LIVE Omloop Het Nieuwsblad: Turner en Schär geven op na val, 4 Belgen in de vlucht

clock 13:10 13 uur 10. Omloop voor vrouwen. Zo meteen gaat ook de Omloop Het Nieuwsblad bij de vrouwen van start. Annemiek van Vleuten verdedigt haar titel, maar ze krijgt concurrentie van onder meer Lotte Kopecky. Volg het allemaal hieronder. . Omloop voor vrouwen Zo meteen gaat ook de Omloop Het Nieuwsblad bij de vrouwen van start. Annemiek van Vleuten verdedigt haar titel, maar ze krijgt concurrentie van onder meer Lotte Kopecky. Volg het allemaal hieronder.

clock 13:10 13 uur 10. wielrennen Omloop Het Nieuwsblad is ook bij de vrouwen de opener van het Belgische wielerseizoen

clock 13:10 13 uur 10. Juul-Jensen heeft het onzinnige van zijn onderneming ingezien en heeft zich toch weer laten inlopen door het peloton. . Juul-Jensen heeft het onzinnige van zijn onderneming ingezien en heeft zich toch weer laten inlopen door het peloton.

clock 13:07 Nu ook LIVE koers op de radio! 13 uur 07. Nu ook LIVE koers op de radio!

clock 13:03 13 uur 03. Juul-Jensen in plaats van Engelhardt. Foutje van de koersradio: niet Felix Engelhardt maar zijn ploegmaat Christopher Juul-Jensen is de tegenaanvaller. Hij is al genaderd tot op 4'30" van de leiders, maar ook in het peloton gaat het een stuk sneller: 5'45" is nog het verschil. . Juul-Jensen in plaats van Engelhardt Foutje van de koersradio: niet Felix Engelhardt maar zijn ploegmaat Christopher Juul-Jensen is de tegenaanvaller. Hij is al genaderd tot op 4'30" van de leiders, maar ook in het peloton gaat het een stuk sneller: 5'45" is nog het verschil.

clock 13:03 13 uur 03. Jelle Wallays. De bekendste naam uit de kopgroep is zonder twijfel Jelle Wallays. Met onder meer Parijs-Tours (twee keer) en Dwars door Vlaanderen op zijn erelijst zet hij zijn medevluchters duidelijk in de schaduw. Bijna alle zeges van de 33-jarige renner van Cofidis kwamen er uit een vlucht, dus waarom zou het vandaag niet opnieuw kunnen lukken? Wat in zijn nadeel pleit, is dat Wallays al meer dan 3 jaar niet meer wist te winnen. . Jelle Wallays De bekendste naam uit de kopgroep is zonder twijfel Jelle Wallays. Met onder meer Parijs-Tours (twee keer) en Dwars door Vlaanderen op zijn erelijst zet hij zijn medevluchters duidelijk in de schaduw. Bijna alle zeges van de 33-jarige renner van Cofidis kwamen er uit een vlucht, dus waarom zou het vandaag niet opnieuw kunnen lukken? Wat in zijn nadeel pleit, is dat Wallays al meer dan 3 jaar niet meer wist te winnen.

clock 13:00 13 uur . Ook zonder Wout van Aert palmen de gele troepen van Jumbo-Visma de voorwachten van het peloton in.

clock 12:58 12 uur 58. Tegenaanvaller Engelhardt. Het lijkt gekkenwerk, maar Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) probeert in zijn eentje het gat van meer dan 7 minuten met de koplopers te dichten. De Duitser is de regerende Europese kampioen en is - vooral door zijn bodemprijs - een veelgekozen renner in de Sporza Wielermanager. . Tegenaanvaller Engelhardt Het lijkt gekkenwerk, maar Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) probeert in zijn eentje het gat van meer dan 7 minuten met de koplopers te dichten. De Duitser is de regerende Europese kampioen en is - vooral door zijn bodemprijs - een veelgekozen renner in de Sporza Wielermanager.

clock 12:57 Even meekijken bij de tactische bespreking van DSM. 12 uur 57. Even meekijken bij de tactische bespreking van DSM.

clock 12:53 12 uur 53. Campenaerts met revolutionair tandblad. Victor Campenaerts rijdt vandaag met een tandblad van Classified, het bedrijf waar ook Tom Boonen een aandeel in heeft. Het voorblad zou voor een revolutie in de koers moeten zorgen. "Het zit hem vooral in de naaf", zegt Campenaerts. "Die geeft een mechanisch voordeel. Die voorste derailleur is al 100 jaar niet veranderd. Ik train hier zelf al 3 jaar mee, dus het is geen test meer. Er hebben vorig jaar ook al renners mee gereden. Ik hoop dat ik het voordeel op het juiste moment kan uitspelen." . Campenaerts met revolutionair tandblad Victor Campenaerts rijdt vandaag met een tandblad van Classified, het bedrijf waar ook Tom Boonen een aandeel in heeft. Het voorblad zou voor een revolutie in de koers moeten zorgen.



"Het zit hem vooral in de naaf", zegt Campenaerts. "Die geeft een mechanisch voordeel. Die voorste derailleur is al 100 jaar niet veranderd. Ik train hier zelf al 3 jaar mee, dus het is geen test meer. Er hebben vorig jaar ook al renners mee gereden. Ik hoop dat ik het voordeel op het juiste moment kan uitspelen."

clock 12:52 Het voorste tandblad van Victor Campenaerts. 12 uur 52. Het voorste tandblad van Victor Campenaerts

clock 12:48 Komt het door een motiverende speech van minister Weyts dat er 2 renners van Flanders-Baloise in de kopgroep zitten? 12 uur 48. Komt het door een motiverende speech van minister Weyts dat er 2 renners van Flanders-Baloise in de kopgroep zitten?

clock 12:46 Tijdsverschil. Er is toch weer wat bijgekomen voor de vluchters: 7 minuten hebben ze nu. Het is nog zo'n 25 kilometer tot de volgende pijnbank: de kasseien van de Lange Munte. . 12 uur 46. time difference Tijdsverschil Er is toch weer wat bijgekomen voor de vluchters: 7 minuten hebben ze nu. Het is nog zo'n 25 kilometer tot de volgende pijnbank: de kasseien van de Lange Munte.

clock 12:37 12 uur 37. Oudenaarde. De kopgroep passeert nu door Oudenaarde, waar we al eens even de finale van de Ronde van Vlaanderen verkennen. Wel nog een dikke maand voor het zover is. . Oudenaarde De kopgroep passeert nu door Oudenaarde, waar we al eens even de finale van de Ronde van Vlaanderen verkennen. Wel nog een dikke maand voor het zover is.

clock 12:33 12 uur 33. Alex Colman. Met Alex Colman heeft Flanders-Baloise naast Gilles De Wilde nog een tweede mannetje in de kopgroep. De 24-jarige Waaslander maakt deel uit van de Polderblues, de trainingsgroep met ook nog onder meer Florian Vermeersch en Brent Van Moer. . Alex Colman Met Alex Colman heeft Flanders-Baloise naast Gilles De Wilde nog een tweede mannetje in de kopgroep. De 24-jarige Waaslander maakt deel uit van de Polderblues, de trainingsgroep met ook nog onder meer Florian Vermeersch en Brent Van Moer.

clock 12:29 Voorsprong gestabiliseerd. De voorsprong van de 7 leiders schommelt al een tijdje rond de 6'30". Onder meer Bora-Hansgrohe (met Jordi Meeus) helpt mee in de achtervolging. . 12 uur 29. time difference Voorsprong gestabiliseerd De voorsprong van de 7 leiders schommelt al een tijdje rond de 6'30". Onder meer Bora-Hansgrohe (met Jordi Meeus) helpt mee in de achtervolging.

