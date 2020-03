LIVE Parijs-Nice: Sprinters hebben hun zinnen gezet op de tweede etappe

13:48 De 2 leiders reden weg in de gietende regen. 13 uur 48. De 2 leiders reden weg in de gietende regen

13:41 13 uur 41. Bora-Hansgrohe meldt zich nu op kop van het peloton. De ploeg van de leider heeft met Pascal Ackermann (gisteren laatste) en Peter Sagan twee troefkaarten voor een sprint achter de hand. Broertje Juraj is de trekhaak met dienst. . Bora-Hansgrohe meldt zich nu op kop van het peloton. De ploeg van de leider heeft met Pascal Ackermann (gisteren laatste) en Peter Sagan twee troefkaarten voor een sprint achter de hand. Broertje Juraj is de trekhaak met dienst.

13:35 Gemiddelde snelheid. We zijn een uurtje aan het koersen en er staat 41,6 kilometer op de teller. De speelruimte van de twee speelvogels blijft al bij al beperkt: 3'10". 13 uur 35. Gemiddelde snelheid We zijn een uurtje aan het koersen en er staat 41,6 kilometer op de teller. De speelruimte van de twee speelvogels blijft al bij al beperkt: 3'10".

13:30 13 uur 30. Komende dagen. Ook morgen belooft een ritje voor de sprinters te worden, maar daarna is hun rijk uit. Woensdag volgt de tijdrit van 15,5 kilometer, daarna trekken we de heuvels in. Het zwaartepunt volgt uiteraard in het weekend met de koninginnenrit van zaterdag. . Komende dagen Ook morgen belooft een ritje voor de sprinters te worden, maar daarna is hun rijk uit. Woensdag volgt de tijdrit van 15,5 kilometer, daarna trekken we de heuvels in. Het zwaartepunt volgt uiteraard in het weekend met de koninginnenrit van zaterdag.

13:30 Het weer is erg grillig vandaag. 13 uur 30. Het weer is erg grillig vandaag.

13:23 13 uur 23. Ik ben iets te vroeg aan mijn sprint begonnen. Ik had geen rekening gehouden met de tegenwind en Schachmann was gewoon erg sterk. Maar ik kan leven met mijn tweede plaats. Dylan Teuns (Bahrein-McLaren) werd gisteren tweede. Ik ben iets te vroeg aan mijn sprint begonnen. Ik had geen rekening gehouden met de tegenwind en Schachmann was gewoon erg sterk. Maar ik kan leven met mijn tweede plaats. Dylan Teuns (Bahrein-McLaren) werd gisteren tweede

13:22 Bij de start worden de fans op een veilige afstand gehouden. 13 uur 22. Bij de start worden de fans op een veilige afstand gehouden

13:21 13 uur 21. Op kop van het peloton duiken geregeld andere gezichten op. Nu neemt AG2R het stokje in handen. Niemand wil zich laten verrassen, maar voorlopig blaast de wind niet zo hard als gisteren. . Op kop van het peloton duiken geregeld andere gezichten op. Nu neemt AG2R het stokje in handen. Niemand wil zich laten verrassen, maar voorlopig blaast de wind niet zo hard als gisteren.

13:16 13 uur 16. De resterende seconde is niet weggelegd voor de klassementsmannen. Ivan Garcia Cortina (Bahrein-McLaren) nestelt zich in het wedstrijdverhaal door als 3e aan de boog te passeren. En intussen heeft de regen zijn plaats afgestaan aan enkele zonnestralen. . De resterende seconde is niet weggelegd voor de klassementsmannen. Ivan Garcia Cortina (Bahrein-McLaren) nestelt zich in het wedstrijdverhaal door als 3e aan de boog te passeren. En intussen heeft de regen zijn plaats afgestaan aan enkele zonnestralen.

13:13 Sprint. Van de eerste bergpremie gaat het naar de eerste tussensprint van de dag. De twee leiders spelen het spel eerlijk, want José Manuel Diaz vult daar zijn mandje. Wie raapt nog een secondje op in het peloton? . 13 uur 13. Sprint Van de eerste bergpremie gaat het naar de eerste tussensprint van de dag. De twee leiders spelen het spel eerlijk, want José Manuel Diaz vult daar zijn mandje. Wie raapt nog een secondje op in het peloton?

13:10 Een veilige afstand tussen renner (Elia Viviani) en journalist. 13 uur 10. Een veilige afstand tussen renner (Elia Viviani) en journalist

13:07 13 uur 07. Het wordt weer een rit met waaiers. De finale is ook interessant met veel open vlaktes. We moeten waakzaam zijn. . Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Het wordt weer een rit met waaiers. De finale is ook interessant met veel open vlaktes. We moeten waakzaam zijn. Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

13:06 Bergpunten voor Hivert. De missie van Jonathan Hivert levert meteen iets op. De leider in het bergklassement neemt het eerste bergje voor zijn rekening. Hij dikt zijn puntentotaal aan tot 12 eenheden. Het peloton geeft het duo intussen 2'25". 13 uur 06. Bergpunten voor Hivert De missie van Jonathan Hivert levert meteen iets op. De leider in het bergklassement neemt het eerste bergje voor zijn rekening. Hij dikt zijn puntentotaal aan tot 12 eenheden. Het peloton geeft het duo intussen 2'25".

13:04 13 uur 04. Geen publiciteitskaravaan meer. Het ziet er naar uit dat de veiligheidsmaatregelen in Parijs-Nice toch wat aangescherpt worden. Vanaf morgen zal de randanimatie bij de start en de finish tot het absolute minimum beperkt worden. Ook de publiciteitskaravaan rijdt niet meer uit. . Geen publiciteitskaravaan meer Het ziet er naar uit dat de veiligheidsmaatregelen in Parijs-Nice toch wat aangescherpt worden. Vanaf morgen zal de randanimatie bij de start en de finish tot het absolute minimum beperkt worden. Ook de publiciteitskaravaan rijdt niet meer uit.

12:59 Gisteren sneuvelde Caleb Ewan in het spel van de wind. Houdt hij vandaag wel stand (als het weer prijs is)? 12 uur 59. Gisteren sneuvelde Caleb Ewan in het spel van de wind. Houdt hij vandaag wel stand (als het weer prijs is)?

12:47 12 uur 47. Ook al zit het weer niet mee, de ploegen van de sprinters wrijven zich in de handen. Een kopgroepje van 2 dappere lieden, dat is min of meer het ideale scenario voor Tim Declercq en de andere werkmieren in het peloton. Ook al zit het weer niet mee, de ploegen van de sprinters wrijven zich in de handen. Een kopgroepje van 2 dappere lieden, dat is min of meer het ideale scenario voor Tim Declercq en de andere werkmieren in het peloton.

12:41 De Koers naar de Zon? Hondenweer! 12 uur 41. De Koers naar de Zon? Hondenweer!

12:39 12 uur 39. De finale was erg lastig door de koude. Ik ben niet teleurgesteld met mijn 4e plaats. Ik ben eigenlijk best blij: deze etappe heeft me geleerd dat mijn benen oké zijn en dat mijn vorm gestaag aan het groeien is. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) werd gisteren 4e. De finale was erg lastig door de koude. Ik ben niet teleurgesteld met mijn 4e plaats. Ik ben eigenlijk best blij: deze etappe heeft me geleerd dat mijn benen oké zijn en dat mijn vorm gestaag aan het groeien is. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) werd gisteren 4e

12:38 Regen. De weergoden sparen de kudde niet. De regen valt met bakken uit de hemel. . 12 uur 38. Regen De weergoden sparen de kudde niet. De regen valt met bakken uit de hemel.

12:36 12 uur 36. Weer Hivert. Het gevecht heeft amper een minuutje geduurd. Jonathan Hivert (Total Direct Energie) wil zijn status als leider in het bergklassement verstevigen en trekt weer op avontuur. Jose Diaz Gallego (Nippo Delko Provence) is deze keer zijn gezel. . Weer Hivert Het gevecht heeft amper een minuutje geduurd. Jonathan Hivert (Total Direct Energie) wil zijn status als leider in het bergklassement verstevigen en trekt weer op avontuur. Jose Diaz Gallego (Nippo Delko Provence) is deze keer zijn gezel.

12:34 12 uur 34. De geneutraliseerde zone is achter de rug. Het officiële startschot is gegeven. Op het eerste heuveltje van de dag is het nog even wachten. Wordt voordien al een vlucht geboetseerd? . De geneutraliseerde zone is achter de rug. Het officiële startschot is gegeven. Op het eerste heuveltje van de dag is het nog even wachten. Wordt voordien al een vlucht geboetseerd?

12:30 12 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:26 12 uur 26. 166,5 kilometer. We zetten ons klaar voor de tweede dag van deze Parijs-Nice. 166,5 kilometer, dat is geen al te lange opdracht voor het peloton. Als de wind zich ook mengt in de debatten, dan kan het een snel dagje worden. . 166,5 kilometer We zetten ons klaar voor de tweede dag van deze Parijs-Nice. 166,5 kilometer, dat is geen al te lange opdracht voor het peloton. Als de wind zich ook mengt in de debatten, dan kan het een snel dagje worden.

12:26 12 uur 26 match begonnen Start

12:24 12 uur 24. Truitjes. Maximilian Schachmann draagt uiteraard het geel als leider, Julian Alaphilippe draagt gelegenheidsgroen als tweede in het puntenklassement, Cees Bol is de beste jongere en Jonathan Hivert is na gisteren de voorlopige bergkoning. . Truitjes Maximilian Schachmann draagt uiteraard het geel als leider, Julian Alaphilippe draagt gelegenheidsgroen als tweede in het puntenklassement, Cees Bol is de beste jongere en Jonathan Hivert is na gisteren de voorlopige bergkoning.

12:18 12 uur 18. De westenwind staat vandaag veelal in de flank, maar de wind is voorlopig wat gematigd. Het is mogelijk dat we gewoon sprinten. De snelle mannen als Ewan en Bennett waren gisteren opvallend afwezig. . Michel Wuyts. De westenwind staat vandaag veelal in de flank, maar de wind is voorlopig wat gematigd. Het is mogelijk dat we gewoon sprinten. De snelle mannen als Ewan en Bennett waren gisteren opvallend afwezig. Michel Wuyts

12:04 12 uur 04. 134 renners. 134 deelnemers werden gisteren in de daguitslag opgenomen. Danny van Poppel gaf zondag op, Pierre Barbier haalde de tijdslimiet niet en de jury toonde geen genade voor Frans kampioen Warren Barguil. Hij betaalde een prijs voor zijn stayergedrag na een valpartij. . 134 renners 134 deelnemers werden gisteren in de daguitslag opgenomen. Danny van Poppel gaf zondag op, Pierre Barbier haalde de tijdslimiet niet en de jury toonde geen genade voor Frans kampioen Warren Barguil. Hij betaalde een prijs voor zijn stayergedrag na een valpartij.

12:00 12 uur . Snelle mannen. De sprinters werden gisteren niet gediend door de weersomstandigheden, het parcours en het wedstrijdverloop. Als ze vandaag wel in stelling gebracht worden, dan kijken we uit naar een gevecht tussen onder meer Bennett, Ewan (of Degenkolb), Bol (of Matthews en Arndt), Ackermann (of Sagan), Viviani, Theuns (of Stuyven), Bouhanni, Bonifazio, Nizzolo, Hofstetter en Coquard (of Debusschere). . Snelle mannen De sprinters werden gisteren niet gediend door de weersomstandigheden, het parcours en het wedstrijdverloop. Als ze vandaag wel in stelling gebracht worden, dan kijken we uit naar een gevecht tussen onder meer Bennett, Ewan (of Degenkolb), Bol (of Matthews en Arndt), Ackermann (of Sagan), Viviani, Theuns (of Stuyven), Bouhanni, Bonifazio, Nizzolo, Hofstetter en Coquard (of Debusschere).

10:57 In de eerste helft van deze etappe liggen 3 knikjes van 3e categorie, maar die mogen de sprinters niet al te veel slopen. Het tweede deel van de dag is nagenoeg vlak. 10 uur 57. In de eerste helft van deze etappe liggen 3 knikjes van 3e categorie, maar die mogen de sprinters niet al te veel slopen. Het tweede deel van de dag is nagenoeg vlak.

10:56 10 uur 56. Met de leiderstrui moeten we meer verantwoordelijkheid dragen, maar ik heb een geweldige ploeg. We zijn er klaar voor. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) won gisteren de eerste rit. Met de leiderstrui moeten we meer verantwoordelijkheid dragen, maar ik heb een geweldige ploeg. We zijn er klaar voor. Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) won gisteren de eerste rit