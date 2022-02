LIVE Omloop Het Nieuwsblad: Kopgroep mag snel wegrijden van het peloton

11:40 11 uur 40. De jeugd regeert in de koers en al zeker in de kopgroep. Jauregui is met zijn 27 lentes de oudste van het groepje. Voor de rest zien we 3 23-jarigen, een 22-jarige en 2 koorknaapjes van 21 jaar. . De jeugd regeert in de koers en al zeker in de kopgroep. Jauregui is met zijn 27 lentes de oudste van het groepje. Voor de rest zien we 3 23-jarigen, een 22-jarige en 2 koorknaapjes van 21 jaar.

11:38 3'15". Hoewel de 7 leiders al een aardige bonus (3'15") hebben op het peloton, laten ze Mathijs Paasschens niet zomaar aansluiten. De Nederlander verliest terrein. . 11 uur 38. 3'15" Hoewel de 7 leiders al een aardige bonus (3'15") hebben op het peloton, laten ze Mathijs Paasschens niet zomaar aansluiten. De Nederlander verliest terrein.

11:37 11 uur 37. Ik hoop op een scenario als vorig jaar. Anderen zullen sneller zijn op de Muur, maar ik hoop op een hergroepering. . Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert). Ik hoop op een scenario als vorig jaar. Anderen zullen sneller zijn op de Muur, maar ik hoop op een hergroepering. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

11:37 Peter Sagan debuteerde vorige week voor TotalEnergies, maar werd weggereden. 11 uur 37. Peter Sagan debuteerde vorige week voor TotalEnergies, maar werd weggereden

11:33 11 uur 33. We zijn benieuwd of de leiders straks dezelfde taal spreken: we identificeren voorin een Ier, een Duitser, een Italiaan, een Fransman, een Belg, nog een Fransman en een Deen. De Nederlander Mathijs Paasschens staat nog een halve minuut in het krijt. . We zijn benieuwd of de leiders straks dezelfde taal spreken: we identificeren voorin een Ier, een Duitser, een Italiaan, een Fransman, een Belg, nog een Fransman en een Deen. De Nederlander Mathijs Paasschens staat nog een halve minuut in het krijt.

11:31 11 uur 31. Er is overigens nog één tegenaanvaller: Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) rept zich naar de kopgroep. Het peloton kijkt de andere kant op. . Er is overigens nog één tegenaanvaller: Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) rept zich naar de kopgroep. Het peloton kijkt de andere kant op.

11:30 Lawrence Naesen naar ziekenhuis. De val van zonet heeft dan toch een slachtoffer geëist: Lawrence Naesen (AG2R-Citroën) wordt afgevoerd naar het ziekenhuis van Zottegem. . 11 uur 30. Lawrence Naesen naar ziekenhuis De val van zonet heeft dan toch een slachtoffer geëist: Lawrence Naesen (AG2R-Citroën) wordt afgevoerd naar het ziekenhuis van Zottegem.

11:29 11 uur 29. Samenstelling kopgroep. Ben Healy (EF-EasyPost) Juri Hollmann (Movistar) Alexander Konychev (BikeExchange) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X) . Samenstelling kopgroep Ben Healy (EF-EasyPost) Juri Hollmann (Movistar) Alexander Konychev (BikeExchange) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X)

11:27 11 uur 27. Na 8 kilometer bundelen 7 renners hun krachten. Met Ruben Apers is er 1 landgenoot meegeglipt. . Na 8 kilometer bundelen 7 renners hun krachten. Met Ruben Apers is er 1 landgenoot meegeglipt.

11:25 11 uur 25. Victor Campenaerts: "In december heb ik 3 keer verkend". Victor Campenaerts: "In december heb ik 3 keer verkend"

11:24 11 uur 24. We hebben gisteren nog een meditatiesessie gedaan. Iedereen was voor 22 u als een steen aan het slapen, zo ontspannen waren we. . Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). We hebben gisteren nog een meditatiesessie gedaan. Iedereen was voor 22 u als een steen aan het slapen, zo ontspannen waren we. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

11:23 Eerste schermutseling. Een aanvaring in het peloton mondt uit in een val. Groupama-FDJ en Ineos Grenadiers worden na 6 kilometer geciteerd, maar het lijkt allemaal mee te vallen. . 11 uur 23. Eerste schermutseling Een aanvaring in het peloton mondt uit in een val. Groupama-FDJ en Ineos Grenadiers worden na 6 kilometer geciteerd, maar het lijkt allemaal mee te vallen.

11:20 11 uur 20. Voorlopig hebben we nog geen vruchtbare poging genoteerd. Alpecin-Fenix zal zich straks zeker mengen in afwezigheid van Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Tim Merlier. "We moeten als guerrillastrijders koersen zonder absolute kopman. Dat zal het voor anderen moeilijker maken om te weten wie ze bij ons in de gaten moeten houden", vertelde Dries De Bondt over de tactiek. . Voorlopig hebben we nog geen vruchtbare poging genoteerd. Alpecin-Fenix zal zich straks zeker mengen in afwezigheid van Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen en Tim Merlier. "We moeten als guerrillastrijders koersen zonder absolute kopman. Dat zal het voor anderen moeilijker maken om te weten wie ze bij ons in de gaten moeten houden", vertelde Dries De Bondt over de tactiek.

11:18 11 uur 18. Vorig jaar tekenden onder meer Bert De Backer en Kenny De Ketele present in de vlucht van de dag. Ze genieten allebei intussen van hun pensioen. De Backer schuift straks aan bij Maarten Vangramberen. Het omkaderingsprogramma gaat na Het Journaal op Eén van start. . Vorig jaar tekenden onder meer Bert De Backer en Kenny De Ketele present in de vlucht van de dag. Ze genieten allebei intussen van hun pensioen. De Backer schuift straks aan bij Maarten Vangramberen. Het omkaderingsprogramma gaat na Het Journaal op Eén van start.

11:14 11 uur 14. Ik weet waar ik sta en hoeveel werk ik geleverd heb. Het is afwachten of dat nu al tot uiting komt. . Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Ik weet waar ik sta en hoeveel werk ik geleverd heb. Het is afwachten of dat nu al tot uiting komt. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

11:14 Een kwartiertje geleden verliet het peloton Gent. 11 uur 14. Een kwartiertje geleden verliet het peloton Gent

11:13 11 uur 13. 77e editie is nu ook echt begonnen! Om 11.13 u bereikt het peloton kilometerpaal 0 aan de Hundelgemsesteenweg. De kandidaten voor het eerste debatuur mogen zich melden. . 77e editie is nu ook echt begonnen! Om 11.13 u bereikt het peloton kilometerpaal 0 aan de Hundelgemsesteenweg. De kandidaten voor het eerste debatuur mogen zich melden.

11:08 11 uur 08. Na het afhaken van Sep Vanmarcke missen we dus een ex-winnaar aan de start. Wie rijdt wel mee met die status? Jasper Stuyven (2020), Zdenek Stybar (2019), Michael Valgren (2018), Greg Van Avermaet (2016 en 2017), Philippe Gilbert (2006 en 2008). . Na het afhaken van Sep Vanmarcke missen we dus een ex-winnaar aan de start. Wie rijdt wel mee met die status? Jasper Stuyven (2020), Zdenek Stybar (2019), Michael Valgren (2018), Greg Van Avermaet (2016 en 2017), Philippe Gilbert (2006 en 2008).

11:07 11 uur 07. Er worden enkele volgwagens naar de staart van het peloton geroepen. Zo sukkelt Yves Lampaert met zijn radiootje. . Er worden enkele volgwagens naar de staart van het peloton geroepen. Zo sukkelt Yves Lampaert met zijn radiootje.