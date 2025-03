Feest voor SD Worx! Femke Gerritse rondt werk van Van der Breggen sterk af in Omloop van het Hageland

SD Worx-Protime heeft een eerste keer mogen juichen op Belgische bodem. Femke Gerritse was de snelste van een kopgroep van 7 in de Omloop van het Hageland. Anna van der Breggen toonde zich onderweg meermaals, maar toonde zich in de slotfase als ideale ploegmate voor Gerritse.

Na de farce van gisteren waar de grote ploegen de kopgroep een voorsprong gaven die niet meer overbrugbaar bleek te zijn, stond er vandaag een herkansing op het programma met de Omloop van het Hageland.



Geen Demi Vollering of Lorena Wiebes aan het vertrek, maar wel Puck Pieterse en Anna van der Breggen. Van der Breggen toonde al in Valencia dat ze in goede vorm verkeert na haar comeback en die lijn trok de Nederlandse in het Hageland door.



Ze toonde zich onderweg aanvalslustig en zorgde zo verschillende keren voor breukjes in het peloton. Samen met Puck Pieterse, die ook een paar keer prikte, zou er uiteindelijk een kopgroep van 7 ontstaan die voor de winst zouden strijden.



Pieterse en Van der Breggen hadden beiden een ploegmate mee, dus konden ze het tactisch spelen in de slotfase. Alleen geraakten ze niet van elkaar af en dus trok Van der Breggen de kaart van haar ploegmate Femke Gerritse.



Die keuze bleek goed uit te draaien. In de sprint rekende Gerritse nipt af met de Ierse Lara Gillespie en Susanne Andersen. Puck Pieterse werd net als gisteren 4e.