 39. Toptijd Thomas De Gendt We hebben een nieuwe nummer 1 aan de finish: Thomas De Gendt is met 19'04" 20 tellen sneller dan Jan Tratnik.

14:35 14 uur 35. Ook rugnummer 1 rijdt rond op het parcours. Richie Porte werd de voorbije dagen naar huis gereden. Bakt hij er vandaag wel iets van? . Ook rugnummer 1 rijdt rond op het parcours. Richie Porte werd de voorbije dagen naar huis gereden. Bakt hij er vandaag wel iets van?

14:32 14 uur 32. Ik heb hard gewerkt aan mijn tijdrit, want veel doelen dit seizoen bevatten één of meerdere tijdritten, zoals de Ronde van Catalonië en de Giro. Vandaag moet je vooral je inspanning goed indelen. . Leider Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). Ik heb hard gewerkt aan mijn tijdrit, want veel doelen dit seizoen bevatten één of meerdere tijdritten, zoals de Ronde van Catalonië en de Giro. Vandaag moet je vooral je inspanning goed indelen. Leider Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

14:30 14 uur 30. Beste tussentijd halfweg: Thomas De Gendt in 10'11". Beste tussentijd halfweg: Thomas De Gendt in 10'11".

14:29 14 uur 29. AG2R is sterk op dreef met heel wat mannetjes in de voorlopige top 5 van de dag. Het is uiteraard nog erg voorbarig, maar ze hebben wel iets recht te zetten na de mindere waaierdagen van de afgelopen dagen. . AG2R is sterk op dreef met heel wat mannetjes in de voorlopige top 5 van de dag. Het is uiteraard nog erg voorbarig, maar ze hebben wel iets recht te zetten na de mindere waaierdagen van de afgelopen dagen.

14:24 Opdracht volbracht voor Caleb Ewan. 14 uur 24. Opdracht volbracht voor Caleb Ewan

14:18 14 uur 18. 14.18u: vertrek De Gendt. Daar is de eerste landgenoot die echt brokken kan maken. Thomas De Gendt verlaat de startzone. Is dit zo'n dagje waarop hij uitblinkt? De Gendt heeft alleszins gesleuteld aan zijn positie op de tijdritfiets en ziet dit als een testcase. . 14.18u: vertrek De Gendt Daar is de eerste landgenoot die echt brokken kan maken. Thomas De Gendt verlaat de startzone. Is dit zo'n dagje waarop hij uitblinkt? De Gendt heeft alleszins gesleuteld aan zijn positie op de tijdritfiets en ziet dit als een testcase.

14:17 14 uur 17. Ik hoop dat we het tot het einde blijven koersen. Ik zou ook niet weten waarom niet. . Ploegleider Hilaire Van der Schueren (Circus-Wanty Gobert). Ik hoop dat we het tot het einde blijven koersen. Ik zou ook niet weten waarom niet. Ploegleider Hilaire Van der Schueren (Circus-Wanty Gobert)

14:13 14 uur 13. Op een echte richttijd zullen we nog even moeten wachten, al mogen proefkonijnen als Rosa, Tratnik en Cosnefroy ons altijd verrassen. Aan de finish heeft Latour met 19'31" voorlopig de snelste tijd in handen. . Op een echte richttijd zullen we nog even moeten wachten, al mogen proefkonijnen als Rosa, Tratnik en Cosnefroy ons altijd verrassen. Aan de finish heeft Latour met 19'31" voorlopig de snelste tijd in handen.

14:09 14 uur 09. We monsteren nu een golf van sprinters met onder meer Ewan en Ackermann. Zij kunnen morgen misschien overleven in de langste rit, maar daarna is hun rijk uit. . We monsteren nu een golf van sprinters met onder meer Ewan en Ackermann. Zij kunnen morgen misschien overleven in de langste rit, maar daarna is hun rijk uit.

14:02 Opgave. Niet alleen Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) verlaat het circus, ook Maximilian Walscheid (NTT Pro Cycling) en Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) sturen hun kat naar het startpodium. . 14 uur 02. Opgave Niet alleen Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) verlaat het circus, ook Maximilian Walscheid (NTT Pro Cycling) en Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) sturen hun kat naar het startpodium.

13:52 13 uur 52. De openingsfase van deze tijdrit wordt gekleurd door de mindere goden in dit werk. De Ier Ryan Mullen en de Fransman Pierre Latour zouden dit normaal ook moeten kunnen klaren, maar hun tijdsverlies van de voorbije dagen duidt misschien ook gewoon op mindere benen. De openingsfase van deze tijdrit wordt gekleurd door de mindere goden in dit werk. De Ier Ryan Mullen en de Fransman Pierre Latour zouden dit normaal ook moeten kunnen klaren, maar hun tijdsverlies van de voorbije dagen duidt misschien ook gewoon op mindere benen.

13:45 13 uur 45. Ook Thomas De Gendt heeft het parcours intussen aan een inspectieronde onderworpen. Wat zijn zijn indrukken? "Dit is iets voor de specialisten én voor de punchers. Campenaerts moet de heuveltjes goed kunnen verteren, maar Alaphilippe en Schachmann zullen hier ook van smullen. Het eerste deel van deze tijdrit is cruciaal, maar ik onthoud ook dat er op het einde nog een verraderlijke bocht volgt met veel grind. Daar kan er zeker gevallen worden.". Ook Thomas De Gendt heeft het parcours intussen aan een inspectieronde onderworpen. Wat zijn zijn indrukken? "Dit is iets voor de specialisten én voor de punchers. Campenaerts moet de heuveltjes goed kunnen verteren, maar Alaphilippe en Schachmann zullen hier ook van smullen. Het eerste deel van deze tijdrit is cruciaal, maar ik onthoud ook dat er op het einde nog een verraderlijke bocht volgt met veel grind. Daar kan er zeker gevallen worden."

13:42 13 uur 42. Of er een vroegtijdig einde komt aan deze Parijs-Nice? Er is onzekerheid troef. Ploegleiders en renners vroegen zelfs aan mij of ik meer wist. Ze zeggen dat er geen overleg is met de organisatie. Ze moeten alles vernemen via de media. Ze weten het gewoon niet. . Christophe Vandegoor vanuit Parijs-Nice. Of er een vroegtijdig einde komt aan deze Parijs-Nice? Er is onzekerheid troef. Ploegleiders en renners vroegen zelfs aan mij of ik meer wist. Ze zeggen dat er geen overleg is met de organisatie. Ze moeten alles vernemen via de media. Ze weten het gewoon niet. Christophe Vandegoor vanuit Parijs-Nice

13:41 13 uur 41. Onze reporter ter plaatse schat de coronasituatie in Parijs-Nice in. Onze reporter ter plaatse schat de coronasituatie in Parijs-Nice in

13:40 En net nu begint het te regenen. . 13 uur 40. En net nu begint het te regenen.

13:39 13 uur 39. We nemen onze chronometer bij de hand. Met bergkoning Jonathan Hivert is de eerste renner aan zijn opdracht begonnen. We nemen onze chronometer bij de hand. Met bergkoning Jonathan Hivert is de eerste renner aan zijn opdracht begonnen.

13:35 13 uur 35. De perimeter van 100 meter bij de start? Daar zie ik niet veel van. De renners luisteren wel naar de richtlijnen voor begroetingen: geen handen, wel vuistjes of een elleboogje. Al zag ik Julian Alaphilippe innig knuffelen met familieleden en vrienden. . Christophe Vandegoor vanuit Parijs-Nice. De perimeter van 100 meter bij de start? Daar zie ik niet veel van. De renners luisteren wel naar de richtlijnen voor begroetingen: geen handen, wel vuistjes of een elleboogje. Al zag ik Julian Alaphilippe innig knuffelen met familieleden en vrienden. Christophe Vandegoor vanuit Parijs-Nice

13:33 Sam Bennett verschijnt dan toch niet aan de start na zijn val van gisteren. De Ier keert terug naar huis. 13 uur 33. Sam Bennett verschijnt dan toch niet aan de start na zijn val van gisteren. De Ier keert terug naar huis.

13:18 13 uur 18. "Olympische hiërarchie? Niet te veel conclusies aan vastknopen". Hoe schatten onze mannen de kanshebbers in na hun studieronde van het parcours? "Ik denk aan Alaphilippe, maar ook aan Higuita, Nibali en zeker ook aan Schachmann. Bij de Belgen denk ik dan spontaan aan Teuns", stelt Michel Wuyts. "Let wel: een tijdrijder in vorm kan dit zeker aan. Maar voor Campenaerts zou het een tikkeltje te steil kunnen zijn. Als we deze tijdrit zouden gebruiken om de olympische hiërarchie te bepalen, dan zouden we op onze honger kunnen blijven zitten. Je kunt er niet te veel conclusies aan vastknopen.". "Olympische hiërarchie? Niet te veel conclusies aan vastknopen" Hoe schatten onze mannen de kanshebbers in na hun studieronde van het parcours? "Ik denk aan Alaphilippe, maar ook aan Higuita, Nibali en zeker ook aan Schachmann. Bij de Belgen denk ik dan spontaan aan Teuns", stelt Michel Wuyts. "Let wel: een tijdrijder in vorm kan dit zeker aan. Maar voor Campenaerts zou het een tikkeltje te steil kunnen zijn. Als we deze tijdrit zouden gebruiken om de olympische hiërarchie te bepalen, dan zouden we op onze honger kunnen blijven zitten. Je kunt er niet te veel conclusies aan vastknopen."

13:18 13 uur 18. Het eerste deel van deze tijdrit is eigenlijk een bergrit. Het eerste knikje valt nog mee, daarna volgt een zeer steil en smal pad. Dit is echt iets voor Alaphilippe. De afdaling is een stuk breder, maar het wegdek is hobbelig en ligt er nog nat bij. Pas in de laatste 3 kilometer kun je je tijdrijderscapaciteiten aanspreken. . Michel Wuyts na de verkenning van het parcours. Het eerste deel van deze tijdrit is eigenlijk een bergrit. Het eerste knikje valt nog mee, daarna volgt een zeer steil en smal pad. Dit is echt iets voor Alaphilippe. De afdaling is een stuk breder, maar het wegdek is hobbelig en ligt er nog nat bij. Pas in de laatste 3 kilometer kun je je tijdrijderscapaciteiten aanspreken. Michel Wuyts na de verkenning van het parcours

13:10 13 uur 10. Indelen wordt cruciaal, stelt Julian Alaphilippe, die hier op zijn (oude) trainingswegen koerst. De neuzen van de renners gaan meteen omhoog met een eerste helling, maar de tweede bobbel is een stukje lastiger. Ook in de afdaling moet flink bijgetrapt worden. Met zijn kennis van het parcours kan de Franse chouchou ook het verschil maken in het bochtenwerk. . Indelen wordt cruciaal, stelt Julian Alaphilippe, die hier op zijn (oude) trainingswegen koerst. De neuzen van de renners gaan meteen omhoog met een eerste helling, maar de tweede bobbel is een stukje lastiger. Ook in de afdaling moet flink bijgetrapt worden. Met zijn kennis van het parcours kan de Franse chouchou ook het verschil maken in het bochtenwerk.

12:42 Deze doorsnede maakt nog eens duidelijk dat de route glooiend is. 12 uur 42. Deze doorsnede maakt nog eens duidelijk dat de route glooiend is

12:40 Bolletjestrui Jonathan Hivert bijt straks de spits af. 12 uur 40. Bolletjestrui Jonathan Hivert bijt straks de spits af.

12:37 12 uur 37. Of we tot zondag in Nice koersen? Ik weet het niet. Het is koffiedik kijken voor iedereen. We gaan ervan uit dat we koersen tot het einde, maar de situatie kan van vandaag op morgen totaal anders zijn. Dat wij hier wel koersen? Ik begrijp de keuze van ploegen om niet te rijden, maar ik begrijp ook perfect waarom wij hier wel zijn. Na deze koers gaan we naar huis en ook daar kun je het virus oplopen. Niemand weet waar dit eindigt. . Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Of we tot zondag in Nice koersen? Ik weet het niet. Het is koffiedik kijken voor iedereen. We gaan ervan uit dat we koersen tot het einde, maar de situatie kan van vandaag op morgen totaal anders zijn. Dat wij hier wel koersen? Ik begrijp de keuze van ploegen om niet te rijden, maar ik begrijp ook perfect waarom wij hier wel zijn. Na deze koers gaan we naar huis en ook daar kun je het virus oplopen. Niemand weet waar dit eindigt. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

11:49 11 uur 49. "Het voorexamen". Ook Michel Wuyts kijkt reikhalzend uit naar de tijdrit van straks. "José De Cauwer heeft vandaag bestempeld als voorexamen voor een plaats in de olympische selectie", zegt onze commentator. "Campenaerts heeft de bondscoach ook getriggerd. Hij zegt: "Je kunt toch niet de kans laten liggen om met twee medailles in dezelfde discipline naar huis te komen?"". "Het voorexamen" Ook Michel Wuyts kijkt reikhalzend uit naar de tijdrit van straks. "José De Cauwer heeft vandaag bestempeld als voorexamen voor een plaats in de olympische selectie", zegt onze commentator. "Campenaerts heeft de bondscoach ook getriggerd. Hij zegt: "Je kunt toch niet de kans laten liggen om met twee medailles in dezelfde discipline naar huis te komen?""

11:49 11 uur 49. Ik verwacht een gedrum van Belgen in de top 10 van de rituitslag. . Michel Wuyts . Ik verwacht een gedrum van Belgen in de top 10 van de rituitslag. Michel Wuyts

11:45 11 uur 45. "Campenaerts heeft zich niet gespaard". Hoe liggen de Belgische kaarten dan? Michel Wuyts: "Dylan Teuns heeft de tijdrit van de Ruta del Sol al gewonnen en denkt vooral aan het heden en zijn klassement in deze Parijs-Nice. Yves Lampaert klaagt over pijn na zijn val in Kuurne en Thomas De Gendt zal eens testen, als hij er met zijn hoofd bij is. Het parcours moet deze mannen liggen, want ze kunnen deze 2 hellingen verteren. En het valt me ook op dat Victor Campenaerts zich niet gespaard heeft en uitstekend gewerkt heeft voor ploegmaat Giacomo Nizzolo. Dat Wout van Aert zal vloeken? Ik begrijp de beslissing van de afwezige teams, maar ik wil niet in de plaats staan van al die voorjaarsrenners die hier niet konden of mochten starten. Zij zitten met hun tanden te knarsen: hoe komen ze straks voor de dag tegen de mannen die hier gerodeerd geraken?". "Campenaerts heeft zich niet gespaard" Hoe liggen de Belgische kaarten dan? Michel Wuyts: "Dylan Teuns heeft de tijdrit van de Ruta del Sol al gewonnen en denkt vooral aan het heden en zijn klassement in deze Parijs-Nice. Yves Lampaert klaagt over pijn na zijn val in Kuurne en Thomas De Gendt zal eens testen, als hij er met zijn hoofd bij is. Het parcours moet deze mannen liggen, want ze kunnen deze 2 hellingen verteren. En het valt me ook op dat Victor Campenaerts zich niet gespaard heeft en uitstekend gewerkt heeft voor ploegmaat Giacomo Nizzolo. Dat Wout van Aert zal vloeken? Ik begrijp de beslissing van de afwezige teams, maar ik wil niet in de plaats staan van al die voorjaarsrenners die hier niet konden of mochten starten. Zij zitten met hun tanden te knarsen: hoe komen ze straks voor de dag tegen de mannen die hier gerodeerd geraken?"

10:14 De baard is gesneuveld. 10 uur 14. De baard is gesneuveld.

10:13 10 uur 13. Natuurlijk scoor ik met een tijdritzege ook punten bij de bondscoach, maar in eerste instantie rijd ik voor de dagwinst in Parijs-Nice en niet voor Tokio. Victor Campenaerts kan zijn kandidatuur voor de Spelen vandaag wat kracht bijzetten. Natuurlijk scoor ik met een tijdritzege ook punten bij de bondscoach, maar in eerste instantie rijd ik voor de dagwinst in Parijs-Nice en niet voor Tokio. Victor Campenaerts kan zijn kandidatuur voor de Spelen vandaag wat kracht bijzetten