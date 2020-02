LIVESTREAM Omloop Het Nieuwsblad: Hondenweer en waaiervorming

13:43 Mechanische pech. Slecht moment om pech te hebben: Asgreen (Deceuninck-Quick Step) wordt aan de kant gemeld. . 13 uur 43. Mechanische pech Slecht moment om pech te hebben: Asgreen (Deceuninck-Quick Step) wordt aan de kant gemeld.

13:42 13 uur 42. Na goed 70 kilometer zitten we met twee waaiers. 24 seconden bedraagt de kloof. . Na goed 70 kilometer zitten we met twee waaiers. 24 seconden bedraagt de kloof.

13:38 13 uur 38. Tussen een eerste deel van het peloton en een tweede pakket wordt een verschil van 10 seconden gemeld. . Tussen een eerste deel van het peloton en een tweede pakket wordt een verschil van 10 seconden gemeld.

13:36 Waaiers. Terwijl de uitzending op Eén begonnen is, gaat de snelheidsmeter de hoogte in! De wind blaast in het voordeel en dus wordt de vijs aangedraaid. Daar is dat geliefde woord op de koersradio: waaiervorming! 13 uur 36. Waaiers Terwijl de uitzending op Eén begonnen is, gaat de snelheidsmeter de hoogte in! De wind blaast in het voordeel en dus wordt de vijs aangedraaid. Daar is dat geliefde woord op de koersradio: waaiervorming!

13:29 We duimen dat alles veilig blijft! 13 uur 29. We duimen dat alles veilig blijft! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:29 13 uur 29. Het zal wel niet zo erg worden als die bewuste Gent-Wevelgem, maar met deze wind zal de koers vroeg openbreken. Jürgen Roelandts (Movistar). Het zal wel niet zo erg worden als die bewuste Gent-Wevelgem, maar met deze wind zal de koers vroeg openbreken. Jürgen Roelandts (Movistar)

13:24 13 uur 24. Van hun maximale bonus (7'20") houdt het vijftal voorin nog 5 minuten over. In het peloton is er alleszins nog genoeg volk om de boel te regelen. . Van hun maximale bonus (7'20") houdt het vijftal voorin nog 5 minuten over. In het peloton is er alleszins nog genoeg volk om de boel te regelen.

13:22 Welkom in Vlaanderen! 13 uur 22. Welkom in Vlaanderen! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:20 13 uur 20. Krijgen we het komende uur nog hapjes? Den Ast en de Katteberg zullen niet al te zwaar op de maag liggen. Op ruim 90 kilometer van de finish trekken we weer naar de Haaghoek en dan zal het niet vaak meer stilvallen. . Krijgen we het komende uur nog hapjes? Den Ast en de Katteberg zullen niet al te zwaar op de maag liggen. Op ruim 90 kilometer van de finish trekken we weer naar de Haaghoek en dan zal het niet vaak meer stilvallen.

13:17 De kasseien liggen er erg glibberig bij. 13 uur 17. De kasseien liggen er erg glibberig bij

13:14 13 uur 14. 5'30". Na 50 kilometer bevinden we op ons grondgebied Oudenaarde. De studio van Karl Vannieuwkerke wordt rond 13.30u geopend, Radio 1 is nu al uw gids tussen alle buien door. . 5'30" Na 50 kilometer bevinden we op ons grondgebied Oudenaarde. De studio van Karl Vannieuwkerke wordt rond 13.30u geopend, Radio 1 is nu al uw gids tussen alle buien door.

13:12 13 uur 12. Ik begin met een cliché: in deze omstandigheden zal geen pannenkoek winnen. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Ik begin met een cliché: in deze omstandigheden zal geen pannenkoek winnen. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:09 Opgave. Het is nu al duidelijk dat lang niet iedereen het zal uitzingen tot de finish in Ninove. Ook door de naam van Yoann Offredo (Circus-Wanty Gobert) trekken we een streep. 13 uur 09. Opgave Het is nu al duidelijk dat lang niet iedereen het zal uitzingen tot de finish in Ninove. Ook door de naam van Yoann Offredo (Circus-Wanty Gobert) trekken we een streep.

13:09 Wie heeft de bonkige Fransman op 1 gezet? 13 uur 09. Wie heeft de bonkige Fransman op 1 gezet? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:07 13 uur 07. In het peloton zien we een wisselwerking. Nu wordt Trek-Segafredo met enkele pionnen aan de kop van de grote groep gesignaleerd. . In het peloton zien we een wisselwerking. Nu wordt Trek-Segafredo met enkele pionnen aan de kop van de grote groep gesignaleerd.

13:00 13 uur . Lotto-Soudal verliest een mannetje. Na 41 kilometer noteren we de eerste opgave van de dag. Jonathan Dibben heeft er genoeg van. De Brit van Lotto-Soudal moest op de valreep depanneren na de blessure bij Jelle Wallays. Lotto-Soudal verliest een mannetje Na 41 kilometer noteren we de eerste opgave van de dag. Jonathan Dibben heeft er genoeg van. De Brit van Lotto-Soudal moest op de valreep depanneren na de blessure bij Jelle Wallays.

12:58 Haaghoek (1/3). Met de Haaghoek heeft ook het peloton zijn eerste lading stenen achter de kiezen. Het verschil blijft zakken: 5'30". 12 uur 58. Haaghoek (1/3) Met de Haaghoek heeft ook het peloton zijn eerste lading stenen achter de kiezen. Het verschil blijft zakken: 5'30".

12:56 12 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:52 12 uur 52. Zijn de 5 vluchters met een missie op pad gestuurd? Bij Movistar is Jürgen Roelandts de kopman, maar of Matteo Jorgenson en Luis Mas hun spits op deze manier echt een dienst bewijzen, is nog maar de vraag. In het Astana-blok van Manuele Boaro worden kleppers als Aleksej Loetsenko elders uitgespeeld, Senne Leysen zag bij Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel afhaken en Mathijs Paasschens zal Wallonie-Bruxelles vooral aan publiciteit willen helpen. . Zijn de 5 vluchters met een missie op pad gestuurd? Bij Movistar is Jürgen Roelandts de kopman, maar of Matteo Jorgenson en Luis Mas hun spits op deze manier echt een dienst bewijzen, is nog maar de vraag. In het Astana-blok van Manuele Boaro worden kleppers als Aleksej Loetsenko elders uitgespeeld, Senne Leysen zag bij Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel afhaken en Mathijs Paasschens zal Wallonie-Bruxelles vooral aan publiciteit willen helpen.

12:49 12 uur 49. Of dit dan mijn jaar wordt? Die vraag wordt me al 10 jaar gesteld. . Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling). Of dit dan mijn jaar wordt? Die vraag wordt me al 10 jaar gesteld. Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling)

12:49 Gemiddelde eerste uur: 39,6 km/u. We naderen de eerste kinderkopjes en dus gaat de spanningsmeter wat meer in het rood. De bonus van de 5 leiders gaat een beetje de dieperik in: 6'30". 12 uur 49. Gemiddelde eerste uur: 39,6 km/u We naderen de eerste kinderkopjes en dus gaat de spanningsmeter wat meer in het rood. De bonus van de 5 leiders gaat een beetje de dieperik in: 6'30".

12:44 12 uur 44. De knecht van het eerste uur komt uit het kamp van CCC. Greg Van Avermaet heeft een van zijn mannetjes op kop gezet. Het verschilt schommelt nu rond de 7 minuten. . De knecht van het eerste uur komt uit het kamp van CCC. Greg Van Avermaet heeft een van zijn mannetjes op kop gezet. Het verschilt schommelt nu rond de 7 minuten.

12:42 Heeft deze Nils Politt zijn Roubaix-benen al teruggevonden? . 12 uur 42. Heeft deze Nils Politt zijn Roubaix-benen al teruggevonden?

12:40 12 uur 40. In de kopgroep van 5 zit met Senne Leysen één landgenoot. De 23-jarige Leysen heeft deze winter de overstap gemaakt van het verdwenen Roompot-Charles naar Alpecin-Fenix. Leysen vindt er onder meer zijn vader Bart terug, die het ploegleidersteam is komen versterken. . In de kopgroep van 5 zit met Senne Leysen één landgenoot. De 23-jarige Leysen heeft deze winter de overstap gemaakt van het verdwenen Roompot-Charles naar Alpecin-Fenix. Leysen vindt er onder meer zijn vader Bart terug, die het ploegleidersteam is komen versterken.

12:37 Tijdsverschil. Het peloton is niet meteen van plan om er een snok aan te geven. De chronometer geeft 7'10" aan. 12 uur 37. Tijdsverschil Het peloton is niet meteen van plan om er een snok aan te geven. De chronometer geeft 7'10" aan.

12:32 12 uur 32. Intussen kabbelt het een beetje voort en lonken we al zachtjes naar de Haaghoek en de Leberg, na 40 kilometer de eerste hindernissen van de dag. Voorin neemt Mas (Movistar) een nieuwe fiets aan. . Intussen kabbelt het een beetje voort en lonken we al zachtjes naar de Haaghoek en de Leberg, na 40 kilometer de eerste hindernissen van de dag. Voorin neemt Mas (Movistar) een nieuwe fiets aan.

12:26 12 uur 26. Het startinterview van de olympische kampioen. Het startinterview van de olympische kampioen

12:25 12 uur 25. Mijn ploegmaats hebben progressie gemaakt. We verwachten veel van deze koers. Dit is onze eerste test. . Greg Van Avermaet en zijn CCC konden dit seizoen nog niet winnen. Mijn ploegmaats hebben progressie gemaakt. We verwachten veel van deze koers. Dit is onze eerste test. Greg Van Avermaet en zijn CCC konden dit seizoen nog niet winnen

12:22 12 uur 22. Chasse patate: ja dus! Kenneth Vanbilsen giet zijn patatjes even af en gebruikt zijn verstand. Hij neemt straks zijn plaats weer in het peloton in. . Chasse patate: ja dus! Kenneth Vanbilsen giet zijn patatjes even af en gebruikt zijn verstand. Hij neemt straks zijn plaats weer in het peloton in.

12:19 12 uur 19. Vanbilsen is te laat wakker geschoten en vecht een ongelijke strijd uit. Hij komt geen meter dichter bij de 5 leiders, integendeel. . Vanbilsen is te laat wakker geschoten en vecht een ongelijke strijd uit. Hij komt geen meter dichter bij de 5 leiders, integendeel.

12:18 Een onderonsje tussen Lampaert en Pedersen bij de start. 12 uur 18. Een onderonsje tussen Lampaert en Pedersen bij de start

12:16 12 uur 16. We blijven toch een beetje op onze honger zitten, want het peloton heeft wel heel snel zijn zegen gegeven. De grote mannen kiezen nog voor een dutje: 3'55". We blijven toch een beetje op onze honger zitten, want het peloton heeft wel heel snel zijn zegen gegeven. De grote mannen kiezen nog voor een dutje: 3'55".

12:11 Onze man op de motor monstert de vlucht van de dag. . 12 uur 11. Onze man op de motor monstert de vlucht van de dag. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:10 12 uur 10. De onderneming van Vanbilsen dreigt een losse flodder te worden aangezien zijn achterstand aangedikt is tot 1'04". Het peloton kiest dan weer voor een slakkengangetje. Hun verschil: 2'20". De onderneming van Vanbilsen dreigt een losse flodder te worden aangezien zijn achterstand aangedikt is tot 1'04". Het peloton kiest dan weer voor een slakkengangetje. Hun verschil: 2'20".

12:08 12 uur 08. Hoe zal de samenwerking tussen Trentin en Van Avermaet verlopen? Hoe zal de samenwerking tussen Trentin en Van Avermaet verlopen?

12:08 12 uur 08. Wie de kopman bij ons is? Greg en ik kunnen niet allebei winnen, maar misschien kunnen we wel voor een eentweetje zorgen. . Matteo Trentin (CCC) is nieuw in de ploeg van Greg Van Avermaet. Wie de kopman bij ons is? Greg en ik kunnen niet allebei winnen, maar misschien kunnen we wel voor een eentweetje zorgen. Matteo Trentin (CCC) is nieuw in de ploeg van Greg Van Avermaet

12:07 Krachtvoer voor de komende uren. . 12 uur 07. Krachtvoer voor de komende uren. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:05 12 uur 05. Kenneth Vanbilsen is niet vies van een stevige jachtpartij. De Cofidis-Belg wil in zijn eentje het gat van bijna een minuut dichten. Hij moet natuurlijk opletten dat het geen chasse patate wordt. . Kenneth Vanbilsen is niet vies van een stevige jachtpartij. De Cofidis-Belg wil in zijn eentje het gat van bijna een minuut dichten. Hij moet natuurlijk opletten dat het geen chasse patate wordt.

12:03 Op naar de minuut. Een verschroeiende start is het zeker niet geweest, want het peloton begint al min of meer te lanterfanten. De voorsprong van het vijftal loopt op tot 50 seconden. Nog eens de namen: Mas en Jorgenson (Movistar), Paasschens (Wallonie-Bruxelles), Leysen (Alpecin-Fenix) en Boaro (Astana). . 12 uur 03. Op naar de minuut Een verschroeiende start is het zeker niet geweest, want het peloton begint al min of meer te lanterfanten. De voorsprong van het vijftal loopt op tot 50 seconden. Nog eens de namen: Mas en Jorgenson (Movistar), Paasschens (Wallonie-Bruxelles), Leysen (Alpecin-Fenix) en Boaro (Astana).

12:00 12 uur . Na 9 kilometer breidt het groepje nog wat uit. 2 nieuwe soldaten aan het front: Manuele Boaro (Astana) en Matteo Jorgenson (Movistar). We hebben dus 5 leiders. Het peloton gunt hen een 20-tal seconden. . Na 9 kilometer breidt het groepje nog wat uit. 2 nieuwe soldaten aan het front: Manuele Boaro (Astana) en Matteo Jorgenson (Movistar). We hebben dus 5 leiders. Het peloton gunt hen een 20-tal seconden.

11:59 11 uur 59. Ik heb mijn duim nog niet kunnen testen op kasseien. Ik zal snel zien hoe het gaat. Edward Theuns (Trek-Segafredo) brak zijn duim in de Algarve. Ik heb mijn duim nog niet kunnen testen op kasseien. Ik zal snel zien hoe het gaat. Edward Theuns (Trek-Segafredo) brak zijn duim in de Algarve

11:57 11 uur 57. Meer van dat, denkt Luis Mas (Movistar). De Spanjaard sluit aan bij het kopduo. . Meer van dat, denkt Luis Mas (Movistar). De Spanjaard sluit aan bij het kopduo.

11:56 11 uur 56. Na ruim 5 kilometer heeft een duo het peloton in de steek gelaten. Het gaat om Senne Leysen (Alpecin-Fenix) en Mathijs Paasschens (Wallonie-Bruxelles). Maar in de grote groep valt het niet stil. . Na ruim 5 kilometer heeft een duo het peloton in de steek gelaten. Het gaat om Senne Leysen (Alpecin-Fenix) en Mathijs Paasschens (Wallonie-Bruxelles). Maar in de grote groep valt het niet stil.

11:53 11 uur 53. Hoe zit het met de ziektekiemen bij Philippe Gilbert? Hoe zit het met de ziektekiemen bij Philippe Gilbert?

11:52 Lekke band. Op Vlaamse wegen kom je wel eens een renner met een lekke band tegen. Edward Theuns wordt weer op gang geholpen, ook ex-winnaar Michael Valgren kreeg assistentie van een mecanicien. . 11 uur 52. Lekke band Op Vlaamse wegen kom je wel eens een renner met een lekke band tegen. Edward Theuns wordt weer op gang geholpen, ook ex-winnaar Michael Valgren kreeg assistentie van een mecanicien.

11:51 11 uur 51. De debatten zijn geopend, maar de verstandhouding is nog lang niet optimaal. UAE en Astana verdwijnen alleszins niet van de eerste rijen. . De debatten zijn geopend, maar de verstandhouding is nog lang niet optimaal. UAE en Astana verdwijnen alleszins niet van de eerste rijen.

11:49 11 uur 49. De wegen liggen er nog droog bij en nodigen enkele renners uit. Onder meer UAE, Mitchelton-Scott, Astana en Trek-Segafredo komen eens snuffelen. . De wegen liggen er nog droog bij en nodigen enkele renners uit. Onder meer UAE, Mitchelton-Scott, Astana en Trek-Segafredo komen eens snuffelen.

11:48 11 uur 48. De eerste aanvallen bij de officiële start. De eerste aanvallen bij de officiële start

11:47 11 uur 47. Gas geven! De vlag van de koersdirecteur wappert. Kan iemand zich meteen loswrikken uit de greep van het peloton? . Gas geven! De vlag van de koersdirecteur wappert. Kan iemand zich meteen loswrikken uit de greep van het peloton?

11:44 11 uur 44. Of de regenboogtrui me extra druk geeft? Ik leg mezelf erg veel druk op. Niet meer of minder dan vorig jaar. . Wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Of de regenboogtrui me extra druk geeft? Ik leg mezelf erg veel druk op. Niet meer of minder dan vorig jaar. Wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

11:43 11 uur 43. Nog 2,5 kilometer en dan bereiken we kilometerpaal 0. . Nog 2,5 kilometer en dan bereiken we kilometerpaal 0.

11:42 Als dat maar goed afloopt... 11 uur 42. Als dat maar goed afloopt... Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:39 11 uur 39. Welcome back, Wout van Aert! Welcome back, Wout van Aert!

11:37 Volgwagen. Veel renners zoeken snel even hun volgwagen op. Alle renners zijn goed ingepakt, maar de regenjasjes liggen nog bij de ploegleiders. Het miezert een beetje, maar van stevige regenval is nog geen sprake. . 11 uur 37. Volgwagen Veel renners zoeken snel even hun volgwagen op. Alle renners zijn goed ingepakt, maar de regenjasjes liggen nog bij de ploegleiders. Het miezert een beetje, maar van stevige regenval is nog geen sprake.

11:36 11 uur 36. We klokken straks in Ninove af op 200 kilometer, maar we krijgen nu nog eerst een geneutraliseerde zone van 7.000 meter. De officiële start volgt op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke. . We klokken straks in Ninove af op 200 kilometer, maar we krijgen nu nog eerst een geneutraliseerde zone van 7.000 meter. De officiële start volgt op de Hundelgemsesteenweg in Merelbeke.

11:35 11 uur 35. De 75e editie van de Omloop Het Nieuwsblad is begonnen. De 75e editie van de Omloop Het Nieuwsblad is begonnen

11:34 11 uur 34. En weg zijn ze! Burgemeester Mathias De Clercq vuurt de eerste kogel van de dag af. Het startschot is dus gegeven. Rugnummer 1 Zdenek Stybar kleurt de eerste rij. . En weg zijn ze! Burgemeester Mathias De Clercq vuurt de eerste kogel van de dag af. Het startschot is dus gegeven. Rugnummer 1 Zdenek Stybar kleurt de eerste rij.

11:34 11 uur 34 match begonnen Start

11:32 Een van de sleutelpunten in het parcours: de kasseien van de Haaghoek worden drie keer getemd. . 11 uur 32. Een van de sleutelpunten in het parcours: de kasseien van de Haaghoek worden drie keer getemd. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:30 Terug van weggeweest in het wegpeloton: Wout van Aert. 11 uur 30. Terug van weggeweest in het wegpeloton: Wout van Aert

11:29 11 uur 29. Onze tactiek? Altijd vooraan fietsen, de laatste 100 meter op kop rijden en dan de koers winnen. . Tim Wellens (Lotto-Soudal) met een knipoog op het podium. Onze tactiek? Altijd vooraan fietsen, de laatste 100 meter op kop rijden en dan de koers winnen. Tim Wellens (Lotto-Soudal) met een knipoog op het podium

11:27 11 uur 27. Vanochtend scheen de zon nog in Gent, maar intussen zien we regendruppels en een grijs wolkendek. De hemel huilt een beetje, maar we verwachten vandaag toch vooral lachende gezichten. Nog een kleine 10 minuten en het wielerseizoen kan echt beginnen! Vanochtend scheen de zon nog in Gent, maar intussen zien we regendruppels en een grijs wolkendek. De hemel huilt een beetje, maar we verwachten vandaag toch vooral lachende gezichten. Nog een kleine 10 minuten en het wielerseizoen kan echt beginnen!

11:25 11 uur 25. Hoe schat de topfavoriet zijn kansen in? . Hoe schat de topfavoriet zijn kansen in?

11:24 Iedereen kan zich nu naar de startboog begeven. 11 uur 24. Iedereen kan zich nu naar de startboog begeven

11:18 11 uur 18. Deceuninck-Quick Step maakt zijn entree in het Gentse wielerpaleis. De blauwe brigade wordt als laatste team voorgesteld. "Titelverdediger" Zdenek Stybar lacht zijn tanden bloot. . Deceuninck-Quick Step maakt zijn entree in het Gentse wielerpaleis. De blauwe brigade wordt als laatste team voorgesteld. "Titelverdediger" Zdenek Stybar lacht zijn tanden bloot.

11:15 11 uur 15. Het traditionele babbeltje met Oliver Naesen. Het traditionele babbeltje met Oliver Naesen

11:14 11 uur 14. Er zijn erg veel kanshebbers. Als je naar de startlijst kijkt, dan word je alleen maar ambetant. Ik kijk er niet meer naar. . Oliver Naesen (AG2R). Er zijn erg veel kanshebbers. Als je naar de startlijst kijkt, dan word je alleen maar ambetant. Ik kijk er niet meer naar. Oliver Naesen (AG2R)

11:06 11 uur 06. Nog een halfuurtje tot de start in Gent, waar de nervositeit toeneemt. De renners rijden stevig ingeduffeld Het Kuipke binnen. Echt koud is het niet, maar de regen en de wind zullen de meeste profs toch afschrikken. . Nog een halfuurtje tot de start in Gent, waar de nervositeit toeneemt. De renners rijden stevig ingeduffeld Het Kuipke binnen. Echt koud is het niet, maar de regen en de wind zullen de meeste profs toch afschrikken.

10:58 10 uur 58. Tiesj Benoot rijdt vandaag zijn eerste koers van het seizoen. Tiesj Benoot rijdt vandaag zijn eerste koers van het seizoen

10:56 10 uur 56. Dat ik een van de grote favorieten ben? Dat is wel iets nieuws voor mij in dit Vlaamse werk. Het wordt een spannende dag. . Dylan Teuns (Bahrein-McLaren). Dat ik een van de grote favorieten ben? Dat is wel iets nieuws voor mij in dit Vlaamse werk. Het wordt een spannende dag. Dylan Teuns (Bahrein-McLaren)

10:51 37 jaar is ie intussen, maar veteraan Iljo Keisse staat duidelijk te springen om er aan te beginnen. . 10 uur 51. 37 jaar is ie intussen, maar veteraan Iljo Keisse staat duidelijk te springen om er aan te beginnen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:50 Vrouwlief Sarah komt haar man nog even succes wensen. . 10 uur 50. Vrouwlief Sarah komt haar man nog even succes wensen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:50 10 uur 50. Ik heb maandag een examen, maar ik heb op Tenerife 4 weken tijd gehad om te studeren. Voor Tiesj Benoot (Sunweb) is er ook nog een leven naast de fiets. Ik heb maandag een examen, maar ik heb op Tenerife 4 weken tijd gehad om te studeren. Voor Tiesj Benoot (Sunweb) is er ook nog een leven naast de fiets

10:40 10 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:39 10 uur 39. Ook al staat hen een zware dag te wachten, de renners zijn in hun nopjes dat ze weer met open armen ontvangen worden door het Vlaamse wielerpubliek. Vooral de Gentenaars worden extra luid aangemoedigd. . Ook al staat hen een zware dag te wachten, de renners zijn in hun nopjes dat ze weer met open armen ontvangen worden door het Vlaamse wielerpubliek. Vooral de Gentenaars worden extra luid aangemoedigd.

10:25 10 uur 25. Als je hier in Gent staat, dan heb je het gevoel dat het seizoen echt gaat beginnen. Niki Terpstra (Total Direct Energie). Als je hier in Gent staat, dan heb je het gevoel dat het seizoen echt gaat beginnen. Niki Terpstra (Total Direct Energie)

10:20 10 uur 20. Mannetje minder voor Naesen. AG2R schrapt rugnummer 45. Alexis Gougeard ondervindt te veel last na een val eerder deze week. "Het is jammer dat ik niet kan starten, maar ik hoop snel weer 100 procent te zijn", zegt de Fransman. . Mannetje minder voor Naesen AG2R schrapt rugnummer 45. Alexis Gougeard ondervindt te veel last na een val eerder deze week. "Het is jammer dat ik niet kan starten, maar ik hoop snel weer 100 procent te zijn", zegt de Fransman.

10:06 10 uur 06. Fris uw geheugen nog eens op met het verslag van vorig jaar. Fris uw geheugen nog eens op met het verslag van vorig jaar

10:03 10 uur 03. Teampresentatie. Intussen druppelen de renners binnen in het Kuipke, waar StuBru-gezichten Linde Merckpoel en Stijn Vlaeminck tijdens de ploegenpresentatie de laatste vragen voorschotelen aan de deelnemers. Deceuninck-Quick Step sluit rond 11.15u de rij. Teampresentatie Intussen druppelen de renners binnen in het Kuipke, waar StuBru-gezichten Linde Merckpoel en Stijn Vlaeminck tijdens de ploegenpresentatie de laatste vragen voorschotelen aan de deelnemers. Deceuninck-Quick Step sluit rond 11.15u de rij.

08:52 08 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:50 08 uur 50. Eerste Belgische winnares? Bij de vrouwen wordt de 15e editie van de Omloop gereden. Ze vertrekken net na de mannen. Na 126,5 kilometer eindigen ook zij in Ninove. Daar ging de zege vorig jaar naar Chantal van den Broeck-Blaak. De Nederlandse haalde het ruim afgescheiden voor de Italiaanse Marta Bastianelli en haar land- en teamgenote Jip van den Bos. Beste Belgische werd Sofie De Vuyst met de 9e plaats. Nog nooit won een Belgische renster deze wedstrijd. Ook dit jaar komen de topfavorieten uit Nederland. Eerste Belgische winnares? Bij de vrouwen wordt de 15e editie van de Omloop gereden. Ze vertrekken net na de mannen. Na 126,5 kilometer eindigen ook zij in Ninove. Daar ging de zege vorig jaar naar Chantal van den Broeck-Blaak. De Nederlandse haalde het ruim afgescheiden voor de Italiaanse Marta Bastianelli en haar land- en teamgenote Jip van den Bos. Beste Belgische werd Sofie De Vuyst met de 9e plaats. Nog nooit won een Belgische renster deze wedstrijd. Ook dit jaar komen de topfavorieten uit Nederland.

08:49 08 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:48 08 uur 48. Van Gent naar Ninove. De mannen vertrekken om 11.35u in de schaduw van het SMAK en het ICC in Gent voor een 200 kilometer lange tocht, doorspekt met 13 hellingen en enkele pittige kasseistroken. De eerste helling van de dag, de Leberg, is na 41 kilometer koers. Na de bevoorradingszone in Welden begint de opeenstapeling van hindernissen. Na 107 kilometer staat een 2e passage van de Haaghoek op de agenda. Die wordt een 3e keer aangedaan op 40 kilometer van de finish, gevolgd door de Leberg, Berendries, Elverenberg om dan als apotheose eerst de Muur van Geraardsbergen aan te snijden en daarna de Bosberg. Van daaruit is het nog 13 kilometer tot de finish in Ninove. Van Gent naar Ninove De mannen vertrekken om 11.35u in de schaduw van het SMAK en het ICC in Gent voor een 200 kilometer lange tocht, doorspekt met 13 hellingen en enkele pittige kasseistroken. De eerste helling van de dag, de Leberg, is na 41 kilometer koers. Na de bevoorradingszone in Welden begint de opeenstapeling van hindernissen. Na 107 kilometer staat een 2e passage van de Haaghoek op de agenda. Die wordt een 3e keer aangedaan op 40 kilometer van de finish, gevolgd door de Leberg, Berendries, Elverenberg om dan als apotheose eerst de Muur van Geraardsbergen aan te snijden en daarna de Bosberg. Van daaruit is het nog 13 kilometer tot de finish in Ninove.

08:47 08 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:46 08 uur 46. 3e keer voor Gilbert, Van Avermaet of Stannard? Het is de 75e editie van de Omloop. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Greg Van Avermaet (CCC) en Ian Stannard (Ineos) kunnen de openingsklassieker een 3e keer winnen en zouden zich daarmee naast Ernest Sterckx (1952, 1953, 1956), Joseph Bruyère (1974, 1975, 1980) en Peter Van Petegem (1997, 1998, 2002) hijsen. 3e keer voor Gilbert, Van Avermaet of Stannard? Het is de 75e editie van de Omloop. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal), Greg Van Avermaet (CCC) en Ian Stannard (Ineos) kunnen de openingsklassieker een 3e keer winnen en zouden zich daarmee naast Ernest Sterckx (1952, 1953, 1956), Joseph Bruyère (1974, 1975, 1980) en Peter Van Petegem (1997, 1998, 2002) hijsen.

08:45 08 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:44 08 uur 44. Live op Sporza! U kunt de Omloop op alle kanalen van Sporza uitgebreid volgen. In dit artikel met live-tekstupdates vanaf de start, op Eén (en dus ook met livestream op deze pagina) vanaf 13.30u (na het Journaal van 13u) en vanaf 14u op Radio 1 (en de "luister live"-knop rechts in dit artikel. Live op Sporza! U kunt de Omloop op alle kanalen van Sporza uitgebreid volgen. In dit artikel met live-tekstupdates vanaf de start, op Eén (en dus ook met livestream op deze pagina) vanaf 13.30u (na het Journaal van 13u) en vanaf 14u op Radio 1 (en de "luister live"-knop rechts in dit artikel.

08:42 08 uur 42. Het is van dattum! Het is zover! Vandaag wordt de Omloop Het Nieuwsblad gereden. Het Belgische voorjaar kan van start gaan! Om 9.30u worden de deelnemende teams voorgesteld aan het publiek. Om 11.35u beginnen de mannen aan hun wedstrijd, een kleine 10 minuten later gaan de vrouwen van start. Het is van dattum! Het is zover! Vandaag wordt de Omloop Het Nieuwsblad gereden. Het Belgische voorjaar kan van start gaan! Om 9.30u worden de deelnemende teams voorgesteld aan het publiek. Om 11.35u beginnen de mannen aan hun wedstrijd, een kleine 10 minuten later gaan de vrouwen van start.

29-02-2020 29-02-2020.

18:45 18 uur 45. Gilbert: "Iets minder kunnen trainen dan normaal". Gilbert: "Iets minder kunnen trainen dan normaal"

18:19 18 uur 19. Wellens: "Door ziekte sta ik met vraagtekens aan de start". Wellens: "Door ziekte sta ik met vraagtekens aan de start"

17:44 17 uur 44. In principe denk ik niet dat ik morgen een kandidaat-winnaar ben. We hebben de hoogtestage gedaan in functie van het hele voorjaar en de piek die we binnenkort willen bereiken. Niet per se in functie van het openingsweekend. Maar ik hoop wel op goede benen en dat ik iets kan betekenen. Wout van Aert. In principe denk ik niet dat ik morgen een kandidaat-winnaar ben. We hebben de hoogtestage gedaan in functie van het hele voorjaar en de piek die we binnenkort willen bereiken. Niet per se in functie van het openingsweekend. Maar ik hoop wel op goede benen en dat ik iets kan betekenen. Wout van Aert

16:31 16 uur 31.

16:26 Stybar kwam het parcours verkennen. 16 uur 26. Stybar kwam het parcours verkennen

16:24 16 uur 24.

16:03 Naesen voert zijn troepen aan. 16 uur 03. Naesen voert zijn troepen aan

15:50 15 uur 50.

15:09 15 uur 09. Teuns en Wellens zijn voor mij de 2 topfavorieten. Ook Wellens mag je niet vergeten. De namen in het buitenland vallen misschien minder op, maar je hebt ook Valgren en Pedersen. Er zijn te veel namen om op te noemen. Greg Van Avermaet. Teuns en Wellens zijn voor mij de 2 topfavorieten. Ook Wellens mag je niet vergeten. De namen in het buitenland vallen misschien minder op, maar je hebt ook Valgren en Pedersen. Er zijn te veel namen om op te noemen. Greg Van Avermaet

28-02-2020 28-02-2020.

12:36 De renners van NTT waren stevig ingeduffeld . 12 uur 36. De renners van NTT waren stevig ingeduffeld

12:36 12 uur 36.

12:35 Ook Team Ineos trok vanmorgen op verkenning. 12 uur 35. Ook Team Ineos trok vanmorgen op verkenning

12:35 12 uur 35.

10:17 10 uur 17. Van Baarle past voor het openingsweekend. Zoek dit weekend niet naar Dylan van Baarle. De Nederlander werd vorige week ziek in de Algarve en wordt dit weekend gespaard door Team Ineos. "Dylan is opnieuw aan het opbouwen na zijn ziekte in de Algarve. Daardoor mist hij jammer genoeg het openingsweekend", meldt de Britse ploeg. Van Baarle past voor het openingsweekend Zoek dit weekend niet naar Dylan van Baarle. De Nederlander werd vorige week ziek in de Algarve en wordt dit weekend gespaard door Team Ineos. "Dylan is opnieuw aan het opbouwen na zijn ziekte in de Algarve. Daardoor mist hij jammer genoeg het openingsweekend", meldt de Britse ploeg.

10:13 De selectie van Team Ineos. 10 uur 13. De selectie van Team Ineos Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

27-02-2020 27-02-2020.

14:10 Greg Van Avermaet test zijn benen op een van de hellingen. 14 uur 10. Greg Van Avermaet test zijn benen op een van de hellingen

14:09 14 uur 09.

14:09 14 uur 09.

14:09 14 uur 09.

14:09 Circus-Wanty Gobert op de Vlaamse kasseien. 14 uur 09. Circus-Wanty Gobert op de Vlaamse kasseien

07:22 07 uur 22. Wereldkampioen Mads Pedersen. Met Mads Pedersen is de wereldkampioen zaterdag te bewonderen in de Omloop. Maar zijn team Trek-Segafredo weet niet wat het moet verwachten van de Deen. "Pedersen reed begin dit jaar in Australië en trok dan op trainingskamp naar Mallorca. Over zijn conditie tasten we nog wat in het duister", zegt ploegleider Luc Meersman. Wereldkampioen Mads Pedersen Met Mads Pedersen is de wereldkampioen zaterdag te bewonderen in de Omloop. Maar zijn team Trek-Segafredo weet niet wat het moet verwachten van de Deen. "Pedersen reed begin dit jaar in Australië en trok dan op trainingskamp naar Mallorca. Over zijn conditie tasten we nog wat in het duister", zegt ploegleider Luc Meersman.

07:21 07 uur 21. Pedersen is het wel aan zijn status verplicht om zich te tonen zaterdag. Bovendien verteert hij regen, wind en koude heel goed. Luc Meersman (ploegleider Trek-Segafredo). Pedersen is het wel aan zijn status verplicht om zich te tonen zaterdag. Bovendien verteert hij regen, wind en koude heel goed. Luc Meersman (ploegleider Trek-Segafredo)

07:20 07 uur 20. Theuns heeft duimblessure. "Ook de 2 Belgen bij Trek-Segafredo willen dit weekend schitteren", zegt Meersman. "Edward Theuns sukkelt wel met een duimblessure, maar hij wil koste wat kost starten. Ook Jasper Stuyven was betrokken in een val tijdens de Ronde van de Algarve, maar bij hem vallen de blessures wel mee." . Theuns heeft duimblessure "Ook de 2 Belgen bij Trek-Segafredo willen dit weekend schitteren", zegt Meersman. "Edward Theuns sukkelt wel met een duimblessure, maar hij wil koste wat kost starten. Ook Jasper Stuyven was betrokken in een val tijdens de Ronde van de Algarve, maar bij hem vallen de blessures wel mee."

07:19 07 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

26-02-2020 26-02-2020.

11:35 11 uur 35. Ploeg-Van der Poel verkent Omloop niet meer. Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, gaat de Omloop niet meer verkennen deze week. "Het is een bewuste keuze. Onze renners zijn al een tijdje bezig en de meesten verkenden de Vlaamse openingsklassieker al individueel. De kans dat enkele renners deze week ook nog op pad gaan is groot, maar van een echt georganiseerde verkenning is geen sprake bij ons team", zegt ploegleider Bart Leysen. Ploeg-Van der Poel verkent Omloop niet meer Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, gaat de Omloop niet meer verkennen deze week. "Het is een bewuste keuze. Onze renners zijn al een tijdje bezig en de meesten verkenden de Vlaamse openingsklassieker al individueel. De kans dat enkele renners deze week ook nog op pad gaan is groot, maar van een echt georganiseerde verkenning is geen sprake bij ons team", zegt ploegleider Bart Leysen.

11:34 11 uur 34. "Van der Poel hield zich in de Algarve bewust afzijdig". Van der Poel krijgt in de Omloop de steun van Dries De Bondt, Senne Leysen, Kristian Sbaragli, Scott Thwaites, Petr Vakoc en Otto Vergaerde. "Mathieu is ontegensprekelijk onze man met nummer één. Hij brak zijn veldritseizoen voortijdig af om zich te concentreren op de weg. In de Ronde van de Algarve hield hij zich bewust afzijdig", zegt ploegleider Bart Leysen. "Van der Poel hield zich in de Algarve bewust afzijdig" Van der Poel krijgt in de Omloop de steun van Dries De Bondt, Senne Leysen, Kristian Sbaragli, Scott Thwaites, Petr Vakoc en Otto Vergaerde. "Mathieu is ontegensprekelijk onze man met nummer één. Hij brak zijn veldritseizoen voortijdig af om zich te concentreren op de weg. In de Ronde van de Algarve hield hij zich bewust afzijdig", zegt ploegleider Bart Leysen.

11:33 11 uur 33. Mathieu van der Poel is nog niet in topvorm, want zijn hoofddoelen liggen later in het seizoen. Ploegleider Bart Leysen. Mathieu van der Poel is nog niet in topvorm, want zijn hoofddoelen liggen later in het seizoen Ploegleider Bart Leysen

11:33 11 uur 33. voorjaarsprogramma Dit is het programma van Mathieu van der Poel in het voorjaar