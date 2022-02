LIVE Omloop Het Nieuwsblad: Start om 11 u, positieve coronatest bij DSM

10:01 We hoeven ook geen rekening te houden met Nils Eekhoff: de Nederlander heeft positief getest op corona. . 10 uur 01. We hoeven ook geen rekening te houden met Nils Eekhoff: de Nederlander heeft positief getest op corona.

09:59 09 uur 59. Bekijk nog eens de ontknoping van de editie van vorig jaar:. Bekijk nog eens de ontknoping van de editie van vorig jaar:

09:49 09 uur 49. Bart Swings. U kunt de Omloop vanop de eerste rij beleven op al onze kanalen. Bekijk zeker ook eens onze Instagram-pagina. Onze reporter heeft Bart Swings meegenomen op zijn bagagedrager. Swings reed zelf exact een week geleden de koers van zijn leven in Peking en zal als koersfan en fietser vandaag ongetwijfeld een aangename dag beleven. . Bart Swings U kunt de Omloop vanop de eerste rij beleven op al onze kanalen. Bekijk zeker ook eens onze Instagram-pagina. Onze reporter heeft Bart Swings meegenomen op zijn bagagedrager. Swings reed zelf exact een week geleden de koers van zijn leven in Peking en zal als koersfan en fietser vandaag ongetwijfeld een aangename dag beleven.

09:43 09 uur 43. Koploper Covi. De wereld van Alessandro Covi zag er de voorbije weken helemaal anders uit dan die van Wout van Aert. De Italiaan heeft al 16 koersdagen achter de rug, het grootste aantal van dit startveld. In zijn zog volgen Loïc Vliegen (15), Bryan Coquard (15) en Alexander Kristoff (14). De Noor verzamelde met Covi, Coquard en Fernando Gaviria al 6 top 10-plaatsen. Niemand doet beter op deze deelnemerslijst. . Koploper Covi De wereld van Alessandro Covi zag er de voorbije weken helemaal anders uit dan die van Wout van Aert. De Italiaan heeft al 16 koersdagen achter de rug, het grootste aantal van dit startveld. In zijn zog volgen Loïc Vliegen (15), Bryan Coquard (15) en Alexander Kristoff (14). De Noor verzamelde met Covi, Coquard en Fernando Gaviria al 6 top 10-plaatsen. Niemand doet beter op deze deelnemerslijst.

09:34 09 uur 34.

09:32 09 uur 32. Het is tot in den treure herhaald: Wout van Aert rijdt straks de Omloop zonder competitie in de benen. Maar hij is lang niet de enige die voor deze aanloop heeft gekozen. Ook onder meer Victor Campenaerts, Jasper Stuyven, Sonny Colbrelli, Tiesj Benoot, Gianni Moscon, Mike Teunissen, Edward Theuns, Tosh Van der Sande en Alex Aranburu poetsen pas vandaag de nul weg. . Het is tot in den treure herhaald: Wout van Aert rijdt straks de Omloop zonder competitie in de benen. Maar hij is lang niet de enige die voor deze aanloop heeft gekozen. Ook onder meer Victor Campenaerts, Jasper Stuyven, Sonny Colbrelli, Tiesj Benoot, Gianni Moscon, Mike Teunissen, Edward Theuns, Tosh Van der Sande en Alex Aranburu poetsen pas vandaag de nul weg.

09:30 09 uur 30. Nog meer koers. Niet alleen de Omloop Het Nieuwsblad verdient onze aandacht, straks valt ook het doek over de UAE Tour. Het klassement wordt in een definitieve plooi gelegd op Jebel Hafeet. Als toetje trekken we ook naar Frankrijk voor de Faun-Ardèche Classic. Julian Alaphilippe kijkt er onder meer Primoz Roglic in de ogen. . Nog meer koers Niet alleen de Omloop Het Nieuwsblad verdient onze aandacht, straks valt ook het doek over de UAE Tour. Het klassement wordt in een definitieve plooi gelegd op Jebel Hafeet. Als toetje trekken we ook naar Frankrijk voor de Faun-Ardèche Classic. Julian Alaphilippe kijkt er onder meer Primoz Roglic in de ogen.

09:26 Ook Sep Vanmarcke haakt af. Het gaat heel snel vanochtend: na Tim Wellens haakt ook Sep Vanmarcke af. De winnaar van 2012 heeft keelpijn en voelt zich geen 100 procent. Israel-Premier Tech wil de komende koersen van zijn kopman niet in gevaar brengen. . 09 uur 26. Ook Sep Vanmarcke haakt af Het gaat heel snel vanochtend: na Tim Wellens haakt ook Sep Vanmarcke af. De winnaar van 2012 heeft keelpijn en voelt zich geen 100 procent. Israel-Premier Tech wil de komende koersen van zijn kopman niet in gevaar brengen.

08:59 08 uur 59. Geen Molenberg. Zoek vandaag niet naar de Molenberg op uw parcours. Door wegenwerken is de scharnierhelling uit de route geschrapt. De Marlboroughstraat en de Biesestraat zijn de vervangers met dienst, maar de afwezigheid van de Molenberg zal volgens het peloton een rol spelen. De traditionele poort naar de finale ontbreekt en de organisatie heeft voor veel smalle wegen gekozen. Dat zou de achtervolging vanuit het peloton moeten bemoeilijken. . Geen Molenberg Zoek vandaag niet naar de Molenberg op uw parcours. Door wegenwerken is de scharnierhelling uit de route geschrapt. De Marlboroughstraat en de Biesestraat zijn de vervangers met dienst, maar de afwezigheid van de Molenberg zal volgens het peloton een rol spelen. De traditionele poort naar de finale ontbreekt en de organisatie heeft voor veel smalle wegen gekozen. Dat zou de achtervolging vanuit het peloton moeten bemoeilijken.

08:58 Dit staat de renners vandaag te wachten. 08 uur 58. Dit staat de renners vandaag te wachten

08:55 08 uur 55. De Gentse ondergrond kraakt nog een beetje, maar de zon komt al volop piepen. In 't Kuipke begint om 9.30 u de ploegvoorstelling. Quick Step-Alpha Vinyl wordt om 10.40 u als laatste team gepresenteerd. . De Gentse ondergrond kraakt nog een beetje, maar de zon komt al volop piepen. In 't Kuipke begint om 9.30 u de ploegvoorstelling. Quick Step-Alpha Vinyl wordt om 10.40 u als laatste team gepresenteerd.

26-02-2022 26-02-2022.

10:02 10 uur 02. Koers! Na de aperitiefhapjes van de voorbije weken worden eindelijk de stevige gerechten geserveerd. Het is oerdegelijke Vlaamse kost: de Omloop Het Nieuwsblad ligt vandaag op het bord van de renners. Om 11 u wordt het peloton gelanceerd in Gent. We volgen de koers hier van start tot finish. Om 13 u pikken we in op Radio 1, de tv-uitzending op Eén gaat rond 13.30 u van start. . Koers! Na de aperitiefhapjes van de voorbije weken worden eindelijk de stevige gerechten geserveerd. Het is oerdegelijke Vlaamse kost: de Omloop Het Nieuwsblad ligt vandaag op het bord van de renners. Om 11 u wordt het peloton gelanceerd in Gent. We volgen de koers hier van start tot finish. Om 13 u pikken we in op Radio 1, de tv-uitzending op Eén gaat rond 13.30 u van start.