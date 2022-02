LIVE Omloop Het Nieuwsblad: Kopgroep met 1 Belg, Jumbo-Visma ment het peloton

13:17 13 uur 17. Ik zou zeggen: ocharme, Sep Vanmarcke. Hij is er weer niet bij. Hoeveel pech heeft hij al gehad in zijn carrière? Christophe Vandegoor (Radio 1). Ik zou zeggen: ocharme, Sep Vanmarcke. Hij is er weer niet bij. Hoeveel pech heeft hij al gehad in zijn carrière? Christophe Vandegoor (Radio 1)

13:13 13 uur 13. Wat is er al gebeurd? Na 82 kilometer wordt de zinloze tegenaanval van Mathijs Paasschens nu echt geneutraliseerd. De Nederlander is er niet in geslaagd om naar de kopgroep te rijden. 7 renners kregen na net geen 10 kilometer een vrijgeleide van het peloton. Daar werken Jumbo-Visma en sinds kort ook Quick Step-Alpha Vinyl. De achterstand bedraagt nog altijd 8 minuten. De 7 leiders: Ben Healy (EF-EasyPost) Juri Hollmann (Movistar) Alexander Konychev (BikeExchange) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X) . Wat is er al gebeurd? Na 82 kilometer wordt de zinloze tegenaanval van Mathijs Paasschens nu echt geneutraliseerd. De Nederlander is er niet in geslaagd om naar de kopgroep te rijden. 7 renners kregen na net geen 10 kilometer een vrijgeleide van het peloton. Daar werken Jumbo-Visma en sinds kort ook Quick Step-Alpha Vinyl. De achterstand bedraagt nog altijd 8 minuten. De 7 leiders: Ben Healy (EF-EasyPost) Juri Hollmann (Movistar) Alexander Konychev (BikeExchange) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X)

13:09 De koers moet nog volledig openbreken. 13 uur 09. De koers moet nog volledig openbreken

13:09 13 uur 09. Radio 1. De tv-uitzending begint rond 13.30 u, de studio van Radio 1 zwaait nu al de deuren open. Christophe Vandegoor en Carl Berteele begeleiden u door de hellingenzone. . Radio 1 De tv-uitzending begint rond 13.30 u, de studio van Radio 1 zwaait nu al de deuren open. Christophe Vandegoor en Carl Berteele begeleiden u door de hellingenzone.

13:05 13 uur 05. In het peloton wordt de ene volgwagen na de andere opgetrommeld richting de achterhoede. Veel renners willen nog wat overbodige kledij afgeven. . In het peloton wordt de ene volgwagen na de andere opgetrommeld richting de achterhoede. Veel renners willen nog wat overbodige kledij afgeven.

13:03 13 uur 03. Ben Healy is de Ierse vertegenwoordiger van EF-EasyPost in de kopgroep. De rooshemden werden getipt als een sterk blok voor de klassiekers, al hebben ze nog niet al hun kopstukken op het vliegtuig naar ons land gezet. Jens Keukeleire en ex-winnaar Michael Valgren zijn de speerpunten vandaag. . Ben Healy is de Ierse vertegenwoordiger van EF-EasyPost in de kopgroep. De rooshemden werden getipt als een sterk blok voor de klassiekers, al hebben ze nog niet al hun kopstukken op het vliegtuig naar ons land gezet. Jens Keukeleire en ex-winnaar Michael Valgren zijn de speerpunten vandaag.

12:57 12 uur 57. Na ruim 66 kilometer zal de ketting nog eens stevig ratelen op de kasseien van de Huisepontweg. Het verschil tussen de 7 leiders en het peloton kalft zowaar een beetje af tot 7'50". . Na ruim 66 kilometer zal de ketting nog eens stevig ratelen op de kasseien van de Huisepontweg. Het verschil tussen de 7 leiders en het peloton kalft zowaar een beetje af tot 7'50".

12:55 In de kopgroep is er geen vuiltje aan de lucht. 12 uur 55. In de kopgroep is er geen vuiltje aan de lucht

12:54 12 uur 54. Mathijs Paasschens doet een gooi naar de award van "koppigaard van de dag". De Nederlander geeft zich nog altijd niet gewonnen, maar het is ons een raadsel wat hij op 5'25" van de kopgroep doet. . Mathijs Paasschens doet een gooi naar de award van "koppigaard van de dag". De Nederlander geeft zich nog altijd niet gewonnen, maar het is ons een raadsel wat hij op 5'25" van de kopgroep doet.

12:49 12 uur 49. Het kon niet blijven duren: Quick Step-Alpha Vinyl stuurt Iljo Keisse naar voren tijdens zijn laatste Omloop. Hij zal met Edoardo Affini een brokje van de voorsprong naar binnen lepelen. . Het kon niet blijven duren: Quick Step-Alpha Vinyl stuurt Iljo Keisse naar voren tijdens zijn laatste Omloop. Hij zal met Edoardo Affini een brokje van de voorsprong naar binnen lepelen.

12:47 12 uur 47. Op de tweede helling van de dag, de Kattenberg, moeten we wachten tot het bord van de laatste 100 kilometer. Het slot op deze Omloop is stevig vastgedraaid. . Op de tweede helling van de dag, de Kattenberg, moeten we wachten tot het bord van de laatste 100 kilometer. Het slot op deze Omloop is stevig vastgedraaid.

12:43 12 uur 43. Greg Van Avermaet: "Ik ben geen topfavoriet en daar ben ik tevreden mee". Greg Van Avermaet: "Ik ben geen topfavoriet en daar ben ik tevreden mee"

12:42 12 uur 42. Ik vond mezelf niet super in de voorbereiding: niet slecht, maar ook niet indrukwekkend. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Ik vond mezelf niet super in de voorbereiding: niet slecht, maar ook niet indrukwekkend. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

12:41 12 uur 41. Bij AG2R-Citroën vrezen ze voor een sleutelbeenbreuk bij Lawrence Naesen. Broer Oliver, Greg Van Avermaet en Stan Dewulf hebben dus een kracht minder ter beschikking. . Bij AG2R-Citroën vrezen ze voor een sleutelbeenbreuk bij Lawrence Naesen. Broer Oliver, Greg Van Avermaet en Stan Dewulf hebben dus een kracht minder ter beschikking.

12:38 12 uur 38. Tenzij ze hun plannen wijzigen, is dit de laatste Omloop van Philippe Gilbert en Iljo Keisse. Zij zijn de oudjes van dit peloton. Ze hebben als enigen de kaap van 39 jaar al overschreden. De jongste van de klas is Magnus Sheffield. De ritwinnaar van de Ruta del Sol is nog maar 19 jaar. Hij was amper 3 jaar toen Gilbert in 2006 zijn eerste Omloop won. . Tenzij ze hun plannen wijzigen, is dit de laatste Omloop van Philippe Gilbert en Iljo Keisse. Zij zijn de oudjes van dit peloton. Ze hebben als enigen de kaap van 39 jaar al overschreden. De jongste van de klas is Magnus Sheffield. De ritwinnaar van de Ruta del Sol is nog maar 19 jaar. Hij was amper 3 jaar toen Gilbert in 2006 zijn eerste Omloop won.

12:32 8'25". De 7 vluchters zullen zeker het begin van de rechtstreekse uitzending halen. De voorsprong neemt steeds grotere proporties aan. . 12 uur 32. 8'25" De 7 vluchters zullen zeker het begin van de rechtstreekse uitzending halen. De voorsprong neemt steeds grotere proporties aan.

12:27 12 uur 27. De Omloop rijden zonder koers in de benen, het is geen nieuw recept. De voorbije jaren hebben nog meer renners er zich al aan gewaagd, maar slechts enkelen konden zich in de top 10 plaatsen. Geniets, Burghardt, Kragh Andersen en Teunissen hebben het de voorbije jaren al geflikt. Die laatste is een van de gezanten van Van Aert. . De Omloop rijden zonder koers in de benen, het is geen nieuw recept. De voorbije jaren hebben nog meer renners er zich al aan gewaagd, maar slechts enkelen konden zich in de top 10 plaatsen. Geniets, Burghardt, Kragh Andersen en Teunissen hebben het de voorbije jaren al geflikt. Die laatste is een van de gezanten van Van Aert.

12:24 Het peloton ruikt de hindernissen en ontwaakt stilaan. 12 uur 24. Het peloton ruikt de hindernissen en ontwaakt stilaan