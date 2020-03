LIVE: Eenzame vluchter Devriendt in Parijs-Nice, straks weer waaierspektakel?

14:49 Regen. Het peloton fietst tussen enkele buien door. We zien ook veel beenstukken en extra jasjes. Het barre weer hakt er toch wel een beetje in. . 14 uur 49. Regen Het peloton fietst tussen enkele buien door. We zien ook veel beenstukken en extra jasjes. Het barre weer hakt er toch wel een beetje in.

14:47 14 uur 47. Ik ben geen man van de regen en de wind. Ik hoop dat het een iets rustigere dag wordt. . Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic). Ik ben geen man van de regen en de wind. Ik hoop dat het een iets rustigere dag wordt. Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic)

14:45 Een pluim voor de moedige Tom Devriendt. . 14 uur 45. Een pluim voor de moedige Tom Devriendt. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:43 14 uur 43. Er komt stilaan wat meer vaart in het peloton. Ook Deceuninck-Quick Step laat een van zijn mannetjes knechten. Er komt stilaan wat meer vaart in het peloton. Ook Deceuninck-Quick Step laat een van zijn mannetjes knechten.

14:29 Gemiddelde snelheid. Na 3 uur koers zakken we zelfs tot een gemiddelde van 34,26 km/u, allemaal te verklaren door de tegenwind. Het traagste uurschema van de organisatie was vastgelegd op 40 km/u. De finish zal met deze snelheid dicht tegen de klok van 17u aanleunen. . 14 uur 29. Gemiddelde snelheid Na 3 uur koers zakken we zelfs tot een gemiddelde van 34,26 km/u, allemaal te verklaren door de tegenwind. Het traagste uurschema van de organisatie was vastgelegd op 40 km/u. De finish zal met deze snelheid dicht tegen de klok van 17u aanleunen.

14:23 14 uur 23. We zouden u graag willen bombarderen met interessante wedstrijdinformatie, maar er heerst vrede in het peloton. De meeste snelle mannen zullen nu al aangegeven hebben of ze zich goed voelen. Misschien kan Elia Viviani naar zijn eerste zege in het shirt van Cofidis snellen? "Hij stelt het goed en heeft vertrouwen", zegt ploegleider Alain Deloeuil. "Een overwinning zou goed zijn om bevestiging te krijgen van dat gevoel.". We zouden u graag willen bombarderen met interessante wedstrijdinformatie, maar er heerst vrede in het peloton. De meeste snelle mannen zullen nu al aangegeven hebben of ze zich goed voelen. Misschien kan Elia Viviani naar zijn eerste zege in het shirt van Cofidis snellen? "Hij stelt het goed en heeft vertrouwen", zegt ploegleider Alain Deloeuil. "Een overwinning zou goed zijn om bevestiging te krijgen van dat gevoel."

14:14 14 uur 14. Echt veel honger straalt het beest nog niet uit, maar het peloton zet toch min of meer zijn tanden in de voorsprong van Tom Devriendt. Die slinkt, kort voor halfkoers, tot 6'35". Echt veel honger straalt het beest nog niet uit, maar het peloton zet toch min of meer zijn tanden in de voorsprong van Tom Devriendt. Die slinkt, kort voor halfkoers, tot 6'35".

14:03 Côte de la Chapelotte. De puist van de dag is uitgeduwd. Devriendt krijgt 4 puntjes bij, de overige punten gaan naar de vluchters van gisteren. Bergkoning Hivert troeft de Spanjaard Diaz af. De Fransman telt nu 22 punten in het bergklassement. . 14 uur 03. Côte de la Chapelotte De puist van de dag is uitgeduwd. Devriendt krijgt 4 puntjes bij, de overige punten gaan naar de vluchters van gisteren. Bergkoning Hivert troeft de Spanjaard Diaz af. De Fransman telt nu 22 punten in het bergklassement.

13:57 Kunnen Bennett en de andere snelle mannen zich vandaag uitleven? 13 uur 57. Kunnen Bennett en de andere snelle mannen zich vandaag uitleven?

13:51 13 uur 51. Ik hoop dat het geen te chaotische dag wordt. Hopelijk kunnen alle sprinters vandaag voor het eerst vechten om de dagzege. . Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). Ik hoop dat het geen te chaotische dag wordt. Hopelijk kunnen alle sprinters vandaag voor het eerst vechten om de dagzege. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

13:43 13 uur 43. Devriendt kruipt naar het enige knikje van de dag. Het peloton slentert op zijn beurt door deze dag: 7'30". Devriendt kruipt naar het enige knikje van de dag. Het peloton slentert op zijn beurt door deze dag: 7'30".

13:30 13 uur 30. Bij Israel Start-Up Nation waren er gisteren gemengde gevoelens. Met Politt (4e), Würtz Schmidt (6e) en Neilands (10e) hadden ze maandag 3 pionnen in de beslissende waaier, maar 3 renners waren ook betrokken bij een stevige smak. Van Asbroeck, Biermans en Barbier zijn vanochtend evenwel aan de start verschenen. . Bij Israel Start-Up Nation waren er gisteren gemengde gevoelens. Met Politt (4e), Würtz Schmidt (6e) en Neilands (10e) hadden ze maandag 3 pionnen in de beslissende waaier, maar 3 renners waren ook betrokken bij een stevige smak. Van Asbroeck, Biermans en Barbier zijn vanochtend evenwel aan de start verschenen.

13:26 13 uur 26. Ewan. Caleb Ewan heeft de voorbije dagen nog geen hoofdrol kunnen vertolken. De Australische sprinter van Lotto-Soudal kon zich gisteren wel verschuilen achter een geldig excuus. Hij kampte met een probleem aan zijn versnellingsapparaat en moest de goeie waaier laten rijden. . Ewan Caleb Ewan heeft de voorbije dagen nog geen hoofdrol kunnen vertolken. De Australische sprinter van Lotto-Soudal kon zich gisteren wel verschuilen achter een geldig excuus. Hij kampte met een probleem aan zijn versnellingsapparaat en moest de goeie waaier laten rijden.

13:25 Gemiddelde snelheid. We zitten intussen twee uur in het zadel. Het gemiddelde zakt nog een beetje tot 35,3 km/u. De tegenwind verklaart die vrij lage snelheid. . 13 uur 25. Gemiddelde snelheid We zitten intussen twee uur in het zadel. Het gemiddelde zakt nog een beetje tot 35,3 km/u. De tegenwind verklaart die vrij lage snelheid.

13:19 13 uur 19. Morgen: tijdrit. Laat ons al even lonken naar de opdracht van morgen. In Saint-Amand-Montrond wacht een (golvende) tijdrit van 15,5 kilometer. Julian Alaphilippe zal voor zijn eigen fans willen uitblinken, maar wij kijken vooral uit naar Victor Campenaerts. De tijdrit van morgen is zijn eerste kans om bondscoach Rik Verbrugghe te overtuigen van zijn olympische plannen. . Morgen: tijdrit Laat ons al even lonken naar de opdracht van morgen. In Saint-Amand-Montrond wacht een (golvende) tijdrit van 15,5 kilometer. Julian Alaphilippe zal voor zijn eigen fans willen uitblinken, maar wij kijken vooral uit naar Victor Campenaerts. De tijdrit van morgen is zijn eerste kans om bondscoach Rik Verbrugghe te overtuigen van zijn olympische plannen.

13:13 Bora-Hansgrohe controleert de grote groep. 13 uur 13. Bora-Hansgrohe controleert de grote groep

13:13 13 uur 13. Ik ben tevreden over mijn vormpeil. Ik boek elke dag vooruitgang. . Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Ik ben tevreden over mijn vormpeil. Ik boek elke dag vooruitgang. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

13:07 De boodschap van Nils Politt: "Saai, hé?". 13 uur 07. De boodschap van Nils Politt: "Saai, hé?" Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:06 13 uur 06. Net als gisteren dicteert Juraj Sagan het tempo in het peloton. De andere ploegen zijn waakzaam, maar laten het vuile werk over aan de Slovaakse kampioen. . Net als gisteren dicteert Juraj Sagan het tempo in het peloton. De andere ploegen zijn waakzaam, maar laten het vuile werk over aan de Slovaakse kampioen.

12:51 12 uur 51. We trekken naar het middaguur en de situatie is onveranderd. De bonus van Devriendt schommelt rond de 8 minuten. . We trekken naar het middaguur en de situatie is onveranderd. De bonus van Devriendt schommelt rond de 8 minuten.

12:44 12 uur 44. Tom Devriendt rijdt al jaren rond in het team van Hilaire Van der Schueren. Onze 28-jarige landgenoot won vorig jaar een rit in de Ronde van Oostenrijk en was dit jaar al op dreef in Frankrijk. Zo werd hij 3e in de GP La Marseillaise en eindigde hij ook 3e in een rit in de Ster van Bessèges. . Tom Devriendt rijdt al jaren rond in het team van Hilaire Van der Schueren. Onze 28-jarige landgenoot won vorig jaar een rit in de Ronde van Oostenrijk en was dit jaar al op dreef in Frankrijk. Zo werd hij 3e in de GP La Marseillaise en eindigde hij ook 3e in een rit in de Ster van Bessèges.

12:39 12 uur 39. Ik voel me wel een beetje vermoeid na deze lastige dagen. En vandaag belooft het weer stressvol te zijn. Ik ben geen specialist in waaiers en verspeel dus meer krachten dan anderen. . Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Ik voel me wel een beetje vermoeid na deze lastige dagen. En vandaag belooft het weer stressvol te zijn. Ik ben geen specialist in waaiers en verspeel dus meer krachten dan anderen. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

12:25 Gemiddelde snelheid. Een indrukwekkend openingsuur is het dus allerminst geworden. In zijn eentje heeft Devriendt toch 37,4 kilometer op de teller geschreven. . 12 uur 25. Gemiddelde snelheid Een indrukwekkend openingsuur is het dus allerminst geworden. In zijn eentje heeft Devriendt toch 37,4 kilometer op de teller geschreven.

12:20 12 uur 20. Er wordt nu met minuten gegooid richting Tom Devriendt, die het peloton op 9'15" zet. Onze landgenoot volgt in de stand op 20'32" van leider Schachmann. Virtueel in het geel rijden zal dus niet voor vandaag zijn. . Er wordt nu met minuten gegooid richting Tom Devriendt, die het peloton op 9'15" zet. Onze landgenoot volgt in de stand op 20'32" van leider Schachmann. Virtueel in het geel rijden zal dus niet voor vandaag zijn.

12:16 12 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:14 12 uur 14. De wind blaast strakker dan gisteren, maar staat vaak in het nadeel. Dat is toch een beetje een rem op de feestvreugde. . Michel Wuyts . De wind blaast strakker dan gisteren, maar staat vaak in het nadeel. Dat is toch een beetje een rem op de feestvreugde. Michel Wuyts

12:04 12 uur 04. Bij de tussensprint heeft Giacomo Nizzolo niet alleen seconden gesprokkeld, de Italiaan heeft zijn puntentotaal aangedikt tot 15. Hij komt nu op gelijke hoogte van Maximilian Schachmann, de rechtmatige eigenaar van die groene trui. Nizzolo mikt dus duidelijk op het puntenklassement. . Bij de tussensprint heeft Giacomo Nizzolo niet alleen seconden gesprokkeld, de Italiaan heeft zijn puntentotaal aangedikt tot 15. Hij komt nu op gelijke hoogte van Maximilian Schachmann, de rechtmatige eigenaar van die groene trui. Nizzolo mikt dus duidelijk op het puntenklassement.

11:58 Verschil bij de tussensprint: 3'20". We bereiken de eerste tussensprint van deze etappe. De volle buit is uiteraard voor Tom Devriendt, de overige seconden (2 en 1) worden verdeeld onder Nizzolo en Pedersen. 11 uur 58. Verschil bij de tussensprint: 3'20" We bereiken de eerste tussensprint van deze etappe. De volle buit is uiteraard voor Tom Devriendt, de overige seconden (2 en 1) worden verdeeld onder Nizzolo en Pedersen.

11:55 Het moment waarop Devriendt het peloton in de steek liet. 11 uur 55. Het moment waarop Devriendt het peloton in de steek liet. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:42 11 uur 42. Ik wist dat Bora-Hansgrohe zou blijven rijden voor het klassement. Ik kon in de finale dus een beetje energie sparen. . Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) klopte gisteren Pascal Ackermann in de sprint. Ik wist dat Bora-Hansgrohe zou blijven rijden voor het klassement. Ik kon in de finale dus een beetje energie sparen. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) klopte gisteren Pascal Ackermann in de sprint

11:39 11 uur 39. Tête de la course. Wordt het een zeer eenzame dag voor Tom Devriendt? Onze 28-jarige landgenoot zet het peloton op 1'10". Of hij zelf tevreden is met deze koerssituatie, is nog maar de vraag. . Tête de la course Wordt het een zeer eenzame dag voor Tom Devriendt? Onze 28-jarige landgenoot zet het peloton op 1'10". Of hij zelf tevreden is met deze koerssituatie, is nog maar de vraag.

11:39 Vanochtend op de eerste startrij: Sep Vanmarcke en Oliver Naesen. 11 uur 39. Vanochtend op de eerste startrij: Sep Vanmarcke en Oliver Naesen

11:35 11 uur 35. Devriendt zoekt vriend. We hebben dan toch een moedige ziel gevonden. Tom Devriendt (Circus Wanty-Gobert) biedt zich aan en sprokkelt in geen tijd een halve minuut, maar hij zoekt een speelkameraadje. . Devriendt zoekt vriend We hebben dan toch een moedige ziel gevonden. Tom Devriendt (Circus Wanty-Gobert) biedt zich aan en sprokkelt in geen tijd een halve minuut, maar hij zoekt een speelkameraadje.

11:31 Tegenwind. De wind blaast in het nadeel en daardoor krijgen we vrij gezapige openingskilometers. Niemand is meteen geneigd om de mouwen op te stropen. . 11 uur 31. Tegenwind De wind blaast in het nadeel en daardoor krijgen we vrij gezapige openingskilometers. Niemand is meteen geneigd om de mouwen op te stropen.

11:28 11 uur 28. Gisteren mocht Jonathan Hivert met zijn Spaanse vriend heel snel vertrekken, vandaag is er meer werk aan de winkel. Na 20 kilometer volgt de eerste tussensprint van de dag en misschien blijft de boel wel tot die sprintboog gesloten. . Gisteren mocht Jonathan Hivert met zijn Spaanse vriend heel snel vertrekken, vandaag is er meer werk aan de winkel. Na 20 kilometer volgt de eerste tussensprint van de dag en misschien blijft de boel wel tot die sprintboog gesloten.

11:25 11 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:22 11 uur 22. Départ réel . Ook het défilé mag geschrapt worden. Het regent niet, maar het miezert wel onophoudelijk. Wie is met het goeie been uit bed gestapt en kiest meteen voor de aanval? Départ réel Ook het défilé mag geschrapt worden. Het regent niet, maar het miezert wel onophoudelijk. Wie is met het goeie been uit bed gestapt en kiest meteen voor de aanval?

11:18 11 uur 18. Truitjes. Enkele klassementen hebben een nieuwe leider gekregen. Maximilian Schachmann draagt nog steeds het geel, het groen van het puntenklassement staat hij voor de gelegenheid af aan nummer 2 Giacomo Nizzolo. Jonathan Hivert heeft zijn bollentrui verstevigd en Sergio Higuita is de beste jongere. Truitjes Enkele klassementen hebben een nieuwe leider gekregen. Maximilian Schachmann draagt nog steeds het geel, het groen van het puntenklassement staat hij voor de gelegenheid af aan nummer 2 Giacomo Nizzolo. Jonathan Hivert heeft zijn bollentrui verstevigd en Sergio Higuita is de beste jongere.

11:17 De finish van gisteren: zoek niet naar toeschouwers in de laatste hectometers. 11 uur 17. De finish van gisteren: zoek niet naar toeschouwers in de laatste hectometers

11:11 11 uur 11. We zaten gisteren met z'n vieren in de beslissende waaier. Ik heb veel vertrouwen in de komende dagen. . Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe). We zaten gisteren met z'n vieren in de beslissende waaier. Ik heb veel vertrouwen in de komende dagen. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

11:09 11 uur 09. Vooruit met de geit! On y est. Ook dag 3 van Parijs-Nice gaat voorlopig door zoals gepland. Met iets striktere veiligheidsvoorschriften, maar vooral met renners op hun tweewieler. Het peloton mag nog even opwarmen en over 10 minuten volgt het officiële startschot. . Vooruit met de geit! On y est. Ook dag 3 van Parijs-Nice gaat voorlopig door zoals gepland. Met iets striktere veiligheidsvoorschriften, maar vooral met renners op hun tweewieler. Het peloton mag nog even opwarmen en over 10 minuten volgt het officiële startschot.

11:09 11 uur 09 match begonnen Start

11:07 11 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:00 11 uur . Nog 10 minuutjes en dan begint het peloton aan de lange onderneming, de op één na langste van deze editie. De ploegleiders zullen hun renners weer het nodige studiewerk bezorgd hebben. Waar en wanneer moeten ze bij de les zijn? Voor andere renners wordt het dan misschien weer afwachten wat de nacht gebracht heeft. Nairo Quintana klaagt over pijntjes aan zijn knie en dij. Hoe overleeft hij deze potentiële waaierslag? . Nog 10 minuutjes en dan begint het peloton aan de lange onderneming, de op één na langste van deze editie. De ploegleiders zullen hun renners weer het nodige studiewerk bezorgd hebben. Waar en wanneer moeten ze bij de les zijn? Voor andere renners wordt het dan misschien weer afwachten wat de nacht gebracht heeft. Nairo Quintana klaagt over pijntjes aan zijn knie en dij. Hoe overleeft hij deze potentiële waaierslag?

10:55 Het wordt weer een dagje verzuipen. 10 uur 55. Het wordt weer een dagje verzuipen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:13 Elia Viviani zit met zijn hoofd en zijn hart bij zijn vaderland. 10 uur 13. Elia Viviani zit met zijn hoofd en zijn hart bij zijn vaderland. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:12 10 uur 12. Het is moeilijk of zelfs onmogelijk om geconcentreerd te blijven op een wedstrijd als je land zo'n moeilijke periode meemaakt. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die getroffen zijn en naar de mensen die strijden tegen het virus. We zullen deze periode overwinnen. Forza Italia. Elia Viviani (Cofidis). Het is moeilijk of zelfs onmogelijk om geconcentreerd te blijven op een wedstrijd als je land zo'n moeilijke periode meemaakt. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen die getroffen zijn en naar de mensen die strijden tegen het virus. We zullen deze periode overwinnen. Forza Italia. Elia Viviani (Cofidis)

09:41 Er wordt regen en veel wind verwacht vandaag. Die wind zou wel vooral op de kop blazen. 09 uur 41. Er wordt regen en veel wind verwacht vandaag. Die wind zou wel vooral op de kop blazen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:40 09 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:27 Philippe Gilbert voelt zich in zijn sas op de Franse (kassei)wegen. 09 uur 27. Philippe Gilbert voelt zich in zijn sas op de Franse (kassei)wegen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:53 08 uur 53. Glooiende wegen, maar wat met wind? De derde etappe bevat maar 1 klimmetje, de Côte de la Chapelotte, van 3e categorie nog voor half koers. Voor de rest gaat het voortdurend op en neer. Maar de open wegen in het centrale deel van Frankrijk neigen wel vaker tot waaiers, als de wind zijn rol kan spelen. . Glooiende wegen, maar wat met wind? De derde etappe bevat maar 1 klimmetje, de Côte de la Chapelotte, van 3e categorie nog voor half koers. Voor de rest gaat het voortdurend op en neer. Maar de open wegen in het centrale deel van Frankrijk neigen wel vaker tot waaiers, als de wind zijn rol kan spelen.

08:50 08 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:46 08 uur 46. Live op site en tv. Om 11.20u wordt de koers op gang gevlagd en kunt u hier alle info over het wedstrijdverloop volgen. Vanaf 15.10u vallen commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer in op Eén. De tv-uitzending wordt hierboven ook gestreamd. Live op site en tv Om 11.20u wordt de koers op gang gevlagd en kunt u hier alle info over het wedstrijdverloop volgen. Vanaf 15.10u vallen commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer in op Eén. De tv-uitzending wordt hierboven ook gestreamd.