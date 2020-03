LIVE: Eindelijk een massaspurt in Parijs-Nice of spreekt de wind weer zijn woordje mee?

Fase per fase

Fase per fase

11:58 Verschil bij de tussensprint: 3'20". We bereiken de eerste tussensprint van deze etappe. De volle buit is uiteraard voor Tom Devriendt, de overige seconden (2 en 1) worden verdeeld onder Nizzolo en Pedersen.

11:42 Ik wist dat Bora-Hansgrohe zou blijven rijden voor het klassement. Ik kon in de finale dus een beetje energie sparen. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) klopte gisteren Pascal Ackermann in de sprint.

11:39 Tête de la course. Wordt het een zeer eenzame dag voor Tom Devriendt? Onze 28-jarige landgenoot zet het peloton op 1'10". Of hij zelf tevreden is met deze koerssituatie, is nog maar de vraag.

11:39 Vanochtend op de eerste startrij: Sep Vanmarcke en Oliver Naesen.

11:35 Devriendt zoekt vriend. We hebben dan toch een moedige ziel gevonden. Tom Devriendt (Circus Wanty-Gobert) biedt zich aan en sprokkelt in geen tijd een halve minuut, maar hij zoekt een speelkameraadje.

11:31 Tegenwind. De wind blaast in het nadeel en daardoor krijgen we vrij gezapige openingskilometers. Niemand is meteen geneigd om de mouwen op te stropen.

11:28 Gisteren mocht Jonathan Hivert met zijn Spaanse vriend heel snel vertrekken, vandaag is er meer werk aan de winkel. Na 20 kilometer volgt de eerste tussensprint van de dag en misschien blijft de boel wel tot die sprintboog gesloten.

11:22 Départ réel. Ook het défilé mag geschrapt worden. Het regent niet, maar het miezert wel onophoudelijk. Wie is met het goeie been uit bed gestapt en kiest meteen voor de aanval?

11:18 Truitjes. Enkele klassementen hebben een nieuwe leider gekregen. Maximilian Schachmann draagt nog steeds het geel, het groen van het puntenklassement staat hij voor de gelegenheid af aan nummer 2 Giacomo Nizzolo. Jonathan Hivert heeft zijn bollentrui verstevigd en Sergio Higuita is de beste jongere.

11:17 De finish van gisteren: zoek niet naar toeschouwers in de laatste hectometers.

11:11 We zaten gisteren met z'n vieren in de beslissende waaier. Ik heb veel vertrouwen in de komende dagen. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe).

11:09 Vooruit met de geit! On y est. Ook dag 3 van Parijs-Nice gaat voorlopig door zoals gepland. Met iets striktere veiligheidsvoorschriften, maar vooral met renners op hun tweewieler. Het peloton mag nog even opwarmen en over 10 minuten volgt het officiële startschot.

11:09 match begonnen Start

11:00 Nog 10 minuutjes en dan begint het peloton aan de lange onderneming, de op één na langste van deze editie. De ploegleiders zullen hun renners weer het nodige studiewerk bezorgd hebben. Waar en wanneer moeten ze bij de les zijn? Voor andere renners wordt het dan misschien weer afwachten wat de nacht gebracht heeft. Nairo Quintana klaagt over pijntjes aan zijn knie en dij. Hoe overleeft hij deze potentiële waaierslag?

10:13 Elia Viviani zit met zijn hoofd en zijn hart bij zijn vaderland.

10:12 Het is moeilijk of zelfs onmogelijk om geconcentreerd te blijven op een wedstrijd als je land zo'n moeilijke periode meemaakt. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die getroffen zijn en naar de mensen die strijden tegen het virus. We zullen deze periode overwinnen. Forza Italia. Elia Viviani (Cofidis).

08:53 Glooiende wegen, maar wat met wind? De derde etappe bevat maar 1 klimmetje, de Côte de la Chapelotte, van 3e categorie nog voor half koers. Voor de rest gaat het voortdurend op en neer. Maar de open wegen in het centrale deel van Frankrijk neigen wel vaker tot waaiers, als de wind zijn rol kan spelen.

08:46 08 uur 46. Live op site en tv. Om 11.20u wordt de koers op gang gevlagd en kunt u hier alle info over het wedstrijdverloop volgen. Vanaf 15.10u vallen commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer in op Eén. De tv-uitzending wordt hierboven ook gestreamd. Live op site en tv Om 11.20u wordt de koers op gang gevlagd en kunt u hier alle info over het wedstrijdverloop volgen. Vanaf 15.10u vallen commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer in op Eén. De tv-uitzending wordt hierboven ook gestreamd.