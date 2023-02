Omloop Het Nieuwsblad: Dylan Teuns moet door ziekte passen, Vanmarcke heeft last van maag

clock 11:41 11 uur 41. De Omloop is en blijft een zware koers waarbij je echt topfit moet zijn om er goed te presteren. Mijn maag speelt nog altijd wat op, maar er is beterschap. Het gaat van dag tot dag beter. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). De Omloop is en blijft een zware koers waarbij je echt topfit moet zijn om er goed te presteren. Mijn maag speelt nog altijd wat op, maar er is beterschap. Het gaat van dag tot dag beter. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech)

Tim Wellens kan zonder druk afzakken naar de Omloop. Bij de rode brigade van Lotto was winst in de openingsklassieker van levensbelang, bij UAE net iets minder. "De ploeg legt me geen druk op, maar dat neemt niet weg dat ik mezelf wel druk opleg om goed te presteren. Ik hecht heel veel belang aan deze wedstrijd", zegt Wellens.



Ik zie vooral Arnaud De Lie als topfavoriet. Hoe die momenteel koerst. Straf, hij is echt heel sterk. Tim Wellens (UAE Team Emirates)

Stuyven: "Ik hoop te kunnen meedoen voor de zege". Winst in 2020, vierde in 2018, achtste in 2017, negende in 2016 en tiende vorig jaar. Slechts bij twee deelnames viel hij buiten de top tien (in 2019 en 2021). De statistieken liegen er niet om, Stuyven is graag goed in de Omloop. "En ik hoop ook zaterdag te kunnen meedoen voor de zege", blikt hij vooruit. "De topconditie is er nog niet, dat moet pas later dit voorjaar, maar met deze vorm wil ik me ook al tonen. De Omloop is een belangrijke wedstrijd, met veel geschiedenis en het staat mooi op je palmares. Dat laat je niet liggen. Het geldt wellicht voor veel renners in het peloton, maar sinds corona wil ik in alle koersen die ik rijd, meedoen voor de zege. Als ik een kans zie, wil ik die grijpen."



"De topconditie is er nog niet, dat moet pas later dit voorjaar, maar met deze vorm wil ik me ook al tonen. De Omloop is een belangrijke wedstrijd, met veel geschiedenis en het staat mooi op je palmares. Dat laat je niet liggen. Het geldt wellicht voor veel renners in het peloton, maar sinds corona wil ik in alle koersen die ik rijd, meedoen voor de zege. Als ik een kans zie, wil ik die grijpen."

Geen Teuns in Omloop. Dylan Teuns zal niet aan de start staan van de Omloop Het Nieuwsblad. De Limburger van Israel-Premier Tech werd vorige week ziek in de Ronde van Andalusië en is nog niet hersteld. "Ik heb woensdag niet gereden, ik heb donderdag een test gedaan, maar het werd al snel duidelijk dat het geen zin had om zaterdag te starten", zei Dylan Teuns, in 2019 nog 5e in de Omloop. Teuns, die een van de kopmannen was, wordt vervangen door de Israeliër Guy Sagiv. Ook ex-winnaar Sep Vanmarcke is niet in topvorm: hij heeft last van buikpijn.



"Ik heb woensdag niet gereden, ik heb donderdag een test gedaan, maar het werd al snel duidelijk dat het geen zin had om zaterdag te starten", zei Dylan Teuns, in 2019 nog 5e in de Omloop.



Teuns, die een van de kopmannen was, wordt vervangen door de Israeliër Guy Sagiv. Ook ex-winnaar Sep Vanmarcke is niet in topvorm: hij heeft last van buikpijn.



Ineos komt donderdag al eens piepen. Ineos verkent donderdag met kopman Tom Pidcock het parcours van de Omloop. De Brit kende dit prille seizoensbegin al succes in de Ronde van de Algarve en is een van de favorieten in de Belgische openingsklassieker. "Met uitzondering van Tom Pidcock rijdt bij ons iedereen de dubbel. Zijn plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne wordt ingenomen door Brandon Rivera. De rest van de selectie bestaat uit Jhonatan Narvaez, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Magnus Sheffield, Connor Swift en Ben Turner", zegt teamcoach Kurt Bogaerts. De selectie ging dinsdag al eens trainen op Vlaamse wegen. Donderdag volgt een meer specifieke verkenning van de Omloop. "Er staat dan een tocht van zowat 100 kilometer op de agenda. Iets voor de Kattenberg beginnen we eraan." "Ik vind die verkenning belangrijk. Dinsdag al pakten we tijdens onze trainingstocht stukken mee van de Omloop. Het kasseigevoel, het testen van het materiaal en toch nog eens bekijken waar het gevaar kan schuilen: allemaal belangrijk", aldus Bogaerts.



"Met uitzondering van Tom Pidcock rijdt bij ons iedereen de dubbel. Zijn plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne wordt ingenomen door Brandon Rivera. De rest van de selectie bestaat uit Jhonatan Narvaez, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Magnus Sheffield, Connor Swift en Ben Turner", zegt teamcoach Kurt Bogaerts.



De selectie ging dinsdag al eens trainen op Vlaamse wegen. Donderdag volgt een meer specifieke verkenning van de Omloop.



"Er staat dan een tocht van zowat 100 kilometer op de agenda. Iets voor de Kattenberg beginnen we eraan."



"Ik vind die verkenning belangrijk. Dinsdag al pakten we tijdens onze trainingstocht stukken mee van de Omloop. Het kasseigevoel, het testen van het materiaal en toch nog eens bekijken waar het gevaar kan schuilen: allemaal belangrijk", aldus Bogaerts.

clock 09:41 09 uur 41. De verkenning is belangrijk voor het kasseigevoel, het testen van het materiaal en om eens te kijken waar het gevaar kan schuilen. Ineos-coach Kurt Bogaert. De verkenning is belangrijk voor het kasseigevoel, het testen van het materiaal en om eens te kijken waar het gevaar kan schuilen. Ineos-coach Kurt Bogaert