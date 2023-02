Omloop Het Nieuwsblad: Dylan Teuns moet door ziekte passen voor eerste voorjaarskoers

clock 09:40

09 uur 40. Geen Teuns in Omloop. Dylan Teuns zal niet aan de start staan van de Omloop Het Nieuwsblad. De Limburger van Israel-Premier Tech werd vorige week ziek in de Ronde van Andalusië en is nog niet hersteld. "Ik heb woensdag niet gereden, ik heb donderdag een test gedaan, maar het werd al snel duidelijk dat het geen zin had om zaterdag te starten", zei Dylan Teuns, in 2019 nog 5e in de Omloop. Teuns, die een van de kopmannen was, wordt vervangen door de Israeliër Guy Sagiv. Ook ex-winnaar Sep Vanmarcke is niet in topvorm: hij heeft last van buikpijn. .