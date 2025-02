Kijk zaterdag naar de Omloop Het Nieuwsblad - Naesen: "Alsof we weer naar school mogen"

Tom Pidcock: "Eerste kans om te zien hoe iedereen uit de winter gekomen is"

Tom Pidcock heeft sinds zijn overstap van Ineos naar Q36.5 de zegesmaak weer helemaal te pakken. De Britse alleskunner won 2 ritten en het eindklassement in de AlUla Tour en pakte ook een etappe in de Ruta del Sol.



Een duidelijk teken dat het goed zit met zijn vorm. Nu hoopt hij die voor het eerst te verzilveren in de Omloop Het Nieuwsblad. "Wat altijd een interessante wedstrijd is", blikte hij woensdag vooruit.



"Het is de eerste eendagswedstrijd waarin iedereen kan zien hoe hij uit de winter gekomen is. Ik stond zelf nog nooit op het podium (vorig jaar werd hij 8e, red.) en zou dus heel blij zijn als het nu lukt, want het is een koers die me niet perfect ligt."



"Hoe dan ook weet ik dat mijn vorm goed is. Het is belangrijk om nu verder te bouwen op het momentum dat ik gecreëerd heb met het team."