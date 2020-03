LIVESTREAM: Wind zorgt voor waaiers in Parijs-Nice, Benoot in kopgroep van 16

14:11 14 uur 11. Benoot en Alaphilippe rijden bergop weg. Benoot is in uitstekende doen. De Belg van Sunweb forceerde al de waaier die de kopgroep vormde en trekt nu op een flinke helling stevig door. Alleen Alaphilippe reageert en gaat met hem mee. Benoot en Alaphilippe rijden bergop weg Benoot is in uitstekende doen. De Belg van Sunweb forceerde al de waaier die de kopgroep vormde en trekt nu op een flinke helling stevig door. Alleen Alaphilippe reageert en gaat met hem mee.

14:10 14 uur 10. Stuyven en Lampaert in groep 2. Stuyven (Trek) zet zich op kop in de achtervolgende groep. Met Jungels en Lampaert zijn daar ook nog 2 DQT-jongens mee.

14:09 14 uur 09. Het is koers tot het einde. Cocommentator José De Cauwer over windspektakel.

14:07 14 uur 07. 30 renners in 2e groep. Ook Nibali en Pinot zijn kopmannen die in de 2e groep zitten en die met 20 seconden achterstand nog hopen om vooraan te raken.

14:05 14 uur 05. Groep 2 op 20". Op 35 kilometer van de streep hebben de 16 vooraan 20 seconden op een eerste groep met ook Sagan, Gilbert en Viviani. Op 45 seconden volgt groep 3 met o.a. Bennett en Ackermann.

14:01 14 uur 01. Benoot enige Belg in kopgroep van 16. De 16 renners: Tiesj Benoot, Nikias Arndt, Cees Bol, Soren Kragh Andersen (Sunweb); Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step); Nairo Quintana, Connor Swift (Arkéa-Samsic); Olivier Le Gac, Rudy Molard (Groupama-FDJ); Felix Grosschartner, Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe); Cyril Lemoine (Cofidis); Krists Neilands (Israel-Start Up Nation; Quentin Pacher (B&B Hotels).

13:59 13 uur 59. EF laat peloton breken. EF Pro Cycling wil de schade beperken voor kopman Sergio Higuita. Door de snelheid van EF én de regen en de wind breekt de grote groep in tweeën.

13:58 13 uur 58. Alaphilippe is beter dan verwacht. Commentator Michel Wuyts.

13:57 13 uur 57. Ook Asgreen vooraan. Deceuninck-Quick Step telt met Kasper Asgreen nog een mannetje meer vooraan, naast Alaphilippe en Stybar. De Deen won vorige week Kuurne-Brussel-Kuurne.

13:57 13 uur 57. Het was Tiesj Benoot die de boel op gang trok, toen de wind daarstraks weer zijn rol kon spelen. Commentator Michel Wuyts.

13:50 13 uur 50. Livestream loopt. We zijn klaar voor live beelden: Michel Wuyts en José De Cauwer geven commentaar . Er staat nog 47 km op het menu.

13:49 13 uur 49. Bardet op 1 minuut, Barguil op 4 minuten. Het gaat razendsnel. De belangrijkste gevallenen kunnen de boot niet meer bijhalen: Bardet volgt op 1 minuut, Barguil op 4 minuten. De 16 leiders hebben 25 seconden voorsprong op het pak.

13:47 13 uur 47. 4 Sunwebbers vooraan: o.a. Benoot. Het was Team Sunweb die de forcing voerde bij de laatste waaieractie. Met Benoot, Bol, Arndt en Kragh Andersen telt het Duitse team 4 pionnen in de kopgroep van 16. Alaphilippe heeft Stybar in steun.

13:46 13 uur 46. 25 seconden. Na de fameuze bocht waren er een aantal valpartijen aan een rotonde, waardoor het peloton in 3 brak. Groep 3 heeft groep 2 bijgehaald, maar groep 1 telt nog een 25-tal seconden voorsprong.

13:41 13 uur 41. Move van Sunweb brengt 16 renners op kop. Er beweegt van alles in de koers. Bij een bocht van 90 graden komt de wind plots weer van de zijkant en nu voelt Sunweb zich geroepen om een waaier te trekken: een kopgroep van 16 renners scheurt zich los. Enkele namen: Alaphilippe, Molard, Pinot, Quintana,... Nog 52 km.

13:39 13 uur 39.

13:39 13 uur 39. Livestream om 13.50u. Omdat het Journaal was uitgelopen is, komen de live beelden van de koers een 10-tal minuten later binnen: om 13.50u. Dan kunt u op Eén en op deze pagina live beelden bekijken met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer.

13:36 Barguil en Bardet tegen de grond. Bij een rotonde gaan 2 renners tegen de vlakte. Het zijn de Franse kampioen Warren Barguil en AG2R-kopman Romain Bardet. Bardet kan snel zijn weg vervolgen, Barguil heeft wat meer tijd nodig, maar kan toch ook voort. 13 uur 36.

De kopman van Arkéa-Samsic heeft wel een achterstand van bijna 5 minuten.

13:32 Niet veel tijd voor lunch. Het tempo en de spanning blijft hoog in het peloton, ook bij de passage door de bevoorrading. Sunweb, AG2R en FDJ zijn actief in de kop van het peloton. 13 uur 32.

13:28 44,1 km/u in 2e wedstrijduur. Het gemiddelde van de rit zit zo op 42,25 km/u. Het eerste uur was er 40,4 km afgelegd. 13 uur 28.

13:23 Hivert ook als 1e boven op 2e berg, voor Van Gestel. Vluchter Jonathan Hivert had nog iets extra's in de tank, want de Fransman pakte ook nu de 4 bergpunten. Zo zit hij aan 8. Hij heeft 5 punten voorsprong op ploegmaat Dries Van Gestel, die 2 punten pakte na eentje op het eerste bergje. Het laatste puntje was voor Rudy Barbier. Het bergje van 1,4 km aan 7,8% bevat 400 meter kasseien op het eind. 13 uur 23.

13:19 13 uur 19. Lus van 70 kilometer. Iets voorbij halfweg koers rijden we alweer door startplaats Plaisir. We passeren de finishlijn niet, maar gaan wel al eens over de Côte de Neauphle-le-Château, waarvan de top straks op 4,5 kilometer van de streep ligt.

13:12 13 uur 12. Vlucht zit erop. Na 75 km zijn Romain Combaud en Jonathan Hivert eraan voor de moeite. NTT zorgde voor de laatste inspanning om de ontsnapping ongedaan te maken.

12:55 12 uur 55. Vluchters zijn muizen. Zoals een kat met een muis speelt, zo speelt het peloton met Combaud en Hivert. Die leken een vogel voor de kat, maar kregen even weer wat meer ruimte. Tot een nieuwe versnelling hun hoop de kop indrukte: na 67 km koers is het verschil opnieuw maar weer 25 seconden.

12:51 12 uur 51. Hergroepering achter vluchters. Het zag er even niet goed uit voor Porte en co, maar omdat het grote peloton het even kalmer aandoet, kan de grote geloste groep aansluiting vinden. Combaud en Hivert krijgen weer wat meer ademruimte: 55 seconden.

12:46 12 uur 46. Porte in het gezelschap van Thomas De Gendt, Guillaume Martin, Pierre Latour . De 2 vluchters staan op het punt van gegrepen te worden. Ze hebben nog maar een halve minuut. Dat is ook de achterstand van de groep die jaagt op het peloton. In die groep van een 30 man, die het pleit lijken te verliezen, zitten naast Porte (Trek-Segafredo) nog enkele grote namen: de Fransen Guillaume Martin (Cofidis) en Pierre Latour (AG2R) en Thomas De Gendt (Lotto-Soudal).

12:44 12 uur 44. Peloton 1 en 2 weer samen. Na 10 minuten knallen hebben de 2 eerste groepen in het peloton elkaar weer gevonden. Het 3e peloton - met Porte - moet nog een 10-tal seconden goedmaken.

12:41 Kloof is nog maar 1 minuut. Het stevige waaierwerk van Deceuninck-Quick Step speelt flink in het nadeel van de vluchters. In een mum van tijd is hun voorsprong nog maar 1 minuut. Een kwartiertje geleden was dat nog 4 minuten. 12 uur 41.

12:40 12 uur 40. Richie Porte in groep 3. De Australiër Richie Porte, de enige eindwinnaar van Parijs-Nice in koers, heeft zich laten verrassen door het windwerk van Deceuninck-Quick Step. De laureaat van 2013 en 2015 zit in de 3e groep.

12:34 12 uur 34. Waaiers door Deceuninck-Quick Step. Er is veel zijwind en dan voelt Deceuninck-Quick Step zich in zijn sas. Het Belgische team trek stevig door, het peloton breekt in 3 stukken.

12:33 12 uur 33. Het was een vreemde week, maar ik ben blij dat we weer kunnen koersen. Het wordt een vrij zware eerste rit. De laatste 60 km is vrij heuvelachtig. Mijn kansen hangen af van de wind en het weer. De rit op zich is al zwaar, met slecht weer wordt het nog zwaarder. Vandaag is een vraagteken, maar de 2 volgende ritten lijken vlak en voor sprinters. Caleb Ewan, spurter van Lotto-Soudal.

12:29 40,4 km/u. In het eerste wedstrijduur hebben de 2 vluchters - Hivert en Combaud - 40,4 kilometer afgelegd. 12 uur 29.

12:26 12 uur 26. Werk van Quick Step rendeert. De 2 renners die het team van Patrick Lefevere op de voorposten heeft gezet, doen hun werk meer dan behoorlijk. Na goed 40 km hebben ze al 1'25" van de voorsprong afgepitst. Die bedraagt nu nog 4'20".

12:23 12 uur 23. Direct Énergie: "Actie van Hivert was gepland". Benoit Genauzeau, ploegleider van Direct Énergie, dat met Hivert een vluchter heeft: "Dit was gepland. Het doel was om een positieve dynamiek te lanceren. Met de bergpunten was deze rit een interessante inzet. Hivert heeft er zin in. Voor de ritzege maken we ons geen illusies, maar wie weet. Als er iets gebeurt en je zit vooraan, is er een kleine hoop."

12:17 12 uur 17. De finale is heel verraderlijk met een kasseistrook in de laatste 5 kilometer. . Tom Steels, ploegleider Deceuninck-Quick Step, won 6 ritten in Parijs-Nice.

12:15 12 uur 15. Na een hectische laatste week komen we hier koersen met een heel sterk team. De eerste rit is meteen heel typisch: veel wind. Jammer genoeg vooral op kop en in de rug, we zien wel wat we daarmee doen. Tom Steels, ploegleider Deceuninck-Quick Step, won 6 ritten in Parijs-Nice.

12:14 De 2 vluchters hebben vele minuten voorsprong. 12 uur 14. De 2 vluchters hebben vele minuten voorsprong

12:04 12 uur 04. Deceuninck-Quick Step ment peloton. In het peloton neemt het team van kopman Alaphilippe en spurter Bennett de verantwoordelijkheid. Deceuninck-Quick Step rijdt op kop, de kloof is 5'45".

12:02 20 km ver en 5'30" voorsprong. "Laar maar rijden", denken ze in het peloton. De twee vooraan hebben een kloof van 5,5 minuut. De rekenaars in het peloton moeten wel niet vergeten dat het

12:00 12 uur . Er zijn inderdaad minder teams en renners, maar het deelnemersveld mag er nog altijd zijn, vind ik. Tom Vandenbulcke, die vanaf 14u commentaar geeft in flitsen op Radio 1. Er zijn inderdaad minder teams en renners, maar het deelnemersveld mag er nog altijd zijn, vind ik. Tom Vandenbulcke, die vanaf 14u commentaar geeft in flitsen op Radio 1

11:53 4'25". Het gaat snel. In het peloton houden ze de benen stil. Op 4 km komt er 1,5 minuut bij voor Hivert en Combaud. Die hebben na 14 km een kloof van 4'25". 11 uur 53. 4'25" Het gaat snel. In het peloton houden ze de benen stil. Op 4 km komt er 1,5 minuut bij voor Hivert en Combaud. Die hebben na 14 km een kloof van 4'25".

11:49 11 uur 49. 28-jarige Combaud wacht nog op eerste profzege. De vluchtgezel van Hivert - 28 jaar en prof sinds 2015 - heeft nog een wit palmaresblad. Vorig jaar eindigde hij wel 2e in de GP La Marseillaise. Hij was op pad met Anthony Turgis, die de bovenhand haalde. 28-jarige Combaud wacht nog op eerste profzege De vluchtgezel van Hivert - 28 jaar en prof sinds 2015 - heeft nog een wit palmaresblad. Vorig jaar eindigde hij wel 2e in de GP La Marseillaise. Hij was op pad met Anthony Turgis, die de bovenhand haalde.

11:45 11 uur 45. Hivert won 3e rit Parijs-Nice in 2018. Jonathan Hivert wordt later deze maand 35 jaar. Hij kent de smaak van het succes op de wegen van de Koers naar de Zon. In 2018 won hij de 3e rit van Bourges naar Châtel-Guyon. De Fransman was toen de beste van een vluchtersgroepje van 3: hij legde er Luis Leon Sanchez en Rémy Di Gregorio op. Vorig jaar won Hivert de GP Miguel Indurain en de 2e rit in de Ronde van Aragon. Hivert won 3e rit Parijs-Nice in 2018 Jonathan Hivert wordt later deze maand 35 jaar. Hij kent de smaak van het succes op de wegen van de Koers naar de Zon. In 2018 won hij de 3e rit van Bourges naar Châtel-Guyon. De Fransman was toen de beste van een vluchtersgroepje van 3: hij legde er Luis Leon Sanchez en Rémy Di Gregorio op. Vorig jaar won Hivert de GP Miguel Indurain en de 2e rit in de Ronde van Aragon.

11:40 Hivert komt eerste boven op 1e bergje. Op de Côte des Mesnuls (top op 9 km) passeert Jonathan Hivert als eerste, voor Romain Combaud. Hivert pakt na 1,2 km aan 5,7% de 4 bergpunten van het klimmetje van 3e categorie. Combaud heeft er 2. Het laatste puntje is voor de Belg Dries Van Gestel, die in het peloton volgt op 2 minuten. 11 uur 40. Hivert komt eerste boven op 1e bergje Op de Côte des Mesnuls (top op 9 km) passeert Jonathan Hivert als eerste, voor Romain Combaud. Hivert pakt na 1,2 km aan 5,7% de 4 bergpunten van het klimmetje van 3e categorie. Combaud heeft er 2. Het laatste puntje is voor de Belg Dries Van Gestel, die in het peloton volgt op 2 minuten.

11:33 50 seconden. Combaud en Hivert lijken vertrokken voor de vlucht van de dag. De 2 Fransen hebben na 5 km 50 seconden voorsprong op het peloton. 11 uur 33. 50 seconden Combaud en Hivert lijken vertrokken voor de vlucht van de dag. De 2 Fransen hebben na 5 km 50 seconden voorsprong op het peloton.

11:31 11 uur 31. 2 man weg. Van bij de start wipte de Fransman Romain Combaud (Nippo Delko Provene) weg. Eén landgenoot reageerde: Johathan Hivert (Direct Energie) en haalde Combaud bij. 2 man weg Van bij de start wipte de Fransman Romain Combaud (Nippo Delko Provene) weg. Eén landgenoot reageerde: Johathan Hivert (Direct Energie) en haalde Combaud bij.

11:28 11 uur 28. Goed ingeduffeld. De renners hebben zich flink ingepakt. We zien meer lange dan korte broeken en iedereen heeft een extra bovenlaagje aangetrokken. Het is dan ook maar 8 graden bij de start en er hangt lichte regen in de lucht. Goed ingeduffeld De renners hebben zich flink ingepakt. We zien meer lange dan korte broeken en iedereen heeft een extra bovenlaagje aangetrokken. Het is dan ook maar 8 graden bij de start en er hangt lichte regen in de lucht.

11:26 11 uur 26. Officiële start beetje later door pech. Na een korte defilé door de straten van Plaisir is het peloton officieel op gang gevlagd om 11.24u. De start was 4 minuten later door mechanische pech bij Domen Novak (Bahrain-McLaren). Officiële start beetje later door pech Na een korte defilé door de straten van Plaisir is het peloton officieel op gang gevlagd om 11.24u. De start was 4 minuten later door mechanische pech bij Domen Novak (Bahrain-McLaren).

11:24 11 uur 24 match begonnen De 78e editie is officieel onderweg.

11:00 11 uur . 25 Belgen. Gisteren raakte bekend dat Tiesj Benoot (Sunweb) en Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling) de afgeschafte Tirreno ruilen voor Parijs-Nice. Dat brengt het aantal Belgen op 25. Nog enkele bekende namen: Victor Campenaerts, Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Dylan Teuns. Zoek niet naar Wout van Aert of Greg Van Avermaet. Die hun teams rijden de komende weken niet in Italië of Parijs-Nice. 25 Belgen Gisteren raakte bekend dat Tiesj Benoot (Sunweb) en Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling) de afgeschafte Tirreno ruilen voor Parijs-Nice. Dat brengt het aantal Belgen op 25. Nog enkele bekende namen: Victor Campenaerts, Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Dylan Teuns. Zoek niet naar Wout van Aert of Greg Van Avermaet. Die hun teams rijden de komende weken niet in Italië of Parijs-Nice.

10:54 10 uur 54. 8 renners in plaats van 7 renners, maar 17 ploegen. De organisatie van Parijs-Nice komt tegemoet aan de gedwongen actualiteit van de geschrapte Italiaanse koersen en laat 8 renners per team toen in plaats van 7. De vele afzeggingen van de teams zijn maar opgevuld door een beperkt aantal ploegen. Zo mocht Circus-Wanty invallen. In totaal zijn er 17 ploegen. Vorig jaar waren er nog 23 ploegen. 8 renners in plaats van 7 renners, maar 17 ploegen De organisatie van Parijs-Nice komt tegemoet aan de gedwongen actualiteit van de geschrapte Italiaanse koersen en laat 8 renners per team toen in plaats van 7. De vele afzeggingen van de teams zijn maar opgevuld door een beperkt aantal ploegen. Zo mocht Circus-Wanty invallen. In totaal zijn er 17 ploegen. Vorig jaar waren er nog 23 ploegen.

10:36 10 uur 36. Deelnemersveld door elkaar geschud door corona: zonder pak topteams. Sinds de stopzetting van de UAE Tour teistert het coronavirus het peloton. Enkele teams en renners zaten tot vandaag in quarantaine in Abu Dhabi. Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom zijn sinds vandaag "vrij". Alleen Team Emirates blijft nu nog achter in UAE. Het team zette zichzelf in quarantaine (wellicht tot 14 maart). Door de coronacrisis in Italië werd de Strade, de Tirreno en Milaan-Sanremo geschrapt. Een pak coureurs verhuisde van de Tirreno naar Parijs-Nice, maar enkele topteams rijden ook Parijs-Nice niet: Ineos, Jumbo-Visma, CCC, Movistar, Mitchelton-Scott, Astana en UAE willen de gezondheid van renners, staf, familie en de samenleving beschermen. . Deelnemersveld door elkaar geschud door corona: zonder pak topteams Sinds de stopzetting van de UAE Tour teistert het coronavirus het peloton. Enkele teams en renners zaten tot vandaag in quarantaine in Abu Dhabi. Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom zijn sinds vandaag "vrij". Alleen Team Emirates blijft nu nog achter in UAE. Het team zette zichzelf in quarantaine (wellicht tot 14 maart). Door de coronacrisis in Italië werd de Strade, de Tirreno en Milaan-Sanremo geschrapt. Een pak coureurs verhuisde van de Tirreno naar Parijs-Nice, maar enkele topteams rijden ook Parijs-Nice niet: Ineos, Jumbo-Visma, CCC, Movistar, Mitchelton-Scott, Astana en UAE willen de gezondheid van renners, staf, familie en de samenleving beschermen.

10:31 10 uur 31. Korte, heuvelachtige rit: sprinters of punchers? De openingsetappe ziet er niet zo moeilijk uit, maar kan alle kanten uit. De rode loper voor de sprinters wordt niet helemaal uitgerold met 154 kilometers waarin geen meter vlak is. Het gaat constant op en neer, maar de bergjes zijn ook niet onoverkomelijk. Er zijn 3 hellingen gecategoriseerd, alle 3 van 3e categorie. De Côte des Mesnuls (1,2 km aan 5,7%, top op 9 km) en 2 keer de Côte de Neauphle-le-Château (1,4 km aan 7,8%, top op 82 km, top op 149,5 km). Na de laatste top is het nog minder dan 5 kilometer naar de finish. Korte, heuvelachtige rit: sprinters of punchers? De openingsetappe ziet er niet zo moeilijk uit, maar kan alle kanten uit. De rode loper voor de sprinters wordt niet helemaal uitgerold met 154 kilometers waarin geen meter vlak is. Het gaat constant op en neer, maar de bergjes zijn ook niet onoverkomelijk. Er zijn 3 hellingen gecategoriseerd, alle 3 van 3e categorie. De Côte des Mesnuls (1,2 km aan 5,7%, top op 9 km) en 2 keer de Côte de Neauphle-le-Château (1,4 km aan 7,8%, top op 82 km, top op 149,5 km). Na de laatste top is het nog minder dan 5 kilometer naar de finish.

10:25 10 uur 25. Live op alle Sporza-kanalen. Vanaf nu kunt u op deze pagina terecht voor live info over de eerste rit, 154 km van en naar Plaisir. De start is om 11.20u, de aankomst wordt rond 15u verwacht. Sporza is er ook op radio en tv. Tom Vandenbulcke verzorgt flitsen in de radiouitzending, vanaf 13.40u is er live koers op Eén met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. Live op alle Sporza-kanalen Vanaf nu kunt u op deze pagina terecht voor live info over de eerste rit, 154 km van en naar Plaisir. De start is om 11.20u, de aankomst wordt rond 15u verwacht. Sporza is er ook op radio en tv. Tom Vandenbulcke verzorgt flitsen in de radiouitzending, vanaf 13.40u is er live koers op Eén met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer.

10:25 10 uur 25. Plezier in Plaisir? Veel plezier hebben de renners, hun entourage en de wielerliefhebbers de voorbije weken niet gehad. Het coronavirus zorgt voor heel wat chaos en afgelaste koersen. Parijs-Nice zorgt vandaag hopelijk voor de kentering. De start- en aankomstplaats is alvast een voorteken: het stadje Plaisir. . Plezier in Plaisir? Veel plezier hebben de renners, hun entourage en de wielerliefhebbers de voorbije weken niet gehad. Het coronavirus zorgt voor heel wat chaos en afgelaste koersen. Parijs-Nice zorgt vandaag hopelijk voor de kentering. De start- en aankomstplaats is alvast een voorteken: het stadje Plaisir.