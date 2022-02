Kasper Asgreen: "Jumbo-Visma is misschien een goeie partner"

18:30 18 uur 30. "Jumbo-Visma is misschien een goeie partner". Kasper Asgreen verwacht veel concurrentie van Jumbo-Visma. "Zeker na al de versterkingen die ze aantrokken deze winter. Hun klassieke ploeg ziet er plots een pak sterker uit." "Maar dat zorgt er ook voor dat ze wat meer verantwoordelijkheid zullen moeten nemen in de koers. Ik denk wel dat ze daar geen schrik van hebben en misschien hebben we met hen wel een goede partner om de wedstrijd onder controle te houden. Naarmate we opschuiven in de finale, zal er natuurlijk meer rivaliteit komen." . "Jumbo-Visma is misschien een goeie partner" Kasper Asgreen verwacht veel concurrentie van Jumbo-Visma. "Zeker na al de versterkingen die ze aantrokken deze winter. Hun klassieke ploeg ziet er plots een pak sterker uit." "Maar dat zorgt er ook voor dat ze wat meer verantwoordelijkheid zullen moeten nemen in de koers. Ik denk wel dat ze daar geen schrik van hebben en misschien hebben we met hen wel een goede partner om de wedstrijd onder controle te houden. Naarmate we opschuiven in de finale, zal er natuurlijk meer rivaliteit komen."

18:29 18 uur 29. Mijn conditie is opnieuw in orde. Ik ben volledig hersteld van de ziekte. Ik verloor wel wat trainingsarbeid, maar voor de rest is het allemaal onder controle. Misschien zal ik hierdoor zaterdag nog niet top zijn, maar we lasten al enkele trainingsblokken in om de achterstand opnieuw in te halen. Tegen de tweede helft van maart moet ik wel top zijn. Kasper Asgreen (Quick Step-Alpha Vinyl) testte eerder deze maand positief op corona.

24-02-2022 11:26 11 uur 26. Oliver Naesen: "Ik wil iets later in topvorm zijn". AG2R-Citroën rekent in de Omloop Het Nieuwsblad op onder meer Greg Van Avermaet, Stan Dewulf en Oliver Naesen. Die laatste heeft naar eigen zeggen een "uitstekende winter" achter de rug: "Ik ben niet ziek geweest, heb geen corona gehad en ik ben niet gevallen. Het licht staat op groen." "Ik heb iets anders opgebouwd dan de vorige jaren. Ik wil vanaf Parijs-Nice in vorm zijn. Maar het openingsweekend blijft belangrijk. Hier train ik de hele winter voor en zaterdag zal ik kippenvel hebben bij de start."

23-02-2022 17:33 17 uur 33. Stuyven komt pas laat naar België. Trek Segafredo komt zaterdag met 3 Belgen (Stuyven, Theuns en Vergaerde) aan de start van de Omloop. Stuyven won de wedstrijd in 2020, maar toen had hij al behoorlijk wat koersen in de benen. Nu kiest hij er net als vorig jaar voor om zijn seizoen na een hoogtestage op Tenerife af te trappen in het openingsweekend. Stuyven keert pas donderdag terug en zal dan ook geen verkenning doen.