Volg de Omloop Het Nieuwsblad zaterdag op de voet bij Sporza

Mijn doelen liggen later in het seizoen, maar indien mogelijk ga ik wel proberen een mooie prestatie neer te zetten. Philippe Gilbert.

Gilbert: "Een derde keer winnen, zou mooi zijn". Philippe Gilbert (Lotto Soudal) kan de Omloop voor de derde keer winnen, maar hij tempert de verwachtingen. "Mijn conditie is zoals in de voorgaande jaren op dit moment redelijk, maar nog niet top. Maar daarmee kan ik meestal top tien rijden." "Een derde keer winnen, zou mooi zijn. Die ambitie is er wel, ja. Mijn zeges in de Ronde van Vlaanderen (2017) en Parijs-Roubaix (2019) zijn nog niet zo lang geleden, ik denk dat ik daartoe nog in staat ben." "De Omloop is altijd een belangrijke koers voor een Belgische ploeg als Lotto. We zijn beter gewapend dan de voorbije jaren en mogen echt ambitie hebben. Er is een positieve vibe, daar moeten we ons voordeel uit halen. Hopelijk kunnen we zaterdag de zege pakken."



Welke rolverdeling er is binnen de ploeg? Phil en ik zijn allebei nummer 1. We maken beiden kans op de overwinning. We zullen de benen laten spreken in de koers. Tim Wellens.

Wellens: "Waarom zou Omloop niet op mijn palmares horen?". Met een ritzege en het eindklassement in de Ster van Bessèges heeft Tim Wellens (Lotto Soudal) al getoond de goed vorm beet te hebben. "Waarom zou de Omloop niet op mijn palmares horen?", stelde Wellens. "Ik vind het een heel mooie wedstrijd. Bij het openingsweekend staat altijd een groot uitroepteken." "Vorig jaar voelde ik me niet zo goed, was ik ziek. Achteraf gezien was ik beter niet gestart. In vergelijking met vorig jaar voel ik me veel beter."



14:08 14 uur 08. Omloop Het Nieuwsblad MNM fietst met premier De Croo over het parcours van De Omloop

Ik hoop natuurlijk op revanche voor vorig jaar, maar ik denk dat de koers iets te vroeg komt. Ik heb minder competitie in de benen dan normaal en dat heb ik wel nodig. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step)

11:52 Yves Lampaert werd vorig jaar 2e, na Jasper Stuyven. 11 uur 52. Yves Lampaert werd vorig jaar 2e, na Jasper Stuyven

Ik zit met een plannetje in mijn hoofd: vroeg aanvallen, gaan voor de kleppers aanzetten. Mijn grootste concurrent? Mijn ploegmaat Julian Alaphilippe heeft veel kans om te winnen. Yves Lampaert

18:24 Tom Pidcock rijdt voor het eerst in zijn carrière de Omloop, hij deelt het kopmanschap bij Ineos met Gianni Moscon. 18 uur 24. Tom Pidcock rijdt voor het eerst in zijn carrière de Omloop, hij deelt het kopmanschap bij Ineos met Gianni Moscon.

18:23 18 uur 23. Geen Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel rijdt in het Vlaamse openingsweekend enkel in Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor de Omloop past de Nederlandse kampioen. Wel van de partij zaterdag voor Alpecin-Fenix: Belgisch kampioen Dries De Bondt, Silvan Dillier, Xandro Meurisse en Jasper Philipsen.

Wel van de partij zaterdag voor Alpecin-Fenix: Belgisch kampioen Dries De Bondt, Silvan Dillier, Xandro Meurisse en Jasper Philipsen.

18:20 De renners van Lotto-Soudal dokkeren over de kasseien tijdens de verkenning vandaag:. 18 uur 20. De renners van Lotto-Soudal dokkeren over de kasseien tijdens de verkenning vandaag:

18:19 18 uur 19. Veel mooi volk bij Trek. Titelverdediger Jasper Stuyven krijgt bij Trek-Segafredo heel wat mooi volk mee naar de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Met ook nog ex-wereldkampioen Mads Pedersen en Edward Theuns in de selectie, komt de Amerikaanse ploeg met een sterke formatie afgezakt naar Gent.

18:17 De "opstelling" van Trek-Segafredo voor de Omloop:. 18 uur 17. De "opstelling" van Trek-Segafredo voor de Omloop:

23:18 23 uur 18. Teuns, 5e in 2019: "Heel gemotiveerd". Dylan Teuns is tijdens het Vlaamse openingsweekend één van de speerpunten in de selectie van Bahrain Victorious. De 28-jarige Belg deelt zowel zaterdag als zondag het kopmanschap met de snelle Italiaan Sonny Colbrelli. Teuns gaf op de teamwebsite aan zich goed te voelen: "Ik ben heel gemotiveerd voor de openingsklassiekers. Ik kwam goed uit de Ronde van de Provence en heb nadien thuis nog een goede trainingsweek gehad. Ik ben helemaal klaar om zaterdag te koersen." Teuns reed 3 keer de Omloop, zijn beste resultaat was een 5e plaats in 2019. In Kuurne-Brussel-Kuurne deed hij slechts 1 keer mee. Hij werd er als neoprof 62e in 2015. Teuns en Colbrelli krijgen in de Vlaamse openingsklassiekers de steun van de Oostenrijker Marco Haller, de Australiër Heinrich Haussler, de Oekraïner Mark Padoen, de Duitser Marcel Sieberg en de Brit Stephen Williams.



Teuns gaf op de teamwebsite aan zich goed te voelen: "Ik ben heel gemotiveerd voor de openingsklassiekers. Ik kwam goed uit de Ronde van de Provence en heb nadien thuis nog een goede trainingsweek gehad. Ik ben helemaal klaar om zaterdag te koersen."

Teuns reed 3 keer de Omloop, zijn beste resultaat was een 5e plaats in 2019. In Kuurne-Brussel-Kuurne deed hij slechts 1 keer mee. Hij werd er als neoprof 62e in 2015.



Teuns en Colbrelli krijgen in de Vlaamse openingsklassiekers de steun van de Oostenrijker Marco Haller, de Australiër Heinrich Haussler, de Oekraïner Mark Padoen, de Duitser Marcel Sieberg en de Brit Stephen Williams.

18:30 18 uur 30. Omloop Het Nieuwsblad FOTO: Het peloton palmt de Vlaamse Ardennen in tijdens verkenning Omloop HNB