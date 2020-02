Ein-de-lijk: vandaag begint het Belgische voorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad!

08:48

08 uur 48. Van Gent naar Ninove. De mannen vertrekken om 11.35u in de schaduw van het SMAK en het ICC in Gent voor een 200 kilometer lange tocht, doorspekt met 13 hellingen en enkele pittige kasseistroken. De eerste helling van de dag, de Leberg, is na 41 kilometer koers. Na de bevoorradingszone in Welden begint de opeenstapeling van hindernissen. Na 107 kilometer staat een 2e passage van de Haaghoek op de agenda. Die wordt een 3e keer aangedaan op 40 kilometer van de finish, gevolgd door de Leberg, Berendries, Elverenberg om dan als apotheose eerst de Muur van Geraardsbergen aan te snijden en daarna de Bosberg. Van daaruit is het nog 13 kilometer tot de finish in Ninove.