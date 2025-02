Zonder Kopecky ligt er extra druk op Lorena Wiebes: "Klassieker winnen staat op verlanglijstje"

Wiebes wil Omloop winnen

"Deze Belgische openingsklassieker winnen, zou mooi zijn. Dan vink ik meteen een van mijn doelen dit seizoen af", blikte Europees kampioene Lorena Wiebes vooruit. "Een klassieker winnen staat zeker op mijn verlanglijstje."



Team SD Worx-Protime start zonder Lottte Kopecky. "Met haar erbij heb je natuurlijk een pak meer kans op winst, maar we starten toch wel met een sterk team", meent Wiebes. "De concurrentie is evenwel niet min, met rensters als Demi Vollering, Marlen Reusser, Puck Pieterse en Katarzyna Niewiadoma."



Conditioneel staat Wiebes er alvast. In de UAE Tour won de 25-jarige Nederlandse 3 van de 4 etappes. "Maar je kan de UAE Tour op geen enkel gebied vergelijken met de Omloop, waarin ik al eens 2e (2023) en 3e (2022) werd."



"De Omloop is de echte start van het seizoen. Ik won al drie koersen en op training loopt het ook goed, maar zaterdagavond zal ik pas echt weten hoe goed mijn vorm is."