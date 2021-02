Yves Lampaert, vorig jaar 2e: "Mijn plan is om vroeg aan te vallen"

11:53 11 uur 53. Ik hoop natuurlijk op revanche voor vorig jaar, maar ik denk dat de koers iets te vroeg komt. Ik heb minder competitie in de benen dan normaal en dat heb ik wel nodig. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step). Ik hoop natuurlijk op revanche voor vorig jaar, maar ik denk dat de koers iets te vroeg komt. Ik heb minder competitie in de benen dan normaal en dat heb ik wel nodig. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step)

11:52 Yves Lampaert werd vorig jaar 2e, na Jasper Stuyven. 11 uur 52. Yves Lampaert werd vorig jaar 2e, na Jasper Stuyven

11:52 11 uur 52. Ik zit met een plannetje in mijn hoofd: vroeg aanvallen, gaan voor de kleppers aanzetten. Mijn grootste concurrent? Mijn ploegmaat Julian Alaphilippe heeft veel kans om te winnen. Yves Lampaert

26-02-2021 26-02-2021.

18:24 Tom Pidcock rijdt voor het eerst in zijn carrière de Omloop, hij deelt het kopmanschap bij Ineos met Gianni Moscon. 18 uur 24.

18:23 18 uur 23. Geen Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel rijdt in het Vlaamse openingsweekend enkel in Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor de Omloop past de Nederlandse kampioen. Wel van de partij zaterdag voor Alpecin-Fenix: Belgisch kampioen Dries De Bondt, Silvan Dillier, Xandro Meurisse en Jasper Philipsen.

Wel van de partij zaterdag voor Alpecin-Fenix: Belgisch kampioen Dries De Bondt, Silvan Dillier, Xandro Meurisse en Jasper Philipsen.

18:20 De renners van Lotto-Soudal dokkeren over de kasseien tijdens de verkenning vandaag:. 18 uur 20.

18:19 18 uur 19. Veel mooi volk bij Trek. Titelverdediger Jasper Stuyven krijgt bij Trek-Segafredo heel wat mooi volk mee naar de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Met ook nog ex-wereldkampioen Mads Pedersen en Edward Theuns in de selectie, komt de Amerikaanse ploeg met een sterke formatie afgezakt naar Gent.

18:17 De "opstelling" van Trek-Segafredo voor de Omloop:. 18 uur 17.

25-02-2021 25-02-2021.

23:18 23 uur 18. Teuns, 5e in 2019: "Heel gemotiveerd". Dylan Teuns is tijdens het Vlaamse openingsweekend één van de speerpunten in de selectie van Bahrain Victorious. De 28-jarige Belg deelt zowel zaterdag als zondag het kopmanschap met de snelle Italiaan Sonny Colbrelli. Teuns gaf op de teamwebsite aan zich goed te voelen: "Ik ben heel gemotiveerd voor de openingsklassiekers. Ik kwam goed uit de Ronde van de Provence en heb nadien thuis nog een goede trainingsweek gehad. Ik ben helemaal klaar om zaterdag te koersen." Teuns reed 3 keer de Omloop, zijn beste resultaat was een 5e plaats in 2019. In Kuurne-Brussel-Kuurne deed hij slechts 1 keer mee. Hij werd er als neoprof 62e in 2015. Teuns en Colbrelli krijgen in de Vlaamse openingsklassiekers de steun van de Oostenrijker Marco Haller, de Australiër Heinrich Haussler, de Oekraïner Mark Padoen, de Duitser Marcel Sieberg en de Brit Stephen Williams.



Teuns gaf op de teamwebsite aan zich goed te voelen: "Ik ben heel gemotiveerd voor de openingsklassiekers. Ik kwam goed uit de Ronde van de Provence en heb nadien thuis nog een goede trainingsweek gehad. Ik ben helemaal klaar om zaterdag te koersen."

Teuns reed 3 keer de Omloop, zijn beste resultaat was een 5e plaats in 2019. In Kuurne-Brussel-Kuurne deed hij slechts 1 keer mee. Hij werd er als neoprof 62e in 2015.



Teuns en Colbrelli krijgen in de Vlaamse openingsklassiekers de steun van de Oostenrijker Marco Haller, de Australiër Heinrich Haussler, de Oekraïner Mark Padoen, de Duitser Marcel Sieberg en de Brit Stephen Williams.

18:30 18 uur 30. Omloop Het Nieuwsblad FOTO: Het peloton palmt de Vlaamse Ardennen in tijdens verkenning Omloop HNB

24-02-2021 24-02-2021.

15:41 15 uur 41. Ik begin aan het openingsweekend met veel motivatie en goesting. Ik kan mijn vorm niet vergelijken met die van vorig jaar, omdat de Spaanse koersen niet doorgegaan zijn. In de Franse koersen voelde ik me goed, dat is een goed teken. Oliver Naesen (AG2R).

15:29 15 uur 29. Schär zegt af om bij hoogzwangere vrouw te zijn. Bij AG2R vinden we liefst 4 Belgen in de zevenkoppige selectie: Oliver en Lawrence Naesen, Greg Van Avermaet en Gijs Van Hoecke. Zij krijgen het gezelschap van 3 Fransen: Julien Duval, Alexis Gougeard en Damien Touzé. Opvallend: Van Avermaets luitenant Michael Schär (Zwi) staat niet op de deelnemerslijst. "De vrouw van Michael staat op bevallen", meldt AG2R. "Michael was normaal voorzien voor de Omloop en Kuurne. Duval is zijn vervanger in de Omloop. Lawrence Naesen (die ook de Omloop rijdt) vervangt Schär in Kuurne."

Opvallend: Van Avermaets luitenant Michael Schär (Zwi) staat niet op de deelnemerslijst. "De vrouw van Michael staat op bevallen", meldt AG2R. "Michael was normaal voorzien voor de Omloop en Kuurne. Duval is zijn vervanger in de Omloop. Lawrence Naesen (die ook de Omloop rijdt) vervangt Schär in Kuurne."

15:29 De selectie van AG2R-Citroën. 15 uur 29.

15:18 15 uur 18. Omloop-debutant Campenaerts: "Parcours heeft geen geheimen". Victor Campenaerts snijdt zaterdag op 29-jarige leeftijd zijn eerste Omloop Het Nieuwsblad aan. "Ik verhuisde een tijdje geleden naar Gavere en dus ligt het parcours van vele koersen eigenlijk in mijn voor- of achtertuin. Ik ging de buurt al meermaals verkennen. De hellingen en kasseizones hier hebben nu geen geheimen meer voor mij", zegt Victor Campenaerts. "In koersen zoals de Omloop en de Ronde van Vlaanderen komt het er steevast op aan om je goed te positioneren. De hele tijd is het knokken voor een plaatsje vooraan. Ben je goed, dan gaat dat iets makkelijker dan wanneer je er bijna doorzit."

"Ik verhuisde een tijdje geleden naar Gavere en dus ligt het parcours van vele koersen eigenlijk in mijn voor- of achtertuin. Ik ging de buurt al meermaals verkennen. De hellingen en kasseizones hier hebben nu geen geheimen meer voor mij", zegt Victor Campenaerts.

"In koersen zoals de Omloop en de Ronde van Vlaanderen komt het er steevast op aan om je goed te positioneren. De hele tijd is het knokken voor een plaatsje vooraan. Ben je goed, dan gaat dat iets makkelijker dan wanneer je er bijna doorzit."

15:04 15 uur 04. De selectie van Israel Start-Up Nation. - Jenthe Biermans - Guillaume Boivin (Can) - Reto Hollenstein (Zwi) - Alexis Renard (Fra) - Tom Van Asbroeck - Sep Vanmarcke - Mads Würtz Schmidt (Den)

- Guillaume Boivin (Can)

- Reto Hollenstein (Zwi)

- Alexis Renard (Fra)

- Tom Van Asbroeck

- Sep Vanmarcke

- Mads Würtz Schmidt (Den)