Trek voor de Omloop: "Over conditie Mads Pedersen tasten we in het duister"

Wereldkampioen Mads Pedersen. Met Mads Pedersen is de wereldkampioen zaterdag te bewonderen in de Omloop. Maar zijn team Trek-Segafredo weet niet wat het moet verwachten van de Deen. "Pedersen reed begin dit jaar in Australië en trok dan op trainingskamp naar Mallorca. Over zijn conditie tasten we nog wat in het duister", zegt ploegleider Luc Meersman.

Pedersen is het wel aan zijn status verplicht om zich te tonen zaterdag. Bovendien verteert hij regen, wind en koude heel goed. Luc Meersman (ploegleider Trek-Segafredo).

Theuns heeft duimblessure. "Ook de 2 Belgen bij Trek-Segafredo willen dit weekend schitteren", zegt Meersman. "Edward Theuns sukkelt wel met een duimblessure, maar hij wil koste wat kost starten. Ook Jasper Stuyven was betrokken in een val tijdens de Ronde van de Algarve, maar bij hem vallen de blessures wel mee."

Ploeg-Van der Poel verkent Omloop niet meer. Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, gaat de Omloop niet meer verkennen deze week. "Het is een bewuste keuze. Onze renners zijn al een tijdje bezig en de meesten verkenden de Vlaamse openingsklassieker al individueel. De kans dat enkele renners deze week ook nog op pad gaan is groot, maar van een echt georganiseerde verkenning is geen sprake bij ons team", zegt ploegleider Bart Leysen.

"Van der Poel hield zich in de Algarve bewust afzijdig". Van der Poel krijgt in de Omloop de steun van Dries De Bondt, Senne Leysen, Kristian Sbaragli, Scott Thwaites, Petr Vakoc en Otto Vergaerde. "Mathieu is ontegensprekelijk onze man met nummer één. Hij brak zijn veldritseizoen voortijdig af om zich te concentreren op de weg. In de Ronde van de Algarve hield hij zich bewust afzijdig", zegt ploegleider Bart Leysen.

Mathieu van der Poel is nog niet in topvorm, want zijn hoofddoelen liggen later in het seizoen. Ploegleider Bart Leysen.

