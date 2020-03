Duitse kampioen zet Tiesj Benoot en Dylan Teuns schaakmat in waaierrit Parijs-Nice

Een spectaculaire openingsrit in Parijs-Nice heeft net geen Belgische winnaar opgeleverd. Dylan Teuns en Tiesj Benoot moesten aan de finish hun meerdere erkennen in de Duitse kampioen Max Schachmann (BORA-Hansgrohe). Benoot had de finale geopend met een waaier.

Schachmann troeft Teuns en Benoot af in spurt:

Plaisir zorgt voor waaierplezier

Na de coronahectiek van de voorbije dagen was iedereen blij dat er kon gekoerst worden. In het stadje Plaisir, start-, doortocht- en aankomstplaats, vertrokken wel amper 17 ploegen en dik 130 renners. Maar Plaisir zorgde voor koersplezier in een korte rit zonder een meter vlak. Er stond flink wat wind uit het zuiden, zuidwesten. "We zullen zien wat we kunnen doen", klonk het voor de wedstrijd al mysterieus bij Deceuninck-Quick Step-ploegleider Tom Steels. En zijn team hield woord. Van zodra de wind van de zijkant kwam trokken Alaphilippe en co. stevig door. Het peloton brak in 3 stukken. De 2 Franse vluchters - Hivert en Combaud - zagen hun voorsprong op enkele kilometers smelten als sneeuw voor de zon: van 4'30" naar 30". Het zag er even niet goed uit voor Richie Porte, laureaat in Nice in 2013 en 2015, Guillaume Martin, Pierre Latour en Thomas De Gendt, maar met hun 3e groepje van 30 man konden ze toch weer bij de rest van het peloton aansluiten.

Waaiers.

Benoot voert forcing in finale

Iets voor half koers waren Hivert, die zich kon troosten met de bergtrui, en Combaud eraan voor de moeite. Bij de doortocht door Plaisir luidde Benoot de finale in. Met dank aan de wind. Op 62 km van de streep ging de Sunweb-Belg met de steun van enkele ploegmaats bij een bocht van 90 graden vol op kop van het peloton sleuren. Een kopgroep van 16 man was het resultaat. Met Benoot als enige Belg. Hij had wel 3 ploegmaats mee. Andere grote namen waren Quintana en Alaphilippe met ploegmaats Stybar en Asgreen. Het veld lag in stukken en brokken, de dichtste achtervolgers telden 25 seconden achterstand. Vooraan toonde Benoot zijn uitstekende vorm. Op een strook bergop verdapperde onze landgenoot, alleen Alaphilippe kon de demarrage beantwoorden. In de laatste 30 km lagen nog 2 sprints met bonificatieseconden, waar Alaphilippe telkens Benoot voorafging. Op een gegeven moment was de voorsprong van de 2 40 seconden op een groep van 40 renners, waarbij Gilbert, Stuyven en nog 4 à 5 Quick-Steppers, die afstopten. In echt flandrienweer - wind en regen - hadden de leiders op het laatste klimmetje op 5 km van de streep nog maar de helft daarvan over. Teuns maakte de oversteek uit de achtergrond en bracht Schachmann mee. In de laatste 3 km ging Schachmann erop en erover, maar Alaphilippe bracht alles weer samen. Onder de vod zag Benoot zijn kans schoon, maar weer remonteerde Alaphilippe. Teuns ging op een groot verzet en van ver de sprint aan. Alaphilippe kraakte, Benoot kon er niet meer aan, Schachmann wel.

Benoot trekt waaier na bocht van 90 graden

Benoot en Alaphilippe versnellen

Schachmann: "Ik had bijna de waaierboot gemist"

Maximilian Schachmann was heel blij met zijn succes. "Ik had normaal in Italië moeten rijden, maar kwam dan maar naar hier. Ik ben heel blij, want bij die beslissende waaiervorming zat ik op een rotonde aan de andere kant. Ik zat in laatste positie en Peter (Sagan, red) heeft me gered. Later deed ook Felix (Grosschartner, red) een geweldige job. Dit was mijn eerste zware koersdag. Ik wist niet hoe ik eraan toe was. Ik had wel pijnlijke benen onderweg, maar op het einde stelde ik vast dat de anderen nog meer pijn hadden. De leiderstrui? Het betekent meer verantwoordelijkheid, maar we hebben een geweldig team en zijn er klaar voor."

Rituitslag Rit 1 Rituitslag Rit 1 naam ploeg resultaat 1 Maximilian Schachmann BOH 3:32:19 2 Dylan Teuns TBM +0 3 Tiesj Benoot SUN +0 4 Julian Alaphilippe DQT +3 5 Cees Bol SUN +15 6 Nils Politt ISN +15 7 Giacomo Nizzolo NTT +15 8 Sergio Higuita EF1 +15 9 Felix Großschartner BOH +15 10 Yves Lampaert DQT +15 alles weergeven