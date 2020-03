LIVE: Zorgt onthoofde Parijs-Nice voor plezier in Plaisir? 2 Fransen op pad

12:02 20 km ver en 5'30" voorsprong. "Laar maar rijden", denken ze in het peloton. De twee vooraan hebben een kloof van 5,5 minuut. De rekenaars in het peloton moeten wel niet vergeten dat het een korte rit is. Ze hebben evenwel nog 130 km om hun ding te doen. . 12 uur 02. 20 km ver en 5'30" voorsprong "Laar maar rijden", denken ze in het peloton. De twee vooraan hebben een kloof van 5,5 minuut. De rekenaars in het peloton moeten wel niet vergeten dat het een korte rit is. Ze hebben evenwel nog 130 km om hun ding te doen.

12:00 12 uur . Er zijn inderdaad minder teams en renners, maar het deelnemersveld mag er nog altijd zijn, vind ik. Tom Vandenbulcke, die vanaf 14u commentaar geeft in flitsen op Radio 1. Er zijn inderdaad minder teams en renners, maar het deelnemersveld mag er nog altijd zijn, vind ik. Tom Vandenbulcke, die vanaf 14u commentaar geeft in flitsen op Radio 1

11:53 4'25". Het gaat snel. In het peloton houden ze de benen stil. Op 4 km komt er 1,5 minuut bij voor Hivert en Combaud. Die hebben na 14 km een kloof van 4'25". 11 uur 53. 4'25" Het gaat snel. In het peloton houden ze de benen stil. Op 4 km komt er 1,5 minuut bij voor Hivert en Combaud. Die hebben na 14 km een kloof van 4'25".

De voorsprong van de 2 vluchters bedraagt na 10 km 2'55". 11 uur 50. De voorsprong van de 2 vluchters bedraagt na 10 km 2'55".

11:49 11 uur 49. 28-jarige Combaud wacht nog op eerste profzege. De vluchtgezel van Hivert - 28 jaar en prof sinds 2015 - heeft nog een wit palmaresblad. Vorig jaar eindigde hij wel 2e in de GP La Marseillaise. Hij was op pad met Anthony Turgis, die de bovenhand haalde. 28-jarige Combaud wacht nog op eerste profzege De vluchtgezel van Hivert - 28 jaar en prof sinds 2015 - heeft nog een wit palmaresblad. Vorig jaar eindigde hij wel 2e in de GP La Marseillaise. Hij was op pad met Anthony Turgis, die de bovenhand haalde.

11:45 11 uur 45. Hivert won 3e rit Parijs-Nice in 2018. Jonathan Hivert wordt later deze maand 35 jaar. Hij kent de smaak van het succes op de wegen van de Koers naar de Zon. In 2018 won hij de 3e rit van Bourges naar Châtel-Guyon. De Fransman was toen de beste van een vluchtersgroepje van 3: hij legde er Luis Leon Sanchez en Rémy Di Gregorio op. Vorig jaar won Hivert de GP Miguel Indurain en de 2e rit in de Ronde van Aragon. Hivert won 3e rit Parijs-Nice in 2018 Jonathan Hivert wordt later deze maand 35 jaar. Hij kent de smaak van het succes op de wegen van de Koers naar de Zon. In 2018 won hij de 3e rit van Bourges naar Châtel-Guyon. De Fransman was toen de beste van een vluchtersgroepje van 3: hij legde er Luis Leon Sanchez en Rémy Di Gregorio op. Vorig jaar won Hivert de GP Miguel Indurain en de 2e rit in de Ronde van Aragon.



11:40 Hivert komt eerste boven op 1e bergje. Op de Côte des Mesnuls (top op 9 km) passeert Jonathan Hivert als eerste, voor Romain Combaud. Hivert pakt na 1,2 km aan 5,7% de 4 bergpunten van het klimmetje van 3e categorie. Combaud heeft er 2. Het laatste puntje is voor de Belg Dries Van Gestel, die in het peloton volgt op 2 minuten. 11 uur 40. Hivert komt eerste boven op 1e bergje Op de Côte des Mesnuls (top op 9 km) passeert Jonathan Hivert als eerste, voor Romain Combaud. Hivert pakt na 1,2 km aan 5,7% de 4 bergpunten van het klimmetje van 3e categorie. Combaud heeft er 2. Het laatste puntje is voor de Belg Dries Van Gestel, die in het peloton volgt op 2 minuten.

11:33 50 seconden. Combaud en Hivert lijken vertrokken voor de vlucht van de dag. De 2 Fransen hebben na 5 km 50 seconden voorsprong op het peloton. 11 uur 33. 50 seconden Combaud en Hivert lijken vertrokken voor de vlucht van de dag. De 2 Fransen hebben na 5 km 50 seconden voorsprong op het peloton.

11:31 11 uur 31. 2 man weg. Van bij de start wipte de Fransman Romain Combaud (Nippo Delko Provene) weg. Eén landgenoot reageerde: Johathan Hivert (Direct Energie) en haalde Combaud bij. 2 man weg Van bij de start wipte de Fransman Romain Combaud (Nippo Delko Provene) weg. Eén landgenoot reageerde: Johathan Hivert (Direct Energie) en haalde Combaud bij.

11:28 11 uur 28. Goed ingeduffeld. De renners hebben zich flink ingepakt. We zijn meer lange dan koret broeken en iedereen heeft een extra bovenlaagje aangetrokken. Het is dan ook maar 8 graden bij de start en er hangt lichte regen in de lucht. Goed ingeduffeld De renners hebben zich flink ingepakt. We zijn meer lange dan koret broeken en iedereen heeft een extra bovenlaagje aangetrokken. Het is dan ook maar 8 graden bij de start en er hangt lichte regen in de lucht.

11:26 11 uur 26. Officiële start beetje later door pech. Na een korte defilé door de straten van Plaisir is het peloton officieel op gang gevlagd om 11.24u. De start was 4 minuten later door mechanische pech bij Domen Novak (Bahrain-McLaren). Officiële start beetje later door pech Na een korte defilé door de straten van Plaisir is het peloton officieel op gang gevlagd om 11.24u. De start was 4 minuten later door mechanische pech bij Domen Novak (Bahrain-McLaren).

11:24 11 uur 24 match begonnen De 78e editie is officieel onderweg.





De kopman van Deceuninck-Quick Step is een grote vedette voor het lokale publiek: Juan Alaphilippe plezierde de Fransen met 2 weken gele trui vorig jaar in de Tour. 11 uur 04. De kopman van Deceuninck-Quick Step is een grote vedette voor het lokale publiek: Juan Alaphilippe plezierde de Fransen met 2 weken gele trui vorig jaar in de Tour.

Lotto-Soudal wordt aangekondigd als een heel sterk team! En terecht met namen als Ewan, Gilbert, De Gendt (vorig jaar winnaar van de bollentrui) en Degenkolb. . 11 uur 04. Lotto-Soudal wordt aangekondigd als een heel sterk team! En terecht met namen als Ewan, Gilbert, De Gendt (vorig jaar winnaar van de bollentrui) en Degenkolb.



Er staat heel wat wind in de regio. De hemel is grijs voor de Koers naar de Zon: de lucht is heel bewolkt en onderweg valt er hier en daar een druppel. 11 uur 03. Er staat heel wat wind in de regio. De hemel is grijs voor de Koers naar de Zon: de lucht is heel bewolkt en onderweg valt er hier en daar een druppel.





11:00 11 uur . 25 Belgen. Gisteren raakte bekend dat Tiesj Benoot (Sunweb) en Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling) de afgeschafte Tirreno ruilen voor Parijs-Nice. Dat brengt het aantal Belgen op 25. Nog enkele bekende namen: Victor Campenaerts, Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Dylan Teuns. Zoek niet naar Wout van Aert of Greg Van Avermaet. Die hun teams rijden de komende weken niet in Italië of Parijs-Nice. 25 Belgen Gisteren raakte bekend dat Tiesj Benoot (Sunweb) en Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling) de afgeschafte Tirreno ruilen voor Parijs-Nice. Dat brengt het aantal Belgen op 25. Nog enkele bekende namen: Victor Campenaerts, Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Yves Lampaert en Dylan Teuns. Zoek niet naar Wout van Aert of Greg Van Avermaet. Die hun teams rijden de komende weken niet in Italië of Parijs-Nice.

10:54 10 uur 54. 8 renners in plaats van 7 renners, maar 17 ploegen. De organisatie van Parijs-Nice komt tegemoet aan de gedwongen actualiteit van de geschrapte Italiaanse koersen en laat 8 renners per team toen in plaats van 7. De vele afzeggingen van de teams zijn maar opgevuld door een beperkt aantal ploegen. Zo mocht Circus-Wanty invallen. In totaal zijn er 17 ploegen. Vorig jaar waren er nog 23 ploegen. 8 renners in plaats van 7 renners, maar 17 ploegen De organisatie van Parijs-Nice komt tegemoet aan de gedwongen actualiteit van de geschrapte Italiaanse koersen en laat 8 renners per team toen in plaats van 7. De vele afzeggingen van de teams zijn maar opgevuld door een beperkt aantal ploegen. Zo mocht Circus-Wanty invallen. In totaal zijn er 17 ploegen. Vorig jaar waren er nog 23 ploegen.

10:36 10 uur 36. Deelnemersveld door elkaar geschud door corona: zonder pak topteams. Sinds de stopzetting van de UAE Tour teistert het coronavirus het peloton. Enkele teams en renners zaten tot vandaag in quarantaine in Abu Dhabi. Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom zijn sinds vandaag "vrij". Alleen Team Emirates blijft nu nog achter in UAE. Het team zette zichzelf in quarantaine (wellicht tot 14 maart). Door de coronacrisis in Italië werd de Strade, de Tirreno en Milaan-Sanremo geschrapt. Een pak coureurs verhuisde van de Tirreno naar Parijs-Nice, maar enkele topteams rijden ook Parijs-Nice niet: Ineos, Jumbo-Visma, CCC, Movistar, Mitchelton-Scott, Astana en UAE willen de gezondheid van renners, staf, familie en de samenleving beschermen. . Deelnemersveld door elkaar geschud door corona: zonder pak topteams Sinds de stopzetting van de UAE Tour teistert het coronavirus het peloton. Enkele teams en renners zaten tot vandaag in quarantaine in Abu Dhabi. Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom zijn sinds vandaag "vrij". Alleen Team Emirates blijft nu nog achter in UAE. Het team zette zichzelf in quarantaine (wellicht tot 14 maart). Door de coronacrisis in Italië werd de Strade, de Tirreno en Milaan-Sanremo geschrapt. Een pak coureurs verhuisde van de Tirreno naar Parijs-Nice, maar enkele topteams rijden ook Parijs-Nice niet: Ineos, Jumbo-Visma, CCC, Movistar, Mitchelton-Scott, Astana en UAE willen de gezondheid van renners, staf, familie en de samenleving beschermen.



10:31 10 uur 31. Korte, heuvelachtige rit: sprinters of punchers? De openingsetappe ziet er niet zo moeilijk uit, maar kan alle kanten uit. De rode loper voor de sprinters wordt niet helemaal uitgerold met 154 kilometers waarin geen meter vlak is. Het gaat constant op en neer, maar de bergjes zijn ook niet onoverkomelijk. Er zijn 3 hellingen gecategoriseerd, alle 3 van 3e categorie. De Côte des Mesnuls (1,2 km aan 5,7%, top op 9 km) en 2 keer de Côte de Neauphle-le-Château (1,4 km aan 7,8%, top op 82 km, top op 149,5 km). Na de laatste top is het nog minder dan 5 kilometer naar de finish. Korte, heuvelachtige rit: sprinters of punchers? De openingsetappe ziet er niet zo moeilijk uit, maar kan alle kanten uit. De rode loper voor de sprinters wordt niet helemaal uitgerold met 154 kilometers waarin geen meter vlak is. Het gaat constant op en neer, maar de bergjes zijn ook niet onoverkomelijk. Er zijn 3 hellingen gecategoriseerd, alle 3 van 3e categorie. De Côte des Mesnuls (1,2 km aan 5,7%, top op 9 km) en 2 keer de Côte de Neauphle-le-Château (1,4 km aan 7,8%, top op 82 km, top op 149,5 km). Na de laatste top is het nog minder dan 5 kilometer naar de finish.



10:25 10 uur 25. Live op alle Sporza-kanalen. Vanaf nu kunt u op deze pagina terecht voor live info over de eerste rit, 154 km van en naar Plaisir. De start is om 11.20u, de aankomst wordt rond 15u verwacht. Sporza is er ook op radio en tv. Tom Vandenbulcke verzorgt flitsen in de radiouitzending, vanaf 13.40u is er live koers op Eén met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer. Live op alle Sporza-kanalen Vanaf nu kunt u op deze pagina terecht voor live info over de eerste rit, 154 km van en naar Plaisir. De start is om 11.20u, de aankomst wordt rond 15u verwacht. Sporza is er ook op radio en tv. Tom Vandenbulcke verzorgt flitsen in de radiouitzending, vanaf 13.40u is er live koers op Eén met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer.

10:25 10 uur 25. Plezier in Plaisir? Veel plezier hebben de renners, hun entourage en de wielerliefhebbers de voorbije weken niet gehad. Het coronavirus zorgt voor heel wat chaos en afgelaste koersen. Parijs-Nice zorgt vandaag hopelijk voor de kentering. De start- en aankomstplaats is alvast een voorteken: het stadje Plaisir. . Plezier in Plaisir? Veel plezier hebben de renners, hun entourage en de wielerliefhebbers de voorbije weken niet gehad. Het coronavirus zorgt voor heel wat chaos en afgelaste koersen. Parijs-Nice zorgt vandaag hopelijk voor de kentering. De start- en aankomstplaats is alvast een voorteken: het stadje Plaisir.