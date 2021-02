LIVESTREAM Omloop Het Nieuwsblad: Wanneer breekt de koers open?

14:37 14 uur 37. We onderstrepen nog eens de instelling van Kenny De Ketele. Gisteren kreeg de 35-jarige pistier het bericht dat hij maatje Robbe Ghys moest aflossen, een dag later peddelt hij fluks mee in de kopgroep. Met Bert De Backer, een van onze analisten, draait hij nog steeds goed rond in de 5-koppige leidersgroep. . We onderstrepen nog eens de instelling van Kenny De Ketele. Gisteren kreeg de 35-jarige pistier het bericht dat hij maatje Robbe Ghys moest aflossen, een dag later peddelt hij fluks mee in de kopgroep. Met Bert De Backer, een van onze analisten, draait hij nog steeds goed rond in de 5-koppige leidersgroep.

14:35 14 uur 35. De grote groep schakelt over op wapenstilstand. Op de smalle wegen probeert iedereen zijn positie te handhaven. Declercq, normaal altijd met zijn snufferd in de wind, hebben we al een tijdje niet meer gezien. . De grote groep schakelt over op wapenstilstand. Op de smalle wegen probeert iedereen zijn positie te handhaven. Declercq, normaal altijd met zijn snufferd in de wind, hebben we al een tijdje niet meer gezien.

14:32 14 uur 32. Rutsch (EF) heeft zich dan toch kunnen losrukken uit het peloton, maar hij zwemt nu in niemandsland. . Rutsch (EF) heeft zich dan toch kunnen losrukken uit het peloton, maar hij zwemt nu in niemandsland.

14:30 Nog 65 kilometer. De kopgroep betokkelt de Valkenberg, ooit een belangrijke hindernis in de Ronde van Vlaanderen. Ze zetten het peloton op 2'20". Daar zien we vooral manoeuvres bij de tweede garnituur. . 14 uur 30. Nog 65 kilometer De kopgroep betokkelt de Valkenberg, ooit een belangrijke hindernis in de Ronde van Vlaanderen. Ze zetten het peloton op 2'20". Daar zien we vooral manoeuvres bij de tweede garnituur.

14:28 14 uur 28. Wuyts: "Ik zeg daar buisdalen tegen". Wuyts: "Ik zeg daar buisdalen tegen"

14:27 14 uur 27. Jonas Rutsch (EF) trekt zich nog niet te veel aan van de nieuwe richtlijnen van de UCI. Hij gaat voor een strook buisdalen, maar pas vanaf 1 april worden straffen uitgedeeld. . Jonas Rutsch (EF) trekt zich nog niet te veel aan van de nieuwe richtlijnen van de UCI. Hij gaat voor een strook buisdalen, maar pas vanaf 1 april worden straffen uitgedeeld.

14:26 14 uur 26. Het is wachten. Naar mijn gevoel tot de Wolvenberg (52 km van de finish). José De Cauwer. Het is wachten. Naar mijn gevoel tot de Wolvenberg (52 km van de finish). José De Cauwer

14:24 14 uur 24. Hij had het beloofd en Campenaerts houdt woord: de tijdrijder glipt een eerste keer mee in een tegenoffensief. Hij bouwt wel een dosis voorzichtigheid in, want het peloton is nog bijzonder omvangrijk. Ook de wereldkampioen is zeer alert. . Hij had het beloofd en Campenaerts houdt woord: de tijdrijder glipt een eerste keer mee in een tegenoffensief. Hij bouwt wel een dosis voorzichtigheid in, want het peloton is nog bijzonder omvangrijk. Ook de wereldkampioen is zeer alert.

14:24 Voor veel renners is dit de eerste schooldag. 14 uur 24. Voor veel renners is dit de eerste schooldag.

14:22 14 uur 22. Na Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar weten we nog wat meer wat Kasper Asgreen waard is in Vlaanderen. De Deen neemt een hele lange beurt voor zijn rekening, maar wordt afgeblokt. Er is niet meteen een team dat controleert. . Na Kuurne-Brussel-Kuurne vorig jaar weten we nog wat meer wat Kasper Asgreen waard is in Vlaanderen. De Deen neemt een hele lange beurt voor zijn rekening, maar wordt afgeblokt. Er is niet meteen een team dat controleert.

14:21 14 uur 21. Een dik half uur geleden zijn ook de dames vertrokken. Een dik half uur geleden zijn ook de dames vertrokken

14:20 14 uur 20. In dit middenrif voelen veel renners hun benen nog niet. Vooral bij EF Education zijn ze zeer bedrijvig. Het zijn vooralsnog losse flodders. . In dit middenrif voelen veel renners hun benen nog niet. Vooral bij EF Education zijn ze zeer bedrijvig. Het zijn vooralsnog losse flodders.

14:19 14 uur 19. Nog 73 kilometer. We bevinden ons in Rozebeke en maken ons klaar voor de Hostellerie, de 5e helling van de dag. Over 30 kilometer kunnen we ons uitleven op de Molenberg, zoals gebruikelijk een scharnierpunt in de Omloop. . Nog 73 kilometer We bevinden ons in Rozebeke en maken ons klaar voor de Hostellerie, de 5e helling van de dag. Over 30 kilometer kunnen we ons uitleven op de Molenberg, zoals gebruikelijk een scharnierpunt in de Omloop.

14:16 14 uur 16. Dit is jandorie een vieze koers: het licht gaat vaak uit na de Molenberg. . Michel Wuyts . Dit is jandorie een vieze koers: het licht gaat vaak uit na de Molenberg. Michel Wuyts

14:16 14 uur 16. Het peloton leek aan de voorbereiding op een massasprint bezig, maar waait nu wat breder uit. Alaphilippe wordt voorin omringd door Ballerini en Asgreen. . Het peloton leek aan de voorbereiding op een massasprint bezig, maar waait nu wat breder uit. Alaphilippe wordt voorin omringd door Ballerini en Asgreen.

14:14 14 uur 14. In de achterhoede moet Vanmarcke toch al een stevige jacht uit zijn dijen schudden. Het zou ons niet verbazen mocht hij daar in de finale een prijs voor betalen. . In de achterhoede moet Vanmarcke toch al een stevige jacht uit zijn dijen schudden. Het zou ons niet verbazen mocht hij daar in de finale een prijs voor betalen.

14:12 14 uur 12. In de staart van het peloton zien we Van Avermaet en De Bondt. Zij pikken weer aan na alle schermutselingen van de voorbije uren. Het vijftal houdt nog 3'37" over. . In de staart van het peloton zien we Van Avermaet en De Bondt. Zij pikken weer aan na alle schermutselingen van de voorbije uren. Het vijftal houdt nog 3'37" over.

14:10 14 uur 10. Live! Ceremoniemeesters Michel Wuyts en José De Cauwer nemen over. Veel kijkplezier! . Live! Ceremoniemeesters Michel Wuyts en José De Cauwer nemen over. Veel kijkplezier!