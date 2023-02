LIVESTREAM Omloop: Jumbo-Visma pleegt nog voor de heuvelzone een coup

clock 13:59 Nieuwe breuk op Holleweg. Op de kasseien van de Holleweg breekt de Jumbo-groep opnieuw in twee stukken. Tratnik en Van Hooydonck zijn de vertegenwoordigers van de Nederlandse ploeg, ook O'Brien, Swift, Wright en Haller zijn mee. . 13 uur 59. cobble stones Nieuwe breuk op Holleweg Op de kasseien van de Holleweg breekt de Jumbo-groep opnieuw in twee stukken. Tratnik en Van Hooydonck zijn de vertegenwoordigers van de Nederlandse ploeg, ook O'Brien, Swift, Wright en Haller zijn mee.

clock 13:55 13 uur 55. Is De Lie echt met de trein naar hier gekomen? Dat meen je niet? Dat is precies iets van voor de Tweede Wereldoorlog. Jan Bakelants. Is De Lie echt met de trein naar hier gekomen? Dat meen je niet? Dat is precies iets van voor de Tweede Wereldoorlog. Jan Bakelants

clock 13:52 13 uur 52. Samenstelling groep-Jumbo. De groep met de 6 Jumbo's (Benoot, Laporte, Van Dijke, Tratnik, Van Hooydonck en Van Baarle) bestaat uit 14 renners, met daarnaast ook nog: De Lie, Wright, Ackermann, Haller, Hoole, O'Brien, Sheffield en Connor Swift. . Samenstelling groep-Jumbo De groep met de 6 Jumbo's (Benoot, Laporte, Van Dijke, Tratnik, Van Hooydonck en Van Baarle) bestaat uit 14 renners, met daarnaast ook nog: De Lie, Wright, Ackermann, Haller, Hoole, O'Brien, Sheffield en Connor Swift.

clock 13:50 13 uur 50. De Lie is mee. Lotto-Dstny hoeft niet te werken in de achtervolging, want hun kopman Arnaud De Lie heeft zich niet laten verrassen. Het verschil op het peloton is al 45 seconden. Krijgen we hier al een eerste schifting, op iets minder dan 100 kilometer van de finish? . De Lie is mee Lotto-Dstny hoeft niet te werken in de achtervolging, want hun kopman Arnaud De Lie heeft zich niet laten verrassen. Het verschil op het peloton is al 45 seconden. Krijgen we hier al een eerste schifting, op iets minder dan 100 kilometer van de finish?

clock 13:47 13 uur 47. Alle hens aan dek! Jumbo-Visma is met 6 renners vertegenwoordigd, enkel Affini heeft de boot gemist. Bij Ineos hebben ze Sheffield en Swift mee. Wie reageert er in het peloton? Moet Lotto-Dstny nu al reageren? . Alle hens aan dek! Jumbo-Visma is met 6 renners vertegenwoordigd, enkel Affini heeft de boot gemist. Bij Ineos hebben ze Sheffield en Swift mee. Wie reageert er in het peloton? Moet Lotto-Dstny nu al reageren?

clock 13:44 13 uur 44. Breuk in het peloton. De versnelling van Jumbo-Visma heeft ervoor gezorgd dat een groep van 20 renners is weggereden uit het peloton. . Breuk in het peloton De versnelling van Jumbo-Visma heeft ervoor gezorgd dat een groep van 20 renners is weggereden uit het peloton.

clock 13:43 13 uur 43. Zonder Van Aert en Van der Poel is de koers iets onvoorspelbaarder. Maar zo onvoorspelbaar zal het toch ook niet zijn. Het zal toch tussen de renners gaan die overal genoemd worden. analist Jan Bakelants. Zonder Van Aert en Van der Poel is de koers iets onvoorspelbaarder. Maar zo onvoorspelbaar zal het toch ook niet zijn. Het zal toch tussen de renners gaan die overal genoemd worden. analist Jan Bakelants

clock 13:40 13 uur 40. Jumbo-Visma. Terwijl een renner van Bora-Hansgrohe ten val komt in het peloton geven ze er bij Jumbo-Visma stilaan een serieuze snok aan. Zij wonnen vorig jaar met Wout van Aert de Omloop, nu die er niet bij is, heeft Tiesj Benoot rugnummer 1 gekregen. Daarnaast heeft de gele formatie ook nog Christophe Laporte, Dylan van Baarle en misschien zelfs Jan Tratnik. . Jumbo-Visma Terwijl een renner van Bora-Hansgrohe ten val komt in het peloton geven ze er bij Jumbo-Visma stilaan een serieuze snok aan. Zij wonnen vorig jaar met Wout van Aert de Omloop, nu die er niet bij is, heeft Tiesj Benoot rugnummer 1 gekregen. Daarnaast heeft de gele formatie ook nog Christophe Laporte, Dylan van Baarle en misschien zelfs Jan Tratnik.

clock 13:31 Tijdsverschil. Door de kasseien van de Lange Munte was het peloton iets te snel op de koplopers genaderd. Er wordt daarom weer afgeremd, waardoor het tijdsverschil opnieuw oploopt, naar 8 minuten. . 13 uur 31. time difference Tijdsverschil Door de kasseien van de Lange Munte was het peloton iets te snel op de koplopers genaderd. Er wordt daarom weer afgeremd, waardoor het tijdsverschil opnieuw oploopt, naar 8 minuten.

clock 13:28 13 uur 28. De Lange Munte heeft niet voor schade gezorgd bij de koplopers of het peloton. Over een tiental kilometer trekken we definitief de heuvelzone in, met als eerste de Kattenberg, gevolgd door de kasseien van de Holleweg. . De Lange Munte heeft niet voor schade gezorgd bij de koplopers of het peloton. Over een tiental kilometer trekken we definitief de heuvelzone in, met als eerste de Kattenberg, gevolgd door de kasseien van de Holleweg.

clock 13:20 13 uur 20.

clock 13:16 13 uur 16. Louis Blouwe. De laatste Belg uit de kopgroep die we moeten voorstellen is Louis Blouwe. De West-Vlaming koos er 2 jaar geleden voor om voor het Waalse Bingoal-WB te rijden, waar hij vorig jaar vanuit hun ontwikkelingsploeg doorstroomde naar de profs. Blouwe heeft er al een goeie seizoensstart opzitten, want in zijn allereerste koers - La Tropicale Amissa Bongo - eindigde hij meteen 2e in de eerste rit en 13e in de eindstand. . Louis Blouwe De laatste Belg uit de kopgroep die we moeten voorstellen is Louis Blouwe. De West-Vlaming koos er 2 jaar geleden voor om voor het Waalse Bingoal-WB te rijden, waar hij vorig jaar vanuit hun ontwikkelingsploeg doorstroomde naar de profs. Blouwe heeft er al een goeie seizoensstart opzitten, want in zijn allereerste koers - La Tropicale Amissa Bongo - eindigde hij meteen 2e in de eerste rit en 13e in de eindstand.

clock 13:10 13 uur 10. Juul-Jensen heeft het onzinnige van zijn onderneming ingezien en heeft zich toch weer laten inlopen door het peloton. . Juul-Jensen heeft het onzinnige van zijn onderneming ingezien en heeft zich toch weer laten inlopen door het peloton.

clock 13:03 13 uur 03. Juul-Jensen in plaats van Engelhardt. Foutje van de koersradio: niet Felix Engelhardt maar zijn ploegmaat Christopher Juul-Jensen is de tegenaanvaller. Hij is al genaderd tot op 4'30" van de leiders, maar ook in het peloton gaat het een stuk sneller: 5'45" is nog het verschil. . Juul-Jensen in plaats van Engelhardt Foutje van de koersradio: niet Felix Engelhardt maar zijn ploegmaat Christopher Juul-Jensen is de tegenaanvaller. Hij is al genaderd tot op 4'30" van de leiders, maar ook in het peloton gaat het een stuk sneller: 5'45" is nog het verschil.

clock 13:03 13 uur 03. Jelle Wallays. De bekendste naam uit de kopgroep is zonder twijfel Jelle Wallays. Met onder meer Parijs-Tours (twee keer) en Dwars door Vlaanderen op zijn erelijst zet hij zijn medevluchters duidelijk in de schaduw. Bijna alle zeges van de 33-jarige renner van Cofidis kwamen er uit een vlucht, dus waarom zou het vandaag niet opnieuw kunnen lukken? Wat in zijn nadeel pleit, is dat Wallays al meer dan 3 jaar niet meer wist te winnen. . Jelle Wallays De bekendste naam uit de kopgroep is zonder twijfel Jelle Wallays. Met onder meer Parijs-Tours (twee keer) en Dwars door Vlaanderen op zijn erelijst zet hij zijn medevluchters duidelijk in de schaduw. Bijna alle zeges van de 33-jarige renner van Cofidis kwamen er uit een vlucht, dus waarom zou het vandaag niet opnieuw kunnen lukken? Wat in zijn nadeel pleit, is dat Wallays al meer dan 3 jaar niet meer wist te winnen.

clock 13:00 13 uur . Ook zonder Wout van Aert palmen de gele troepen van Jumbo-Visma de voorwachten van het peloton in.

clock 12:58 12 uur 58. Tegenaanvaller Engelhardt. Het lijkt gekkenwerk, maar Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) probeert in zijn eentje het gat van meer dan 7 minuten met de koplopers te dichten. De Duitser is de regerende Europese kampioen en is - vooral door zijn bodemprijs - een veelgekozen renner in de Sporza Wielermanager. . Tegenaanvaller Engelhardt Het lijkt gekkenwerk, maar Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) probeert in zijn eentje het gat van meer dan 7 minuten met de koplopers te dichten. De Duitser is de regerende Europese kampioen en is - vooral door zijn bodemprijs - een veelgekozen renner in de Sporza Wielermanager.

clock 12:57 Even meekijken bij de tactische bespreking van DSM. 12 uur 57. Even meekijken bij de tactische bespreking van DSM.

clock 12:53 12 uur 53. Campenaerts met revolutionair tandblad. Victor Campenaerts rijdt vandaag met een tandblad van Classified, het bedrijf waar ook Tom Boonen een aandeel in heeft. Het voorblad zou voor een revolutie in de koers moeten zorgen. "Het zit hem vooral in de naaf", zegt Campenaerts. "Die geeft een mechanisch voordeel. Die voorste derailleur is al 100 jaar niet veranderd. Ik train hier zelf al 3 jaar mee, dus het is geen test meer. Er hebben vorig jaar ook al renners mee gereden. Ik hoop dat ik het voordeel op het juiste moment kan uitspelen." . Campenaerts met revolutionair tandblad Victor Campenaerts rijdt vandaag met een tandblad van Classified, het bedrijf waar ook Tom Boonen een aandeel in heeft. Het voorblad zou voor een revolutie in de koers moeten zorgen.



"Het zit hem vooral in de naaf", zegt Campenaerts. "Die geeft een mechanisch voordeel. Die voorste derailleur is al 100 jaar niet veranderd. Ik train hier zelf al 3 jaar mee, dus het is geen test meer. Er hebben vorig jaar ook al renners mee gereden. Ik hoop dat ik het voordeel op het juiste moment kan uitspelen."

clock 12:52 Het voorste tandblad van Victor Campenaerts. 12 uur 52. Het voorste tandblad van Victor Campenaerts

clock 12:48 Komt het door een motiverende speech van minister Weyts dat er 2 renners van Flanders-Baloise in de kopgroep zitten? 12 uur 48. Komt het door een motiverende speech van minister Weyts dat er 2 renners van Flanders-Baloise in de kopgroep zitten?

clock 12:46 Tijdsverschil. Er is toch weer wat bijgekomen voor de vluchters: 7 minuten hebben ze nu. Het is nog zo'n 25 kilometer tot de volgende pijnbank: de kasseien van de Lange Munte. . 12 uur 46. time difference Tijdsverschil Er is toch weer wat bijgekomen voor de vluchters: 7 minuten hebben ze nu. Het is nog zo'n 25 kilometer tot de volgende pijnbank: de kasseien van de Lange Munte.

clock 12:37 12 uur 37. Oudenaarde. De kopgroep passeert nu door Oudenaarde, waar we al eens even de finale van de Ronde van Vlaanderen verkennen. Wel nog een dikke maand voor het zover is. . Oudenaarde De kopgroep passeert nu door Oudenaarde, waar we al eens even de finale van de Ronde van Vlaanderen verkennen. Wel nog een dikke maand voor het zover is.

clock 12:33 12 uur 33. Alex Colman. Met Alex Colman heeft Flanders-Baloise naast Gilles De Wilde nog een tweede mannetje in de kopgroep. De 24-jarige Waaslander maakt deel uit van de Polderblues, de trainingsgroep met ook nog onder meer Florian Vermeersch en Brent Van Moer. . Alex Colman Met Alex Colman heeft Flanders-Baloise naast Gilles De Wilde nog een tweede mannetje in de kopgroep. De 24-jarige Waaslander maakt deel uit van de Polderblues, de trainingsgroep met ook nog onder meer Florian Vermeersch en Brent Van Moer.

clock 12:29 Voorsprong gestabiliseerd. De voorsprong van de 7 leiders schommelt al een tijdje rond de 6'30". Onder meer Bora-Hansgrohe (met Jordi Meeus) helpt mee in de achtervolging. . 12 uur 29. time difference Voorsprong gestabiliseerd De voorsprong van de 7 leiders schommelt al een tijdje rond de 6'30". Onder meer Bora-Hansgrohe (met Jordi Meeus) helpt mee in de achtervolging.

clock 12:22 12 uur 22.

clock 12:22 12 uur 22. De eerste kasseien van het voorjaar zijn alweer verteerd

clock 12:20 12 uur 20. Gilles en Julie De Wilde. Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) heeft een ticketje kunnen bemachtigen voor de vlucht van de dag. Gilles is de broer van Julie De Wilde, het jonge toptalent dat straks ook van start gaat in de Omloop voor vrouwen. Gilles wist vorig jaar de Memorial Fred De Bruyne te winnen, maar een echte profkoers ontbreekt nog op zijn palmares. . Gilles en Julie De Wilde Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) heeft een ticketje kunnen bemachtigen voor de vlucht van de dag. Gilles is de broer van Julie De Wilde, het jonge toptalent dat straks ook van start gaat in de Omloop voor vrouwen. Gilles wist vorig jaar de Memorial Fred De Bruyne te winnen, maar een echte profkoers ontbreekt nog op zijn palmares.

clock 12:17 12 uur 17. Ik had vorige week last van mijn maag, maar ik sta gezond aan de start. Ik hoop een goeie koers te rijden. De kou zal energie vreten, maar de wind is niet sterk genoeg voor waaiers, denk ik. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). Ik had vorige week last van mijn maag, maar ik sta gezond aan de start. Ik hoop een goeie koers te rijden. De kou zal energie vreten, maar de wind is niet sterk genoeg voor waaiers, denk ik. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

clock 12:15 12 uur 15. Philippe Gilbert mist ook dit jaar de start van het Vlaamse voorjaar niet, ditmaal wel op een ander soort tweewieler

clock 12:12 12 uur 12.

clock 12:10 Opgave Turner. Met Ben Turner geeft een nieuwe renner op na de eerdere val in het peloton. De Brit was toch een beetje een schaduwkopman bij Ineos. Hij had dit seizoen al eens kunnen winnen en liet ook mooie dingen zien in de 'Spaanse Strade'. . 12 uur 10. give up Opgave Turner Met Ben Turner geeft een nieuwe renner op na de eerdere val in het peloton. De Brit was toch een beetje een schaduwkopman bij Ineos. Hij had dit seizoen al eens kunnen winnen en liet ook mooie dingen zien in de 'Spaanse Strade'.

clock 12:09 12 uur 09. Ik rijd mijn eerste koers in 7 maanden. Dat dat met start in Gent is, maakt het extra bijzonder. Ik heb nog een beetje last van mijn ongeluk, maar niet op de fiets. Gezien de ernst van die val, mag ik blij zijn met het gevoel waarmee ik hier nu sta. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Ik rijd mijn eerste koers in 7 maanden. Dat dat met start in Gent is, maakt het extra bijzonder. Ik heb nog een beetje last van mijn ongeluk, maar niet op de fiets. Gezien de ernst van die val, mag ik blij zijn met het gevoel waarmee ik hier nu sta. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 12:02 Opgave Schär. De valpartij in het peloton heeft met Michael Schär een eerste opgever opgeleverd. Hopelijk ziet de Zwitser (die ooit uit de Ronde van Vlaanderen werd gezet omdat hij een drinkbus aan een jonge fan had gegeven) zijn voorjaar hierdoor niet gehypothekeerd worden. . 12 uur 02. give up Opgave Schär De valpartij in het peloton heeft met Michael Schär een eerste opgever opgeleverd. Hopelijk ziet de Zwitser (die ooit uit de Ronde van Vlaanderen werd gezet omdat hij een drinkbus aan een jonge fan had gegeven) zijn voorjaar hierdoor niet gehypothekeerd worden.

clock 12:01 Haaghoek. De 7 vluchters (Blouwe, Colman, De Wilde, Wallays, De Vos, Le Berre en Norsgaard) beginnen aan de kasseien van de Haaghoek met een voorsprong van 6'20". . 12 uur 01. cobble stones Haaghoek De 7 vluchters (Blouwe, Colman, De Wilde, Wallays, De Vos, Le Berre en Norsgaard) beginnen aan de kasseien van de Haaghoek met een voorsprong van 6'20".

clock 11:58 De fanclub van Matej Mohoric is ook present. 11 uur 58. De fanclub van Matej Mohoric is ook present.

clock 11:56 Val in het peloton. Er wordt een valpartij gemeld in het peloton en daarbij zouden renners van AG2R, Ineos en Lotto-Dstny betrokken zijn. . 11 uur 56. fall Val in het peloton Er wordt een valpartij gemeld in het peloton en daarbij zouden renners van AG2R, Ineos en Lotto-Dstny betrokken zijn.

clock 11:55 11 uur 55. Ik heb de indruk dat de benen goed zijn en kreeg daarvan vorige week de bevestiging met mijn zege in de Ruta del Sol. In de finale is het tegenwind, maar daarvoor blaast ze vaak vanop de zijkant. Ook dat zal een rol spelen. Tim Wellens (UAE). Ik heb de indruk dat de benen goed zijn en kreeg daarvan vorige week de bevestiging met mijn zege in de Ruta del Sol. In de finale is het tegenwind, maar daarvoor blaast ze vaak vanop de zijkant. Ook dat zal een rol spelen. Tim Wellens (UAE)

clock 11:52 11 uur 52. In het peloton neemt Jumbo-Visma zijn verantwoordelijkheid.

clock 11:49 Wind. De wind zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen vandaag. Die begint alsmaar meer de kop op te steken, zo zelfs dat enkele hekken aan de finish omver gewaaid worden. Als dat straks maar goedkomt. Volgens de voorspellingen zou de wind in de finale in het nadeel moeten blazen. Geen goed nieuws voor aanvallers, wel voor de rappe jongens die op een sprint hopen. . 11 uur 49. wind Wind De wind zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen vandaag. Die begint alsmaar meer de kop op te steken, zo zelfs dat enkele hekken aan de finish omver gewaaid worden. Als dat straks maar goedkomt.



Volgens de voorspellingen zou de wind in de finale in het nadeel moeten blazen. Geen goed nieuws voor aanvallers, wel voor de rappe jongens die op een sprint hopen.

clock 11:47 11 uur 47. Haaghoek-Leberg. Over een tiental kilometer komen we een eerste keer aan de combinatie Haaghoek-Leberg, al is het slechts een voorsmaakje van wat nog komt. Na deze opeenvolging van kasseistrook en helling worden de renners een hele tijd gespaard, tot het in de tweede koershelft helemaal kan losbarsten. Geen verrassing: Het verschil van de koplopers loopt op, naar 5'30" al. . Haaghoek-Leberg

Over een tiental kilometer komen we een eerste keer aan de combinatie Haaghoek-Leberg, al is het slechts een voorsmaakje van wat nog komt. Na deze opeenvolging van kasseistrook en helling worden de renners een hele tijd gespaard, tot het in de tweede koershelft helemaal kan losbarsten.



Geen verrassing: Het verschil van de koplopers loopt op, naar 5'30" al.

clock 11:43 De "magnificent Seven" van vandaag. 11 uur 43. De "magnificent Seven" van vandaag

clock 11:39 Een beeldje van de kopgroep. 11 uur 39. Een beeldje van de kopgroep

clock 11:37 11 uur 37. De benen zouden fris moeten zijn, want ik heb nog niet gekoerst dit seizoen. Ik denk dat een hoogtestage vlak voor het seizoen niet slecht is. Het wordt een lang voorjaar. Ik voel me goed. Ik zie wel hoe het niveau van de anderen is en of ik al kan meedoen. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). De benen zouden fris moeten zijn, want ik heb nog niet gekoerst dit seizoen. Ik denk dat een hoogtestage vlak voor het seizoen niet slecht is. Het wordt een lang voorjaar. Ik voel me goed. Ik zie wel hoe het niveau van de anderen is en of ik al kan meedoen. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

clock 11:32 11 uur 32. Een rustige start voor het peloton. Tijd genoeg om wat bij te keuvelen met de collega's.

clock 11:30 Tijdsverschil. Geen grote namen vooraan, niemand die eigenlijk een realistische kans maakt op de zege vandaag. Het peloton is dan ook kwistig met de seconden: 2 minuten hebben de 7 al. . 11 uur 30. time difference Tijdsverschil Geen grote namen vooraan, niemand die eigenlijk een realistische kans maakt op de zege vandaag. Het peloton is dan ook kwistig met de seconden: 2 minuten hebben de 7 al.

clock 11:28 11 uur 28. Wie zijn de koplopers? Liefst 4 renners uit de kopgroep zijn Belgisch: - Louis Blouwe - Alex Colman - Gilles De Wilde - Jelle Wallays Ze krijgen het gezelschap van: - de Canadees Adam de Vos - de Fransman Mathis Le Berre - de Deen Mathias Norsgaard . Wie zijn de koplopers? Liefst 4 renners uit de kopgroep zijn Belgisch:



- Louis Blouwe

- Alex Colman

- Gilles De Wilde

- Jelle Wallays



Ze krijgen het gezelschap van:



- de Canadees Adam de Vos

- de Fransman Mathis Le Berre

- de Deen Mathias Norsgaard

clock 11:26 11 uur 26. 7 leiders. Een groepje van 7 renners heeft zich van het peloton kunnen losrukken. . 7 leiders Een groepje van 7 renners heeft zich van het peloton kunnen losrukken.

clock 11:21 11 uur 21. De vorm is beter dan vorig jaar en toen was ik al goed in de Omloop. Vorig voorjaar hebben we veel vertrouwen opgebouwd met de ploeg, daar willen we op voortbouwen. Een harde koers zou in ons voordeel, de wind is onze bondgenoot. Tom Pidcock (Ineos). De vorm is beter dan vorig jaar en toen was ik al goed in de Omloop. Vorig voorjaar hebben we veel vertrouwen opgebouwd met de ploeg, daar willen we op voortbouwen. Een harde koers zou in ons voordeel, de wind is onze bondgenoot. Tom Pidcock (Ineos)

clock 11:20 11 uur 20.

clock 11:11 11 uur 11. Ze hadden het beloofd en houden woord: de eerste aanval komt van Human Powered Health. Ze hadden het beloofd en houden woord: de eerste aanval komt van Human Powered Health

clock 11:10 11 uur 10. Officiële start. Het Vlaamse voorjaar is nu écht van start gegaan. En ze vliegen er meteen in in het peloton, vroege vluchters hoeven niet op cadeautjes te rekenen. . Officiële start Het Vlaamse voorjaar is nu écht van start gegaan. En ze vliegen er meteen in in het peloton, vroege vluchters hoeven niet op cadeautjes te rekenen.

clock 11:05 11 uur 05. 12 hellingen en 9 kasseistroken. In vergelijking met wat we later in het voorjaar krijgen, is het menu van de Omloop nog licht verteerbaar. De finale kennen we van het oude parcours van de Ronde van Vlaanderen, met eerst de Muur en daarna de Bosberg, om ten slotte te finishen in Ninove. Voor de rest draait het parcours vooral rond de combinatie Leberg en Haaghoek. . 12 hellingen en 9 kasseistroken In vergelijking met wat we later in het voorjaar krijgen, is het menu van de Omloop nog licht verteerbaar. De finale kennen we van het oude parcours van de Ronde van Vlaanderen, met eerst de Muur en daarna de Bosberg, om ten slotte te finishen in Ninove.



Voor de rest draait het parcours vooral rond de combinatie Leberg en Haaghoek.

clock 11:04 11 uur 04.

clock 11:03 11 uur 03.

clock 10:59 10 uur 59. Het Vlaamse voorjaar is begonnen! Het Vlaamse voorjaar is begonnen!

clock 10:58 10 uur 58 match begonnen start time Start Met de afscheidnemende Peter Sagan op de eerste rij is de koers officieus van start gegaan. Sagan eindigde 2 keer tweede in de Omloop. Zou hij in staat zijn om bij zijn laatste poging alsnog te winnen?

clock 10:56 10 uur 56. Ik heb ongelooflijke benen, net als Victor (Campenaerts). Ik ben blij dat ik de topfavoriet ben, ik vind het niet erg dat alle ploegen naar mij zullen kijken. In de finale zit de wind op kop, wat gunstig is voor een groepssprint. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). Ik heb ongelooflijke benen, net als Victor (Campenaerts). Ik ben blij dat ik de topfavoriet ben, ik vind het niet erg dat alle ploegen naar mij zullen kijken. In de finale zit de wind op kop, wat gunstig is voor een groepssprint. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny)

clock 10:52 10 uur 52. De renners beginnen zich te verzamelen aan het Citadelpark, burgemeester Mathias De Clercq staat al klaar om de start te geven. Over enkele minuten is het zover! . De renners beginnen zich te verzamelen aan het Citadelpark, burgemeester Mathias De Clercq staat al klaar om de start te geven. Over enkele minuten is het zover!

clock 10:50 10 uur 50. Peter Sagan trakteerde het Kuipke een laatste keer op zijn traditionele wheelie.

clock 10:47 10 uur 47. De sterren: De Lie en Pidcock bovenaan. Ook dit jaar deelt de Sporza-jury voor elke (semi-)klassieker weer haar sterren uit. Arnaud De Lie schopt het bij zijn debuut meteen tot driesterrenman. Hij staat er samen met Tom Pidcock te blinken. Lees er alles over in het artikel hieronder. . De sterren: De Lie en Pidcock bovenaan Ook dit jaar deelt de Sporza-jury voor elke (semi-)klassieker weer haar sterren uit. Arnaud De Lie schopt het bij zijn debuut meteen tot driesterrenman. Hij staat er samen met Tom Pidcock te blinken. Lees er alles over in het artikel hieronder.

clock 10:47 10 uur 47.

clock 10:30 10 uur 30. De voorbije jaren reed ik ofwel in dienst (voor Van Aert) of had ik ongemakken. Nu ben ik weer helemaal fit. Ik hoop mij te laten zien. Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty). De voorbije jaren reed ik ofwel in dienst (voor Van Aert) of had ik ongemakken. Nu ben ik weer helemaal fit. Ik hoop mij te laten zien. Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 10:26 Philippe Gilbert is vandaag een van de vele ex-profs op de motor. Voor de start bracht hij een bezoekje aan zijn voormalige manager Patrick Lefevere. 10 uur 26. Philippe Gilbert is vandaag een van de vele ex-profs op de motor. Voor de start bracht hij een bezoekje aan zijn voormalige manager Patrick Lefevere.

clock 10:25 10 uur 25. Ik ben tevreden met mijn vorm. Deze koers is een belangrijk doel voor mij. We willen sterk aan het Vlaamse voorjaar beginnen als ploeg. De wind staat uit het noorden, wat er een snelle maar ook zware koers van zal maken. Een eerlijke koers. Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Ik ben tevreden met mijn vorm. Deze koers is een belangrijk doel voor mij. We willen sterk aan het Vlaamse voorjaar beginnen als ploeg. De wind staat uit het noorden, wat er een snelle maar ook zware koers van zal maken. Een eerlijke koers. Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

clock 10:23 Spreekt Stijn Steels hier uit ervaring? 10 uur 23. Spreekt Stijn Steels hier uit ervaring?

clock 10:15 En nog meer nieuws uit de ziekenboeg: geen Tom Scully om Jens Keukeleire bij te staan. 10 uur 15. En nog meer nieuws uit de ziekenboeg: geen Tom Scully om Jens Keukeleire bij te staan.

clock 10:11 Jayco AlUla doet het met een mannetje minder. Luke Durbridge moet passen. Een mannetje minder dus voor Zdenek Stybar. 10 uur 11. Jayco AlUla doet het met een mannetje minder. Luke Durbridge moet passen. Een mannetje minder dus voor Zdenek Stybar.

clock 10:09 Ook Küng is ziek. Stefan Küng kon net als Alexander Kristoff al vroeg dit seizoen winnen, maar toch staat hij net als de Noor met twijfels aan de start. "Ik ben deze week ziek geworden. Het was zelfs tot op het laatst onzeker of ik wel zou starten." "Ik zal sowieso mijn best doen, maar ik zou niet ongerust zijn mocht ik nog een beetje tekortkomen. Mijn piek is voor later dit seizoen gepland, voor de Ronde en Roubaix." . 10 uur 09. medical issue Ook Küng is ziek Stefan Küng kon net als Alexander Kristoff al vroeg dit seizoen winnen, maar toch staat hij net als de Noor met twijfels aan de start. "Ik ben deze week ziek geworden. Het was zelfs tot op het laatst onzeker of ik wel zou starten."



"Ik zal sowieso mijn best doen, maar ik zou niet ongerust zijn mocht ik nog een beetje tekortkomen. Mijn piek is voor later dit seizoen gepland, voor de Ronde en Roubaix."

clock 10:06 Een outsider voor de zege vandaag, maar niet voor deze supporters van Jenthe Biermans. 10 uur 06. Een outsider voor de zege vandaag, maar niet voor deze supporters van Jenthe Biermans

clock 10:01 Kristoff met zorgen. Alexander Kristoff staat voor de 10e keer aan de start van de Omloop, maar hij kon er nog nooit echt uitpakken. Een 11e plaats in 2015 is zijn beste resultaat. "Ik heb niet zo'n goeie voorgeschiedenis met deze koers. 'Verwacht er niet te veel van', heb ik aan mijn team gezegd." Kristoff doet dat ook, omdat hij niet zorgeloos naar het openingsweekend kon toeleven. "Ik werd ziek vlak voor de Ronde van Valencia, alleen kon mijn lichaam de antibiotica niet verdragen. Nu heb ik uitslag over mijn hele lichaam, waardoor ik moeilijk kan slapen, want ik wil overal krabben. Gelukkig gaat het nu al wat beter. Over een paar dagen moet het voorbij zijn." . 10 uur 01. medical issue Kristoff met zorgen Alexander Kristoff staat voor de 10e keer aan de start van de Omloop, maar hij kon er nog nooit echt uitpakken. Een 11e plaats in 2015 is zijn beste resultaat. "Ik heb niet zo'n goeie voorgeschiedenis met deze koers. 'Verwacht er niet te veel van', heb ik aan mijn team gezegd."



Kristoff doet dat ook, omdat hij niet zorgeloos naar het openingsweekend kon toeleven. "Ik werd ziek vlak voor de Ronde van Valencia, alleen kon mijn lichaam de antibiotica niet verdragen. Nu heb ik uitslag over mijn hele lichaam, waardoor ik moeilijk kan slapen, want ik wil overal krabben. Gelukkig gaat het nu al wat beter. Over een paar dagen moet het voorbij zijn."

clock 09:56 Een last minute wissel bij DSM. De snelle (maar jonge) Casper van Uden komt Kevin Vermaerke vervangen. 09 uur 56. Een last minute wissel bij DSM. De snelle (maar jonge) Casper van Uden komt Kevin Vermaerke vervangen.

clock 09:47 Bauke Mollema maakt op zijn 36e nog zijn debuut in de Omloop. De Nederlander is niet zo vertrouwd met de Vlaamse wegen, maar met zijn vorm zit het wel snor. Hij werd in de Ronde van de Algarve 8e in de eindstand. 09 uur 47. Bauke Mollema maakt op zijn 36e nog zijn debuut in de Omloop. De Nederlander is niet zo vertrouwd met de Vlaamse wegen, maar met zijn vorm zit het wel snor. Hij werd in de Ronde van de Algarve 8e in de eindstand.

clock 09:45 09 uur 45.

clock 09:34 09 uur 34. Ploegenvoorstelling. Intussen komen de ploegen zich een voor een voorstellen in het Kuipke. Zoals gebruikelijk wordt de spanning opgebouwd, met eerst de kleinere ploegen genre Human Powered Health en Bingoal-WB. . Ploegenvoorstelling Intussen komen de ploegen zich een voor een voorstellen in het Kuipke. Zoals gebruikelijk wordt de spanning opgebouwd, met eerst de kleinere ploegen genre Human Powered Health en Bingoal-WB.

clock 08:57 08 uur 57.

clock 08:06 08 uur 06. Goeiemorgen. Het lange wachten is voorbij, want de eerste Vlaamse voorjaarsklassieker staat voor de deur: de Omloop. Om 10.55 uur trekt het peloton zich op gang vanaf 't Kuipke in Gent. Rond 11.15u weerklinkt dan het officiële startschot in Merelbeke. Vanaf 13.30 uur kunt u afstemmen op Eén of op de livestream om geen kilometer meer te missen van de Omloop Het Nieuwsblad. . Goeiemorgen Het lange wachten is voorbij, want de eerste Vlaamse voorjaarsklassieker staat voor de deur: de Omloop. Om 10.55 uur trekt het peloton zich op gang vanaf 't Kuipke in Gent. Rond 11.15u weerklinkt dan het officiële startschot in Merelbeke.



Vanaf 13.30 uur kunt u afstemmen op Eén of op de livestream om geen kilometer meer te missen van de Omloop Het Nieuwsblad.

clock 08:03 08 uur 03.

clock 25-02-2023 25-02-2023.

clock 21:46 21 uur 46. Van Avermaet: "Ik ben blij dat de Molenberg terug is, Ninove ligt me minder". Nog aan de start voor AG2R: tweevoudig winnaar Greg Van Avermaet. Vorig jaar stond hij ook nog op het podium. "De Omloop Het Nieuwsblad is me veelal gunstig gezind. Ninove ligt me misschien iets minder dan Gent maar klagen zal je me niet horen doen. Ik vind de aanpassing aan de aankomstzone wel goed. Als we nu met een grote groep naar de finish zouden trekken, hoeven we toch die bochten niet meer te nemen. Ik denk dat het een meer eerlijke aankomstplaats is nu. Wie destijds als eerste de bocht indraaide was bijna zeker van een top tien plaats." "De Omloop heeft echt wel geen geheimen meer voor mij. De verkenning vandaag was er eigenlijk meer voor de ploegmakkers die niet zo vertrouwd zijn met de finale en de hellingen in de Omloop. Ik ben nog ambitieus. Ik besef ook dat ik deze Omloop geen 15 keer meer zal rijden. Ik kom zeker niet uitgeblust aan de start. Het komt erop aan steeds alert te koersen en bij de les te zijn." "Ook na al die jaren is de nervositeit toch wel groot naar de start van de Omloop toe. Ik noem het gezond nerveus zijn. Het publiek en de sfeer zijn ongezien. De ploegpresentatie alleen al in 't Kuipke. Zoiets zie je niet in het buitenland. Ik ben ook blij dat de Molenberg terug is. Ik ben altijd voorstander van lastige koersen." . Van Avermaet: "Ik ben blij dat de Molenberg terug is, Ninove ligt me minder" Nog aan de start voor AG2R: tweevoudig winnaar Greg Van Avermaet. Vorig jaar stond hij ook nog op het podium.

"De Omloop Het Nieuwsblad is me veelal gunstig gezind. Ninove ligt me misschien iets minder dan Gent maar klagen zal je me niet horen doen. Ik vind de aanpassing aan de aankomstzone wel goed. Als we nu met een grote groep naar de finish zouden trekken, hoeven we toch die bochten niet meer te nemen. Ik denk dat het een meer eerlijke aankomstplaats is nu. Wie destijds als eerste de bocht indraaide was bijna zeker van een top tien plaats."



"De Omloop heeft echt wel geen geheimen meer voor mij. De verkenning vandaag was er eigenlijk meer voor de ploegmakkers die niet zo vertrouwd zijn met de finale en de hellingen in de Omloop. Ik ben nog ambitieus. Ik besef ook dat ik deze Omloop geen 15 keer meer zal rijden. Ik kom zeker niet uitgeblust aan de start. Het komt erop aan steeds alert te koersen en bij de les te zijn."

"Ook na al die jaren is de nervositeit toch wel groot naar de start van de Omloop toe. Ik noem het gezond nerveus zijn. Het publiek en de sfeer zijn ongezien. De ploegpresentatie alleen al in 't Kuipke. Zoiets zie je niet in het buitenland. Ik ben ook blij dat de Molenberg terug is. Ik ben altijd voorstander van lastige koersen."

clock 21:45 21 uur 45. Ik verwacht een koers die open is onderweg en dan op het einde zichzelf weer sluit. Ik voorspel een sprint met een kleine groep in Ninove. Oliver Naesen. Ik verwacht een koers die open is onderweg en dan op het einde zichzelf weer sluit. Ik voorspel een sprint met een kleine groep in Ninove. Oliver Naesen

clock 21:34 21 uur 34. Oliver Naesen: "Ik sta nog niet waar ik moet staan". Oliver Naesen viel vorig jaar net naast het podium van de Omloop. Het was er wel zijn beste prestatie tot nu toe. "Het parcours heeft na al die jaren weinig geheimen voor mij. Ik begin aan mijn 9e editie dus echt nieuw is het niet. Trouwens de meeste van die wegen liggen op mijn trainingstochten", vertelde Naesen daags voor de start. "De tegenstanders, dat is wat anders. Die ken ik niet zo goed." "Ik heb enkel de jongens aan het werk gezien in de koersen waar ik zelf aan de slag was, maar je hoort natuurlijk her en der wel wat vertellen. De Omloop is een koers waar het gevaar achter elke bocht schuilt. Ik verwacht een koers die open is onderweg en dan op het einde zichzelf weer sluit. Ik voorspel een sprint met een kleine groep in Ninove." "Ik sta nog niet waar ik moet staan. Dat is voor na Parijs-Nice. Dan volgt een groot blok met wedstrijden die me liggen en waarin ik echt wil schitteren. Natuurlijk met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de E3 Harelbeke. Die laatste is een koers die me echt wel goed ligt. Knallen, recupereren, opnieuw knallen..." . Oliver Naesen: "Ik sta nog niet waar ik moet staan" Oliver Naesen viel vorig jaar net naast het podium van de Omloop. Het was er wel zijn beste prestatie tot nu toe.

"Het parcours heeft na al die jaren weinig geheimen voor mij. Ik begin aan mijn 9e editie dus echt nieuw is het niet. Trouwens de meeste van die wegen liggen op mijn trainingstochten", vertelde Naesen daags voor de start. "De tegenstanders, dat is wat anders. Die ken ik niet zo goed."

"Ik heb enkel de jongens aan het werk gezien in de koersen waar ik zelf aan de slag was, maar je hoort natuurlijk her en der wel wat vertellen. De Omloop is een koers waar het gevaar achter elke bocht schuilt. Ik verwacht een koers die open is onderweg en dan op het einde zichzelf weer sluit. Ik voorspel een sprint met een kleine groep in Ninove."

"Ik sta nog niet waar ik moet staan. Dat is voor na Parijs-Nice. Dan volgt een groot blok met wedstrijden die me liggen en waarin ik echt wil schitteren. Natuurlijk met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de E3 Harelbeke. Die laatste is een koers die me echt wel goed ligt. Knallen, recupereren, opnieuw knallen..."

clock 15:29 15 uur 29. Vanmarcke aan de start. Goed nieuws voor Sep Vanmarcke. Uit het kamp van onze landgenoot werd bevestigd dat hij - ondanks zijn maagproblemen eerder deze week - toch aan de start staat van de Omloop. . Vanmarcke aan de start Goed nieuws voor Sep Vanmarcke. Uit het kamp van onze landgenoot werd bevestigd dat hij - ondanks zijn maagproblemen eerder deze week - toch aan de start staat van de Omloop.

clock 15:21 15 uur 21. Geen Kasper Asgreen. Nog een afwezige aan de startlijn van de Omloop. Na Dylan Teuns moet ook Kasper Asgreen verstek laten gaan voor de eerste klassieker van het voorjaar. De Deen ging de kasseienhellingen gisteren nog op zijn eentje verkennen, maar werd vandaag geveld door ziekte. Hij wordt vervangen door de 23-jarige Stan Van Tricht. Ook bij Vanmarcke blijven er vraagtekens cirkelen. De Belg gaf gisteren al te kennen dat hij met ziektekiemen aan het kampen is. . Geen Kasper Asgreen Nog een afwezige aan de startlijn van de Omloop. Na Dylan Teuns moet ook Kasper Asgreen verstek laten gaan voor de eerste klassieker van het voorjaar. De Deen ging de kasseienhellingen gisteren nog op zijn eentje verkennen, maar werd vandaag geveld door ziekte. Hij wordt vervangen door de 23-jarige Stan Van Tricht. Ook bij Vanmarcke blijven er vraagtekens cirkelen. De Belg gaf gisteren al te kennen dat hij met ziektekiemen aan het kampen is.

clock 11:41 11 uur 41. De Omloop is en blijft een zware koers waarbij je echt topfit moet zijn om er goed te presteren. Mijn maag speelt nog altijd wat op, maar er is beterschap. Het gaat van dag tot dag beter. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). De Omloop is en blijft een zware koers waarbij je echt topfit moet zijn om er goed te presteren. Mijn maag speelt nog altijd wat op, maar er is beterschap. Het gaat van dag tot dag beter. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

clock 11:40 11 uur 40. Tim Wellens kan zonder druk afzakken naar de Omloop. Bij de rode brigade van Lotto was winst in de openingsklassieker van levensbelang, bij UAE net iets minder. "De ploeg legt me geen druk op, maar dat neemt niet weg dat ik mezelf wel druk opleg om goed te presteren. Ik hecht heel veel belang aan deze wedstrijd", zegt Wellens. . Tim Wellens kan zonder druk afzakken naar de Omloop. Bij de rode brigade van Lotto was winst in de openingsklassieker van levensbelang, bij UAE net iets minder. "De ploeg legt me geen druk op, maar dat neemt niet weg dat ik mezelf wel druk opleg om goed te presteren. Ik hecht heel veel belang aan deze wedstrijd", zegt Wellens.



clock 11:39 11 uur 39. Ik zie vooral Arnaud De Lie als topfavoriet. Hoe die momenteel koerst. Straf, hij is echt heel sterk. Tim Wellens (UAE Team Emirates). Ik zie vooral Arnaud De Lie als topfavoriet. Hoe die momenteel koerst. Straf, hij is echt heel sterk. Tim Wellens (UAE Team Emirates)

clock 11:37 11 uur 37. Stuyven: "Ik hoop te kunnen meedoen voor de zege". Winst in 2020, vierde in 2018, achtste in 2017, negende in 2016 en tiende vorig jaar. Slechts bij twee deelnames viel hij buiten de top tien (in 2019 en 2021). De statistieken liegen er niet om, Stuyven is graag goed in de Omloop. "En ik hoop ook zaterdag te kunnen meedoen voor de zege", blikt hij vooruit. "De topconditie is er nog niet, dat moet pas later dit voorjaar, maar met deze vorm wil ik me ook al tonen. De Omloop is een belangrijke wedstrijd, met veel geschiedenis en het staat mooi op je palmares. Dat laat je niet liggen. Het geldt wellicht voor veel renners in het peloton, maar sinds corona wil ik in alle koersen die ik rijd, meedoen voor de zege. Als ik een kans zie, wil ik die grijpen." . Stuyven: "Ik hoop te kunnen meedoen voor de zege" Winst in 2020, vierde in 2018, achtste in 2017, negende in 2016 en tiende vorig jaar. Slechts bij twee deelnames viel hij buiten de top tien (in 2019 en 2021). De statistieken liegen er niet om, Stuyven is graag goed in de Omloop. "En ik hoop ook zaterdag te kunnen meedoen voor de zege", blikt hij vooruit.



"De topconditie is er nog niet, dat moet pas later dit voorjaar, maar met deze vorm wil ik me ook al tonen. De Omloop is een belangrijke wedstrijd, met veel geschiedenis en het staat mooi op je palmares. Dat laat je niet liggen. Het geldt wellicht voor veel renners in het peloton, maar sinds corona wil ik in alle koersen die ik rijd, meedoen voor de zege. Als ik een kans zie, wil ik die grijpen."