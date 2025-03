Supersub Soren Waerenskjold verrast en wint de Omloop Het Nieuwsblad in een massasprint, Jasper Philipsen eindigt 3e

Winnaar van de dag

Wie Søren Wærenskjold had voorspeld als winnaar, verdient een pluim. De Noor werd pas gisteren toegevoegd aan de deelnemerslijst, maar hij grijpt zijn kans met beide handen. Hij was al vaak beresterk, maar nog nooit in zo’n grote klassieker. In de sprint was hij duidelijk sneller dan Jasper Philipsen, die wel een actieve wedstrijd reed.