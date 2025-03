LIVESTREAM Omloop Het Nieuwsblad: Welke ploeg draait de gaskraan open in gesloten wedstrijd?

Julius van den Berg

De tweede pion van Picnic PostNL in de vlucht is Julius van den Berg. Hij heeft al iets meer ervaring dan ploegmaat Leijnse. Met een etappezege in de Ronde van Polen enkele jaren geleden was hij al succesvol in de WorldTour. Hij was toen de snelste in een kopgroep, met daarbij ook (favoriet voor vandaag) Matteo Jorgenson.



Van den Berg is ook gekend van zijn band met Fabio Jakobsen. Van bij de jeugd zijn ze concurrenten, maar vooral goede vrienden. Er werd zelfs een boek geschreven over de koersverhalen van de twee Nederlanders.