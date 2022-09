LIVESTREAM Omloop van het Houtland: sprinters in een zetel naar de finish

clock 16:23 16 uur 23. De vluchters krijgen nog even respijt. De spintersploegen gunnen hen weer een halve minuut. Het sein voor ploegleider Kevin Hulsmans om opnieuw een van zijn jongeren in de tegenaanval te sturen. Na Lorenz van de Wynkele waagt nu Warre Vangheluwe zijn kans voor Team Elevate. . De vluchters krijgen nog even respijt. De spintersploegen gunnen hen weer een halve minuut.

clock 15:56 15 uur 56. sprinters in een zetel naar de finish. Nog 5 rondes van 12 km. De sprinters kunnen op hun dooie gemak aftellen naar de ontknoping van deze koers. Ze hebben nog geen trap te veel moeten geven. Deze favorieten worden in een zetel naar de finish gebracht: - Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) - Dylan Groenewegen (Team BikeExchange) - Max Kanter (Movistar) - Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) - Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) - Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) - Mike Teunissen (Jumbo-Visma) . sprinters in een zetel naar de finish Nog 5 rondes van 12 km. De sprinters kunnen op hun dooie gemak aftellen naar de ontknoping van deze koers. Ze hebben nog geen trap te veel moeten geven.

clock 15:55 15 uur 55. De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen koerst voor zijn 8e zege dit jaar. Het weer zit alvast mee. "Helemaal in het voordeel van de sprinters", knikte hij goedkeurend voor het begin van de wedstrijd. "En het zonnetje helpt daarbij." . De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen koerst voor zijn 8e zege dit jaar. Het weer zit alvast mee.

clock 15:49 15 uur 49. nummer 10 voor De Lie? Arnaud De Lie is de grote puntenpakker van Lotto-Soudal. Knalt de 20-jarige sprinter straks naar een 10e zege in zijn debuutseizoen? "Een lang, maar wel een mooi seizoen", sprak De Lie voor de start. "Begin dit jaar hoopte ik op één zege bij de profs, nu koers ik al voor mijn tiende." "Wij gaan met voor de massasprint. Ik kan hier op een mooie sprinttrein rekenen." . nummer 10 voor De Lie? Arnaud De Lie is de grote puntenpakker van Lotto-Soudal. Knalt de 20-jarige sprinter straks naar een 10e zege in zijn debuutseizoen?

clock 15:37 15 uur 37. Het Franse team Arkéa-Samsic koerst vanmiddag tegen de degradatie. "Het is de bedoeling dat ik de kastanjes uit het vuur haal, ja", blikte Amaury Capiot vooruit. "Ik ga er het beste van maken." . Het Franse team Arkéa-Samsic koerst vanmiddag tegen de degradatie. "Het is de bedoeling dat ik de kastanjes uit het vuur haal, ja", blikte Amaury Capiot vooruit. "Ik ga er het beste van maken."

clock 15:29 15 uur 29. Dries Van Gestel (TotalEnergies) was voor de koers onder de indruk van het deelnemersveld. "Hier staan meer sprinters aan de start dan op de Champs-Elysées", lachte hij. . Dries Van Gestel (TotalEnergies) was voor de koers onder de indruk van het deelnemersveld. "Hier staan meer sprinters aan de start dan op de Champs-Elysées", lachte hij.

clock 15:24 2 minuten. Nog 84 km: Alpecin-Deceuninck en Lotto-Soudal remmen het peloton af. De 5 leiders krijgen opnieuw een bonus van 2 minuten. Tegenaanvaller Van de Wynkele rijdt ruim 1 minuut voor de toppers uit. . 15 uur 24. time difference 2 minuten Nog 84 km: Alpecin-Deceuninck en Lotto-Soudal remmen het peloton af. De 5 leiders krijgen opnieuw een bonus van 2 minuten. Tegenaanvaller Van de Wynkele rijdt ruim 1 minuut voor de toppers uit.

clock 15:18 15 uur 18. ex-winnaar Wallays: "Parcours was zwaarder". Jelle Wallays koestert mooie herinneringen aan de Omloop van het Houtland. In september 2014 won hij de koers, enkele weken later deed hij er Parijs-Tours bovenop. "Het parcours was toen zwaarder", weet de inmiddels 33-jarige renner. "De lastige stroken in Middelkerke zijn verdwenen en vandaag staat er ook geen zuchtje wind." "Het wordt zeer moeilijk om de sprint opnieuw te vermijden", denkt Wallays. . ex-winnaar Wallays: "Parcours was zwaarder" Jelle Wallays koestert mooie herinneringen aan de Omloop van het Houtland. In september 2014 won hij de koers, enkele weken later deed hij er Parijs-Tours bovenop.

"Het parcours was toen zwaarder", weet de inmiddels 33-jarige renner. "De lastige stroken in Middelkerke zijn verdwenen en vandaag staat er ook geen zuchtje wind."

"Het wordt zeer moeilijk om de sprint opnieuw te vermijden", denkt Wallays.

clock 15:15 15 uur 15. Nog 90 km: belofterenner Lorenz van de Wynkele gaat in de tegenaanval. . Nog 90 km: belofterenner Lorenz van de Wynkele gaat in de tegenaanval.

clock 15:09 15 uur 09. Meeus: "Word sterker en sterker". Jordi Meeus (24) koerst met veel vertrouwen. Vorige week was hij de primus in Haacht. "Ik reken mezelf nog niet tot de topsprinters. Daar heb ik nog geen topkoers voor gewonnen, maar ik voel me wel sterker en sterker worden. Ik snijd met net iets meer overschot de finale aan", legde Meeus vanmiddag uit aan onze reporter. . Meeus: "Word sterker en sterker" Jordi Meeus (24) koerst met veel vertrouwen. Vorige week was hij de primus in Haacht.

"Ik reken mezelf nog niet tot de topsprinters. Daar heb ik nog geen topkoers voor gewonnen, maar ik voel me wel sterker en sterker worden. Ik snijd met net iets meer overschot de finale aan", legde Meeus vanmiddag uit aan onze reporter.

clock 15:05 15 uur 05. Nog 98 km: we zijn halfweg met de 75e editie. . Nog 98 km: we zijn halfweg met de 75e editie.

clock 14:59 30 seconden. De tempoversnelling onder leiding van Jumbo-Visma levert meteen resultaat op. De 5 leiders moeten een minuut inleveren en houden slechts 30 seconden van hun voorsprong over. . 14 uur 59. time difference 30 seconden De tempoversnelling onder leiding van Jumbo-Visma levert meteen resultaat op. De 5 leiders moeten een minuut inleveren en houden slechts 30 seconden van hun voorsprong over.

clock 14:53 14 uur 53. Jumbo-Visma in de tegenaanval. In het peloton duwen twee renners van Jumbo-Visma het gaspedaal in. Het Nederlandse team trekt vandaag de kaart van Mike Teunissen. De 30-jarige ex-crosser gaat in Lichtervelde op zoek naar zijn eerste zege sinds 2019. Toen won hij in Brussel de opener van de Tour. "Het mag koers zijn voor ons, maar 9 op 10 krijg je hier een massasprint", wist Teunissen vooraf te vertellen. . Jumbo-Visma in de tegenaanval In het peloton duwen twee renners van Jumbo-Visma het gaspedaal in. Het Nederlandse team trekt vandaag de kaart van Mike Teunissen.

De 30-jarige ex-crosser gaat in Lichtervelde op zoek naar zijn eerste zege sinds 2019. Toen won hij in Brussel de opener van de Tour.

"Het mag koers zijn voor ons, maar 9 op 10 krijg je hier een massasprint", wist Teunissen vooraf te vertellen.

clock 14:50 14 uur 50. 9 lokale rondes. De 5 vluchters overschrijden een eerste keer de aankomstlijn in Lichtervelde. Het startsein voor 9 lokale rondes in het Houtland, een bosrijke streek ten zuiden van Brugge. . 9 lokale rondes De 5 vluchters overschrijden een eerste keer de aankomstlijn in Lichtervelde. Het startsein voor 9 lokale rondes in het Houtland, een bosrijke streek ten zuiden van Brugge.

clock 14:44 14 uur 44. Nog 113 km: de renners genieten van de herfstzon. Met dit tempo weet u rond 17.25 uur wie er kermis viert in Lichtervelde. . Nog 113 km: de renners genieten van de herfstzon. Met dit tempo weet u rond 17.25 uur wie er kermis viert in Lichtervelde.

clock 14:38 14 uur 38. Thijssen: "Er mag nog eentje bij". Gerben Thijssen won zondag in Gooik voor Jasper Philipsen. "En Dylan Groenewegen. Dat kan tellen, hé", lachte hij vanmiddag voor de koers. In de Ronde van Spanje heeft de sprinter moeten opgeven. "Mentaal heb ik diep gezeten. Daar had ik veel meer van verwacht." "In Gooik heb ik laten zien dat mijn ambities terecht waren. Vandaag mag er nog eentje bij." Thijssen won dit seizoen al in Gooik, in Polen en in Duinkerke. . Thijssen: "Er mag nog eentje bij" Gerben Thijssen won zondag in Gooik voor Jasper Philipsen. "En Dylan Groenewegen. Dat kan tellen, hé", lachte hij vanmiddag voor de koers.

In de Ronde van Spanje heeft de sprinter moeten opgeven. "Mentaal heb ik diep gezeten. Daar had ik veel meer van verwacht."

"In Gooik heb ik laten zien dat mijn ambities terecht waren. Vandaag mag er nog eentje bij." Thijssen won dit seizoen al in Gooik, in Polen en in Duinkerke.

clock 14:34 bonus: 1'36". Niet dat het peloton de snelheid flink de hoogte injaagt, maar de voorsprong van de 5 leiders zakt. Nog anderhalve minuut houden ze over. . 14 uur 34. time difference bonus: 1'36" Niet dat het peloton de snelheid flink de hoogte injaagt, maar de voorsprong van de 5 leiders zakt. Nog anderhalve minuut houden ze over.

clock 14:30 14 uur 30. Philipsen: "Massasprint wordt bijna onvermijdelijk". Vorig weekend in Gooik heeft Jasper Philipsen zijn meerdere moeten erkennen in Gerben Thijssen. Draait hij vandaag de rollen om in Lichtervelde? "Of ik op revanche zin? Ja, zeker", vertelde Philipsen voor de start. "Ik kijk er wel naar uit." In de Tour won Philipsen in Carcassonne én op de Champs-Elysées. "Het weer zit alvast mee. Een massasprint wordt bijna onvermijdelijk." . Philipsen: "Massasprint wordt bijna onvermijdelijk" Vorig weekend in Gooik heeft Jasper Philipsen zijn meerdere moeten erkennen in Gerben Thijssen. Draait hij vandaag de rollen om in Lichtervelde?

"Of ik op revanche zin? Ja, zeker", vertelde Philipsen voor de start. "Ik kijk er wel naar uit."

In de Tour won Philipsen in Carcassonne én op de Champs-Elysées. "Het weer zit alvast mee. Een massasprint wordt bijna onvermijdelijk."

clock 14:21 opgave Tuur Dens. Viktor Verschaeve (Lotto-Soudal) en Tuur Dens (Sport Vlaanderen-Baloise) komen ten val. Die laatste moet de wedstrijd verlaten. . 14 uur 21. fall opgave Tuur Dens Viktor Verschaeve (Lotto-Soudal) en Tuur Dens (Sport Vlaanderen-Baloise) komen ten val. Die laatste moet de wedstrijd verlaten.

clock 14:20 . Gianni Marchand kent de slagzin van José De Cauwer: "Goed eten en drinken tijdens de koers." Exact wat de régional de l'étape nu aan het doen is. . 14 uur 20. food Gianni Marchand kent de slagzin van José De Cauwer: "Goed eten en drinken tijdens de koers." Exact wat de régional de l'étape nu aan het doen is.

clock 14:09 14 uur 09. eerste koers in half jaar voor Rickaert. Niet alleen Gianni Marchand, ook Jonas Rickaert koerst in eigen streek. De 28-jarige loods van Alpecin-Deceuninck speldt vandaag zijn eerste rugnummer sinds Gent-Wevelgem. Een vernauwde liesslagader hield hem een half jaar langs de kant. "Het gemis was groot, daarom heb ik zelf gevraagd om deze koers te mogen rijden. Ik woon hier vlakbij, mijn supportersclub zetelt in de buurt van de aankomst en het weer zit mee", sprak hij voor de start. Vorig jaar moest Rickaert de latere winnaar Tosh van der Sande laten gaan in de finale. "Zo diep ga ik vandaag niet gaan", lacht hij. "Hopelijk kunnen we Jasper Philipsen aan de zege helpen." Nog een leuk weetje van onze cabinefluisteraar Hannes: Rickaerts partner Katrijn Boone komt uit aankomstplaats Lichtervelde. Ook zij ademt sport. Boone heeft een succesvol verleden als hordeloopster bij Atletiekclub Houtland. . eerste koers in half jaar voor Rickaert Niet alleen Gianni Marchand, ook Jonas Rickaert koerst in eigen streek. De 28-jarige loods van Alpecin-Deceuninck speldt vandaag zijn eerste rugnummer sinds Gent-Wevelgem. Een vernauwde liesslagader hield hem een half jaar langs de kant.

"Het gemis was groot, daarom heb ik zelf gevraagd om deze koers te mogen rijden. Ik woon hier vlakbij, mijn supportersclub zetelt in de buurt van de aankomst en het weer zit mee", sprak hij voor de start.

Vorig jaar moest Rickaert de latere winnaar Tosh van der Sande laten gaan in de finale. "Zo diep ga ik vandaag niet gaan", lacht hij. "Hopelijk kunnen we Jasper Philipsen aan de zege helpen."

Nog een leuk weetje van onze cabinefluisteraar Hannes: Rickaerts partner Katrijn Boone komt uit aankomstplaats Lichtervelde. Ook zij ademt sport. Boone heeft een succesvol verleden als hordeloopster bij Atletiekclub Houtland.

clock 14:00 bonus: 2'08". De 5 leiders rijden ruim twee minuten voor het peloton uit, 2 minuten en 8 seconden om precies te zijn. . 14 uur . time difference bonus: 2'08" De 5 leiders rijden ruim twee minuten voor het peloton uit, 2 minuten en 8 seconden om precies te zijn.

clock 13:55 13 uur 55. 9 WorldTour-teams. Maar liefst 9 WorldTour-teams koersen vanmiddag mee in het Houtland. "Het waren er lang 8, tot ook Movistar de vraag stelde om te mogen deelnemen", legt voorzitter Wouter Donck uit. "Natuurlijk heeft de strijd voor het behoud in de WorldTour er veel mee te maken, maar het is natuurlijk heel leuk om op een jubileumeditie met 9 WorldTour-teams te kunnen uitpakken." . 9 WorldTour-teams Maar liefst 9 WorldTour-teams koersen vanmiddag mee in het Houtland. "Het waren er lang 8, tot ook Movistar de vraag stelde om te mogen deelnemen", legt voorzitter Wouter Donck uit.

"Natuurlijk heeft de strijd voor het behoud in de WorldTour er veel mee te maken, maar het is natuurlijk heel leuk om op een jubileumeditie met 9 WorldTour-teams te kunnen uitpakken."



clock 13:49 13 uur 49. Lotto-Soudal controleert voor kopman en puntenpakker Arnaud De Lie.

clock 13:35 13 uur 35. streekrenner Gianni Marchand. Aanvaller Gianni Marchand koerst voor eigen publiek. De 32-jarige renner van Tarteletto-Isorex is geboren in Aartrijke, een van de dorpen die op het parcours liggen. Vorige week trok Marchand al in de aanval in de Grote Prijs van Wallonië. Toen hield hij zijn vlucht bijna 150 kilometer vol. Hoe lang houdt zijn poging stand in eigen streek? . streekrenner Gianni Marchand Aanvaller Gianni Marchand koerst voor eigen publiek. De 32-jarige renner van Tarteletto-Isorex is geboren in Aartrijke, een van de dorpen die op het parcours liggen.

Vorige week trok Marchand al in de aanval in de Grote Prijs van Wallonië. Toen hield hij zijn vlucht bijna 150 kilometer vol.

Hoe lang houdt zijn poging stand in eigen streek?

clock 13:25 titelverdediger Taco van der Hoorn. Zoek niet naar Taco van der Hoorn, de winnaar van vorig jaar. De Nederlander kruipt meteen onder de wol in Wollongong. Zondag staat hij er aan de start van het wereldkampioenschap. Vorig jaar voerde Van der Hoorn een sterk nummer op in het Houtland. Na een lange aanval ontsnapte hij net aan de klauwen van het sprintende peloton. . 13 uur 25. give up titelverdediger Taco van der Hoorn Zoek niet naar Taco van der Hoorn, de winnaar van vorig jaar. De Nederlander kruipt meteen onder de wol in Wollongong. Zondag staat hij er aan de start van het wereldkampioenschap.

Vorig jaar voerde Van der Hoorn een sterk nummer op in het Houtland. Na een lange aanval ontsnapte hij net aan de klauwen van het sprintende peloton.

clock 13:20 13 uur 20. de namen van de 5 aanvallers. naam ploeg Jens Reynders Sport Vlaanderen-Baloise Iver Skaarseth (Noo) Uno-X Samuel Leroux (Fra) Go Sport-Roubaix Tom Mainguenaud (Fra) Go Sport-Roubaix Gianni Marchand Tarteletto-Isorex . de namen van de 5 aanvallers

clock 13:10 13 uur 10. Het peloton kijkt de kat uit de boom en geniet van de stralende herfstzon. Pionnen van BikeExchange (voor Groenewegen), BORA (voor Meeus), Alpecin (voor Philipsen), Intermarché (voor Thijssen) en Lotto (voor De Lie) zitten op de eerste rij. . Het peloton kijkt de kat uit de boom en geniet van de stralende herfstzon. Pionnen van BikeExchange (voor Groenewegen), BORA (voor Meeus), Alpecin (voor Philipsen), Intermarché (voor Thijssen) en Lotto (voor De Lie) zitten op de eerste rij.

clock 13:05 13 uur 05. 5 leiders. Een kwintet heeft een aanval in mekaar kunnen boksen. 2 renners van de Roubaix-ploeg, 1 van Uno-X, 1 van Sport Vlaanderen-Baloise en 1 van Tarteletto-Isorex gaan samen op stap. De namen bezorgen we u zo snel mogelijk. . 5 leiders Een kwintet heeft een aanval in mekaar kunnen boksen. 2 renners van de Roubaix-ploeg, 1 van Uno-X, 1 van Sport Vlaanderen-Baloise en 1 van Tarteletto-Isorex gaan samen op stap. De namen bezorgen we u zo snel mogelijk.

clock 12:58 12 uur 58. Nog geen vlucht van de dag en dus lijsten we voor u de grootste kanshebbers op winst op: - Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) - Dylan Groenewegen (Team BikeExchange) - Max Kanter (Movistar) - Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) - Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) - Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) - Mike Teunissen (Jumbo-Visma) . Nog geen vlucht van de dag en dus lijsten we voor u de grootste kanshebbers op winst op: - Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) - Dylan Groenewegen (Team BikeExchange) - Max Kanter (Movistar) - Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) - Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) - Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) - Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

clock 12:55 12 uur 55. De renners hebben er zin in. Wie krijgen de ene ontsnappingspoging na de andere te zien, maar voorlopig blijft het bij pogingen. . De renners hebben er zin in. Wie krijgen de ene ontsnappingspoging na de andere te zien, maar voorlopig blijft het bij pogingen.

clock 12:47 12 uur 47 match begonnen start time start De 75e editie van de Omloop van het Houtland is op gang gevlagd op het Kasseileggersplein in Eernegem. Over 196 kilometer bereiken ze de aankomst op de Markt van Lichtervelde.

