Kragh Andersen klopt leider Schachmann in tijdrit, De Gendt (4e) sneller dan Campenaerts

16:27

16 uur 27. Wat moeten we onthouden? Thomas De Gendt is de morele Belgische winnaar, voor Victor Campenaerts was dit parcours een tikkeltje te zwaar, Dylan Teuns kende een kleine inzinking in het tweede deel, Tiesj Benoot deed het voortreffelijk, Maximilian Schachmann is veruit de beste klassementsman en Søren Kragh Andersen was een klasse te sterk. .