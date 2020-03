Nizzolo profiteert van waaiercoup Bora, Quintana en Alaphilippe op achterstand

In het peloton was iedereen voortdurend op zijn hoede voor het spel met de wind en op 30 kilometer van de finish ontplofte de boel dan toch. Pech voor Julian Alaphilippe was het sein voor onder meer Trek-Segafredo en Groupama-FDJ om de kraan nog wat meer open te draaien.

De rust keerde niet meer terug, zeker niet toen met Nairo Quintana niet veel later ook nog een klassementsman ten val kwam. In het waaierfestijn werd ook Tiesj Benoot een slachtoffer (door pech?) en ook Dylan Teuns moest de rol lossen.

“Het gehakt van Parijs-Nice wordt altijd in de openingsdagen gedraaid”, merkte onze commentator Michel Wuyts op, maar Peter Sagan wou de afkruiding voor zijn rekening nemen. Op 11 kilometer van de aankomst scheurde hij de eerste waaier nog eens aan flarden.

Sagan kreeg 3 Bora-ploegmakkers – onder wie sprinter Pascal Ackermann en leider Maximilian Schachmann – met zich mee, ook Trek-kopmannen Jasper Stuyven en Vincenzo Nibali waren weer bij de pinken.

Een 10-koppig groepje overleefde die laatste veldslag en mocht voor de zege sprinten. Sagan offerde zich op voor Ackermann, van wie de snelheid echter duidelijk was afgebot. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) lachte in zijn vuistje en knalde met overtuiging naar de ritoverwinning.

Bora baalde, maar doet met Schachmann ook een goeie zaak in het klassement. Ook Nibali en Sergio Higuita zijn bij de morele winnaars.

De rest likt dan weer zijn wonden: Benoot en Teuns kregen ruim een halve minuut aangesmeerd, voor Alaphilippe en Quintana liep de averij op tot bijna anderhalve minuut.