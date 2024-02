LIVESTREAM Omloop Het Nieuwsblad: Verrassende Skujins maakt indruk, Van Aert en co zijn nog niet thuis

Het is de voorbije dagen op en af gegaan met het weer, met regen- en windperiodes en opklaringen die elkaar in sneltempo afwisselden. Wout van Aert hoopt in het weer een bondgenoot te vinden voor een zware koers. Wat mogen we verwachten? We vroegen het aan weerman Bram.



"We kunnen het 'matig' Flandrienweer noemen. Het wordt zwaarbewolkt, met buien. Vooral naar het einde van de koers toe, vanaf 16 uur, zou de regen moeten toenemen."



"Daarnaast staat er ook een stevig windje, zij het niet zo extreem als afgelopen donderdag. 4 à 5 Beaufort, ofwel zo'n 50 km/u."



De wind blaast vanuit het zuiden of zuidwesten, wat in de finale zou moeten zorgen voor zij- of rugwind vanaf de Muur van Geraardsbergen. Ideaal voor vluchters of een solo?

Zondag, voor Kuurne-Brussel-Kuurne, krijgen we soortgelijk weer. "Dan zullen er lange periodes van regen zijn tussen 15 en 16 uur."