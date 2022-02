Oliver Naesen na "uitstekende winter": "Ik zal zaterdag kippenvel hebben in Gent"

11:26

11 uur 26. Oliver Naesen: "Ik wil iets later in topvorm zijn". AG2R-Citroën rekent in de Omloop Het Nieuwsblad op onder meer Greg Van Avermaet, Stan Dewulf en Oliver Naesen. Die laatste heeft naar eigen zeggen een "uitstekende winter" achter de rug: "Ik ben niet ziek geweest, heb geen corona gehad en ik ben niet gevallen. Het licht staat op groen." "Ik heb iets anders opgebouwd dan de vorige jaren. Ik wil vanaf Parijs-Nice in vorm zijn. Maar het openingsweekend blijft belangrijk. Hier train ik de hele winter voor en zaterdag zal ik kippenvel hebben bij de start." .