Omloop Het Nieuwsblad: Soudal-Quick Step zet zijn zevental op papier

09 uur 42. Ineos komt donderdag al eens piepen. Ineos verkent donderdag met kopman Tom Pidcock het parcours van de Omloop. De Brit kende dit prille seizoensbegin al succes in de Ronde van de Algarve en is een van de favorieten in de Belgische openingsklassieker. "Met uitzondering van Tom Pidcock rijdt bij ons iedereen de dubbel. Zijn plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne wordt ingenomen door Brandon Rivera. De rest van de selectie bestaat uit Jhonatan Narvaez, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Magnus Sheffield, Connor Swift en Ben Turner", zegt teamcoach Kurt Bogaerts. De selectie ging dinsdag al eens trainen op Vlaamse wegen. Donderdag volgt een meer specifieke verkenning van de Omloop. "Er staat dan een tocht van zowat 100 kilometer op de agenda. Iets voor de Kattenberg beginnen we eraan." "Ik vind die verkenning belangrijk. Dinsdag al pakten we tijdens onze trainingstocht stukken mee van de Omloop. Het kasseigevoel, het testen van het materiaal en toch nog eens bekijken waar het gevaar kan schuilen: allemaal belangrijk", aldus Bogaerts. .