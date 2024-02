LIVE Omloop Het Nieuwsblad: 9 leiders krijgen mooie bonus, Ineos helpt ploeg van Van Aert

Er is best wel schoon volk meegeschoven in de vlucht van de dag. Samuele Battistella werd in 2019 wereldkampioen bij de beloften in Yorkshire, maar zeg dat vooral niet in Nederland. De Italiaan won toen na de diskwalificatie van Nils Eekhoff.



Alexis Gougeard is een Franse hardrijder pur sang die in deze Omloop al vaker de wegen schoongemaakt heeft. Hij zette vorig jaar een stapje terug naar het continentale circuit, maar is op zijn 30e teruggekeerd naar de WorldTour.